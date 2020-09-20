https://ria.ru/20200920/krokodily-1577476628.html
В США в затопленном из-за урагана дворе обнаружили страшную рептилию
Жительница штата Алабама поделилась в соцсети видео, на котором огромный аллигатор плавал во дворе ее дома в воде, оставшейся после урагана Салли, сообщает UPI. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T00:58
2020-09-20T00:58
2020-09-20T00:58
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<strong>МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. </strong>Жительница штата Алабама поделилась в соцсети видео, на котором огромный аллигатор плавал во дворе ее дома в воде, оставшейся после урагана Салли, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/09/17/Watch-Alligator-swims-through-Alabama-womans-flooded-yard/2821600376709/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Рептилия была длиной более трех метров. "О, боже мой, это за нашим окном", — испуганно говорит американка. Она добавила, что аллигатор — не единственный опасный представитель дикой природой, который появился у жилья в результате шторма: "Нас окружали вода, крокодилы и ядовитые змеи".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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