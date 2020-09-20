https://ria.ru/20200920/minsk-1577509231.html

В Минске на нескольких улицах перекрыли движение

Сотрудники белорусской милиции в воскресенье перекрыли дорожное движение на многих оживлённых транспортных артериях Минска в преддверии несанкционированных... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T14:30

2020-09-20T14:30

2020-09-20T14:30

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники белорусской милиции в воскресенье перекрыли дорожное движение на многих оживлённых транспортных артериях Минска в преддверии несанкционированных акций сторонников оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.К настоящему моменту частично перекрыт проспект Победителей от знаменитой стелы "Минск - город-герой" до дворца Независимости, рабочей резиденции президента республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Движение также ограничено в направлении центра столицы на участке возле торгового центра "Арена-сити" на Победителей, где в минувшее воскресенье многотысячная толпа протестующих столкнулась с кордоном силовиков.В районе станции метро Немига и на одноименной улице в центре Минска собираются представители оппозиции, которых можно узнать по бело-красной одежде и символике. На многих ключевых перекрёстках города, в частности, на Немиге в настоящее время дежурят экипажи ДПС, хотя движение не перекрыто.Частично остаётся закрытой улица Орловская, которая пересекается с проспектом Победителей, также ограничено движение по проспекту Пушкина - одному из популярных маршрутов следования колонн сторонников оппозиции.В пресс-службе ГУВД Минского горисполкома сообщили РИА Новости, что такие меры были приняты в целях поддержания общественной безопасности."В целях обеспечения безопасности и охраны общественного порядка возможно временное перекрытие некоторых улиц в центре Минска", - сказали в ведомстве.Из этих же соображений ранее шесть станций метро <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> приостановили свою работу.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577503588.html

https://ria.ru/20200919/utechka-1577494058.html

https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577437107.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире