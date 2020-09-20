https://ria.ru/20200920/minsk-1577509868.html

В Минске по требованию властей снизили скорость мобильного интернета

Белорусский оператор А1 сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T14:51

2020-09-20T14:51

2020-09-20T16:11

а1

александр лукашенко

минск

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Белорусский оператор А1 сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета.В воскресенье в Минске противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста, правоохранители уже провели точечные задержания. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции. Это делается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через Telegram.Отмечается, что о восстановлении корректного доступа абонентам будет сообщено, "как только это станет возможным".В свою очередь оператор МТС сообщил, что в воскресенье в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными госорганами по обеспечению национальной безопасности", был ограничен доступ к интернету, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. "Сожалеем о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении компании в <a href="https://www.facebook.com/a1belarus/" target="_blank">Facebook.</a>Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200919/tikhanovskaya-1577493904.html

https://ria.ru/20200919/protest-1577487114.html

alnoor1953 Негуманно как-то. Но офигенно правильно. Пусть теперь западные кукловоды репу чешут :) 25

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

а1, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире