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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/minsk-1577509393.html
Колонна БТР проследовала к резиденции Лукашенко в Минске
Колонна из 10 БТР проследовала по проспекту Победителей в сторону президентской резиденции - дворца Независимости в Минске, в центре которого ожидается... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T14:34
2020-09-20T14:34
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен - РИА Новости.</strong> Колонна из 10 БТР проследовала по проспекту Победителей в сторону президентской резиденции - дворца Независимости в Минске, в центре которого ожидается несанкционированный митинг оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.В предыдущие воскресенья митингующие пытались пройти ко дворцу Независимости.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
Привлечь мнение общественности, развесить на всех домах из каждой квартиры официальные флаги Республики Беларусь и пусть весь мир видит, что бело-красные флаги оппозиции изготовленные в Польше и Литве на деньги налогоплательщиков США, это запланированная провокация, подготовленная за долго до выборов президента. До инаугурации Лукашенко подписать новый союзный договор по интеграции с РФ по аналогии ФРГ и Баварии..
190
За долго до выборов подготовлена провокация самим Лукашенко-это фальсификация выборов с липовыми 81%ЗА.
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Колонна БТР проследовала к резиденции Лукашенко в Минске

14:34 20.09.2020
121679
© РИА НовостиКолонна из 10 БТР движется со стороны области к резиденции Александра Лукашенко в Минске. Стоп-кадр видео
Колонна из 10 БТР движется со стороны области к резиденции Александра Лукашенко в Минске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости
Колонна из 10 БТР движется со стороны области к резиденции Александра Лукашенко в Минске. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен - РИА Новости. Колонна из 10 БТР проследовала по проспекту Победителей в сторону президентской резиденции - дворца Независимости в Минске, в центре которого ожидается несанкционированный митинг оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
В предыдущие воскресенья митингующие пытались пройти ко дворцу Независимости.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Привлечь мнение общественности, развесить на всех домах из каждой квартиры официальные флаги Республики Беларусь и пусть весь мир видит, что бело-красные флаги оппозиции изготовленные в Польше и Литве на деньги налогоплательщиков США, это запланированная провокация, подготовленная за долго до выборов президента. До инаугурации Лукашенко подписать новый союзный договор по интеграции с РФ по аналогии ФРГ и Баварии..
20 сентября, 15:06
Marina NovitskayaMarina Novitskaya
122102261
За долго до выборов подготовлена провокация самим Лукашенко-это фальсификация выборов с липовыми 81%ЗА.
20 сентября, 15:35
Слава МишкичСлава Мишкич
90112169
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