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В США в затопленном из-за урагана дворе обнаружили страшную рептилию
Жительница штата Алабама поделилась в соцсети видео, на котором огромный аллигатор плавал во дворе ее дома в воде, оставшейся после урагана Салли, сообщает UPI. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T00:58
2020-09-20T00:58
туризм
туризм
новости - туризм
алабама
сша
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<strong>МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. </strong>Жительница штата Алабама поделилась в соцсети видео, на котором огромный аллигатор плавал во дворе ее дома в воде, оставшейся после урагана Салли, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/09/17/Watch-Alligator-swims-through-Alabama-womans-flooded-yard/2821600376709/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Рептилия была длиной более трех метров. "О, боже мой, это за нашим окном", — испуганно говорит американка. Она добавила, что аллигатор — не единственный опасный представитель дикой природой, который появился у жилья в результате шторма: "Нас окружали вода, крокодилы и ядовитые змеи".
https://ria.ru/20200917/tailand-1577324766.html
алабама
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туризм, новости - туризм, алабама, сша

В США в затопленном из-за урагана дворе обнаружили страшную рептилию

00:58 20.09.2020
627
© Fotolia / wanchaiГруппа аллигаторов
Группа аллигаторов - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Fotolia / wanchai
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Жительница штата Алабама поделилась в соцсети видео, на котором огромный аллигатор плавал во дворе ее дома в воде, оставшейся после урагана Салли, сообщает UPI.
Рептилия была длиной более трех метров. "О, боже мой, это за нашим окном", — испуганно говорит американка.
Она добавила, что аллигатор — не единственный опасный представитель дикой природой, который появился у жилья в результате шторма: "Нас окружали вода, крокодилы и ядовитые змеи".
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАлабамаСША
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