Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577525251.html
Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая утверждает, что коронавирус выявлен на упаковке замороженных... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T23:09
2020-09-20T23:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
чанчунь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572931201_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8e5e2cfc482f04aa0fc1ab7fc1491f4d.jpg
<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции <a href="http://ria.ru/location_Jilin/" target="_blank" data-auto="true">Цзилинь</a> на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> утверждает, что коронавирус выявлен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщает агентство <a href="http://www.xinhuanet.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Синьхуа</a>.Упаковку, в которой нашли коронавирус, выявили в ходе обычной проверки в пятницу в городе <a href="http://ria.ru/location_Changchun/" target="_blank" data-auto="true">Чанчунь</a>, столице провинции. В субботу местный центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил предварительный результат.Медицинские власти Чанчуня после выявления коронавируса отследили всех людей, контактировавших с пачкой с COVID-19, и поместили их под медицинское наблюдение. Все их результаты на коронавирус дали отрицательный результат.При этом 10 килограммов морепродуктов из этой поставки попали город Фуюй в той же провинции. Местные органы здравоохранения в воскресенье попросили жителей, которые могли контактировать с этими продуктами, сообщить властям и пройти тест на COVID-19.В июле и августе таможня Китая обнаруживала следы COVID-19 на упаковках замороженных креветок из <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200920/covid-1577497780.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
Странно что Новичок не нашли,)))
19
Заходишь в магазин, берешь упаковку с замороженными морепродуктами и читаешь что написано на этикетке. Потом будешь писать посты про это.
14
28
китай
чанчунь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572931201_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_6d15003615584506fa14092ad002a5c1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, китай, чанчунь, в мире

Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России

23:09 20.09.2020
7564
© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая утверждает, что коронавирус выявлен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщает агентство Синьхуа.
Упаковку, в которой нашли коронавирус, выявили в ходе обычной проверки в пятницу в городе Чанчунь, столице провинции. В субботу местный центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил предварительный результат.
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 02:07Распространение нового коронавируса
Вирусолог рассказал о необычности распространения коронавируса в России
Медицинские власти Чанчуня после выявления коронавируса отследили всех людей, контактировавших с пачкой с COVID-19, и поместили их под медицинское наблюдение. Все их результаты на коронавирус дали отрицательный результат.
При этом 10 килограммов морепродуктов из этой поставки попали город Фуюй в той же провинции. Местные органы здравоохранения в воскресенье попросили жителей, которые могли контактировать с этими продуктами, сообщить властям и пройти тест на COVID-19.
В июле и августе таможня Китая обнаруживала следы COVID-19 на упаковках замороженных креветок из Эквадора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
14451351323
Обсудить28
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайЧанчуньВ мире
Популярные комментарии
Странно что Новичок не нашли,)))
20 сентября, 23:18
Арсений НовиковАрсений Новиков
2140012
Заходишь в магазин, берешь упаковку с замороженными морепродуктами и читаешь что написано на этикетке. Потом будешь писать посты про это.
20 сентября, 23:26
Covid короновирусовичCovid короновирусович
810005
Рекомендуем
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
Турецкая полиция на улице Стамбула
СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
В "Столото" раскрыли обстоятельства смерти ведущего Борисова
Латвийские шпроты могут запретить в ТС
"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
Люди на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Греция продлила ограничения на въезд для россиян
Задержание
В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Водитель автобуса с пассажирами, прибывшими рейсом SU 103 компании Аэрофлот из Нью-Йорка, в Международном аэропорту Шереметьево
Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
Празднование дня воздушного флота РФ в Санкт-Петербурге
Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
Григорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске
Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
Паром компании Viking Line MS Amorella сел на мель на архипелаге Ярсо в Фогло, Аландские острова
В Финляндии паром с россиянами сел на мель
Мужчина со смартфоном
Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
21:20Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния