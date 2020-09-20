Спецпосланник Трампа раскрыл содержание меморандума по вооружениям
19:57 20.09.2020 (обновлено: 19:58 20.09.2020)
1020
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США предложили России перед выработкой нового полноценного договора на смену ДСНВ заключить подобие меморандума по контролю над вооружениями, этот рамочный документ не потребует ратификации и должен, среди прочего, содержать пункт о Китае, заявил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
"Мы считаем, что необходимо конкретно упомянуть Китай", - заявил Биллингсли в интервью "Коммерсанту", отвечая на вопрос, стоит ли ожидать, что в заявлении или меморандуме, который готовится к подписанию президентами, будущий договор будет обозначен как "многосторонний", без конкретного упоминания Китая.
Спецпосланник Трампа подчеркнул, что, независимо от предложения Москвы включить в будущий долгосрочный договор Францию и Великобританию, для США включение Китая является принципиальным. "Мы ясно дали понять нашим российским коллегам, что то, что делает Китай, существенно отличается от того, что делают Великобритания и Франция. Ни Великобритания, ни Франция не наращивают свои ядерные арсеналы. Китай же занимается активной разработкой и развертыванием своего ядерного оружия", - заявил он.
Говоря о содержании рамочного документа, Биллингсли отметил, что "речь идет о чем-то среднем" между меморандумом и полноценным договором, причем некоторые из предложенных элементов потребуют, возможно, "более схематического подхода к техническим деталям, которые будут уточняться впоследствии".
"Как, например, вопрос о проведении совместных экспериментов в области верификации, которые мы многократно обсуждали с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. А некоторые элементы, которые мы предложили, предполагают наличие соглашения, содержащего политические обязательства сторон. То есть здесь уже речь идет о более подробном и более содержательном документе, особенно в той его части, которая касается того, как рассматривать и учитывать весь арсенал (ядерных) боеголовок", - сказал спецпосланник.
"Таким образом, речь идет о комплексе различных компонентов: какие-то из них могут иметь более четкую структуру и сопровождаться наличием обязательств в большей степени, чем соглашение 2009 года, а некоторые будут, возможно, не такими детальными и потребуют дальнейшей доработки", - заявил он.
Биллингсли подчеркнул, что рамочный документ не потребует ратификации, по крайней мере в США. "То, что мы предлагаем на данном этапе, не является договором, требующим ратификации Сената. Но мы рассчитываем, что на базе этого возникнет рамочная концепция, которая в конечном итоге преобразуется в полноценный договор" - сказал он.
Вчера, 19:22США отказались выводить ядерное оружие из Европы