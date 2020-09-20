В Минске по требованию властей снизили скорость мобильного интернета
14:51 20.09.2020 (обновлено: 16:11 20.09.2020)
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Город Минск. Архивное фото
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Белорусский оператор А1 сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета.
В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста, правоохранители уже провели точечные задержания. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции. Это делается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через Telegram.
"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении оператора в Twitter.
Отмечается, что о восстановлении корректного доступа абонентам будет сообщено, "как только это станет возможным".
В свою очередь оператор МТС сообщил, что в воскресенье в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными госорганами по обеспечению национальной безопасности", был ограничен доступ к интернету, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. "Сожалеем о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении компании в Facebook.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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