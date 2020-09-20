Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/minsk-1577509868.html
В Минске по требованию властей снизили скорость мобильного интернета
Белорусский оператор А1 сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T14:51
2020-09-20T16:11
а1
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/101157/89/1011578938_0:214:2500:1620_1400x0_80_0_0_72c72407fc60acd26c5373c2ce9aded2.jpg
<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Белорусский оператор А1 сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета.В воскресенье в Минске противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста, правоохранители уже провели точечные задержания. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции. Это делается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через Telegram.Отмечается, что о восстановлении корректного доступа абонентам будет сообщено, "как только это станет возможным".В свою очередь оператор МТС сообщил, что в воскресенье в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными госорганами по обеспечению национальной безопасности", был ограничен доступ к интернету, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. "Сожалеем о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении компании в <a href="https://www.facebook.com/a1belarus/" target="_blank">Facebook.</a>Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200919/tikhanovskaya-1577493904.html
https://ria.ru/20200919/protest-1577487114.html
Негуманно как-то. Но офигенно правильно. Пусть теперь западные кукловоды репу чешут :)
25
9
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/101157/89/1011578938_287:0:2500:1660_1400x0_80_0_0_b295fc61dd7e6de9573555acc1a31f3d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
а1, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске по требованию властей снизили скорость мобильного интернета

14:51 20.09.2020 (обновлено: 16:11 20.09.2020)
1170
© Fotolia / HappyAlexГород Минск
Город Минск - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Fotolia / HappyAlex
Город Минск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Белорусский оператор А1 сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета.
В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста, правоохранители уже провели точечные задержания. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции. Это делается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через Telegram.
Сотрудники ОМОНа задерживают участников марша оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 21:12
"Преступные приказы". Тихановская призвала отпустить задержанных в Минске

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении оператора в Twitter.

Отмечается, что о восстановлении корректного доступа абонентам будет сообщено, "как только это станет возможным".
В свою очередь оператор МТС сообщил, что в воскресенье в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными госорганами по обеспечению национальной безопасности", был ограничен доступ к интернету, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. "Сожалеем о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении компании в Facebook.
Женский марш в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 17:27Протесты в Белоруссии
В Минске трем женщинам стало плохо на акции протеста
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
63101616
Обсудить9
Протесты в БелоруссииА1Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Негуманно как-то. Но офигенно правильно. Пусть теперь западные кукловоды репу чешут :)
20 сентября, 15:04
aalnoor1953
1710025
Рекомендуем
Несанкционированная акция Марш единства в Минске
Экс-премьер Украины объяснил, зачем Европе нужна слабая Белоруссия
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
Силуанов рассказал, как Белоруссия погасит долг перед Газпромом
Павел Ребенок
В Латвии убили известного адвоката
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске. Стоп-кадр видео
В Минске начались задержания митингующих
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская прокомментировала отсутствие диалога с Россией
Строительство медцентра Минобороны в Воронеже
"Некогда рассусоливать". Путин рассказал, как военные строили медцентры
Российские пограничники у заграждения
Британия усилила патрулирование у границ России
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
ФБР выяснило, откуда пришла посылка с ядом для Трампа
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
В Минске на нескольких улицах перекрыли движение
Певица Валентина Легкоступова во время выступления.
Последнее фото Легкоступова сделала с ведущим "Русского лото" Борисовым
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани оценил попытки США восстановить санкции против Ирана
Сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко
Сын Лукашенко рассказал, где учатся его дочери
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
NORAD рассказало о залетевших в зону ПВО США российских бомбардировщиках
Сотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
В Могилеве задержали двух польских журналистов
Пункт пропуска Выступовичи на украинско-белорусской границе
Около тысячи автомобилей стоят в очереди на украинско-белорусской границе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
21:20Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния