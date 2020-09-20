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Последнее фото Легкоступова сделала с ведущим "Русского лото" Борисовым
Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль опубликовала совместное фото матери со скончавшимся недавно ведущим "Русского лото" Михаилом Борисовым. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T15:11
2020-09-20T15:11
умер михаил борисов
валентина легкоступова
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Дочь певицы <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a> Анетта Бриль опубликовала совместное фото матери со скончавшимся недавно ведущим "Русского лото" Михаилом Борисовым.Девушка отметила, что это было <a href="https://www.instagram.com/anetta_bril/" target="_blank">последнее фото</a> певицы.Борисова госпитализировали накануне во время съемок, однако его состояние впоследствии резко ухудшилось и врачам не удалось его спасти. Телеведущий скончался на 72-м году жизни.Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. До этого появилась информация, что она попала в больницу с травмой головы. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире.
https://ria.ru/20200920/borisov-1577503630.html
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умер михаил борисов, валентина легкоступова

Последнее фото Легкоступова сделала с ведущим "Русского лото" Борисовым

15:11 20.09.2020
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© РИА Новости / Александр МакаровПевица Валентина Легкоступова во время выступления.
Певица Валентина Легкоступова во время выступления. - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Александр Макаров
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль опубликовала совместное фото матери со скончавшимся недавно ведущим "Русского лото" Михаилом Борисовым.
Девушка отметила, что это было последнее фото певицы.
"Что за год такой…Мамино последнее фото…Светлая память Михаилу Борисову и Валентине Легкоступовой", — написала Анетта.
© Фото : Инстаграм-аккаунт @anetta_brilСкрин инстаграм-сториз Анетты Бриль
Скрин инстаграм-сториз певицы Анетты Брил - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : Инстаграм-аккаунт @anetta_bril
Скрин инстаграм-сториз Анетты Бриль
Борисова госпитализировали накануне во время съемок, однако его состояние впоследствии резко ухудшилось и врачам не удалось его спасти. Телеведущий скончался на 72-м году жизни.
Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. До этого появилась информация, что она попала в больницу с травмой головы. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире.
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 10:58
СМИ: ведущий "Русского лото" Борисов отказывался от госпитализации
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