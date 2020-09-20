https://ria.ru/20200920/memorandum-1577521247.html

Спецпосланник Трампа раскрыл содержание меморандума по вооружениям

США предложили России перед выработкой нового полноценного договора на смену ДСНВ заключить подобие меморандума по контролю над вооружениями, этот рамочный... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T19:57

2020-09-20T19:57

2020-09-20T19:58

россия

маршалл биллингсли

договор снв-3

китай

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> предложили России перед выработкой нового полноценного договора на смену ДСНВ заключить подобие меморандума по контролю над вооружениями, этот рамочный документ не потребует ратификации и должен, среди прочего, содержать пункт о <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>, заявил спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают."Мы считаем, что необходимо конкретно упомянуть Китай", - заявил Биллингсли в интервью "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсанту</a>", отвечая на вопрос, стоит ли ожидать, что в заявлении или меморандуме, который готовится к подписанию президентами, будущий договор будет обозначен как "многосторонний", без конкретного упоминания Китая.Спецпосланник Трампа подчеркнул, что, независимо от предложения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> включить в будущий долгосрочный договор <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, для США включение Китая является принципиальным. "Мы ясно дали понять нашим российским коллегам, что то, что делает Китай, существенно отличается от того, что делают Великобритания и Франция. Ни Великобритания, ни Франция не наращивают свои ядерные арсеналы. Китай же занимается активной разработкой и развертыванием своего ядерного оружия", - заявил он.Говоря о содержании рамочного документа, Биллингсли отметил, что "речь идет о чем-то среднем" между меморандумом и полноценным договором, причем некоторые из предложенных элементов потребуют, возможно, "более схематического подхода к техническим деталям, которые будут уточняться впоследствии"."Как, например, вопрос о проведении совместных экспериментов в области верификации, которые мы многократно обсуждали с заместителем министра иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Рябковым</a>. А некоторые элементы, которые мы предложили, предполагают наличие соглашения, содержащего политические обязательства сторон. То есть здесь уже речь идет о более подробном и более содержательном документе, особенно в той его части, которая касается того, как рассматривать и учитывать весь арсенал (ядерных) боеголовок", - сказал спецпосланник."Таким образом, речь идет о комплексе различных компонентов: какие-то из них могут иметь более четкую структуру и сопровождаться наличием обязательств в большей степени, чем соглашение 2009 года, а некоторые будут, возможно, не такими детальными и потребуют дальнейшей доработки", - заявил он.Биллингсли подчеркнул, что рамочный документ не потребует ратификации, по крайней мере в США. "То, что мы предлагаем на данном этапе, не является договором, требующим ратификации Сената. Но мы рассчитываем, что на базе этого возникнет рамочная концепция, которая в конечном итоге преобразуется в полноценный договор" - сказал он.

https://ria.ru/20200920/dogovor-1577519200.html

https://ria.ru/20200714/1574282355.html

https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html

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россия

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, китай, сша, в мире