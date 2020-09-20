https://ria.ru/20200920/legkostupova-1577510594.html

Последнее фото Легкоступова сделала с ведущим "Русского лото" Борисовым

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль опубликовала совместное фото матери со скончавшимся недавно ведущим "Русского лото" Михаилом Борисовым. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T15:11

2020-09-20T15:11

2020-09-20T15:11

умер михаил борисов

валентина легкоступова

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Дочь певицы <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a> Анетта Бриль опубликовала совместное фото матери со скончавшимся недавно ведущим "Русского лото" Михаилом Борисовым.Девушка отметила, что это было <a href="https://www.instagram.com/anetta_bril/" target="_blank">последнее фото</a> певицы.Борисова госпитализировали накануне во время съемок, однако его состояние впоследствии резко ухудшилось и врачам не удалось его спасти. Телеведущий скончался на 72-м году жизни.Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. До этого появилась информация, что она попала в больницу с травмой головы. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире.

https://ria.ru/20200920/borisov-1577503630.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил борисов, валентина легкоступова