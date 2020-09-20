https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577525251.html

Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России

Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая утверждает, что коронавирус выявлен на упаковке замороженных... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T23:09

2020-09-20T23:09

2020-09-20T23:09

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

китай

чанчунь

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции <a href="http://ria.ru/location_Jilin/" target="_blank" data-auto="true">Цзилинь</a> на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> утверждает, что коронавирус выявлен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщает агентство <a href="http://www.xinhuanet.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Синьхуа</a>.Упаковку, в которой нашли коронавирус, выявили в ходе обычной проверки в пятницу в городе <a href="http://ria.ru/location_Changchun/" target="_blank" data-auto="true">Чанчунь</a>, столице провинции. В субботу местный центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил предварительный результат.Медицинские власти Чанчуня после выявления коронавируса отследили всех людей, контактировавших с пачкой с COVID-19, и поместили их под медицинское наблюдение. Все их результаты на коронавирус дали отрицательный результат.При этом 10 килограммов морепродуктов из этой поставки попали город Фуюй в той же провинции. Местные органы здравоохранения в воскресенье попросили жителей, которые могли контактировать с этими продуктами, сообщить властям и пройти тест на COVID-19.В июле и августе таможня Китая обнаруживала следы COVID-19 на упаковках замороженных креветок из <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200920/covid-1577497780.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

Арсений Новиков Странно что Новичок не нашли,))) 19

Covid короновирусович Заходишь в магазин, берешь упаковку с замороженными морепродуктами и читаешь что написано на этикетке. Потом будешь писать посты про это. 14

28

китай

чанчунь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай, чанчунь, в мире