В США выявили 41 тысячу новых случаев COVID-19
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 41 тысячу, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 41 037 новых случаев COVID-19 и 689 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.
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Днем ранее эти показатели составляли 49 522 и 937 соответственно.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 6,7 миллиона случаев заражения коронавирусом и 199 268 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,5 миллиона человек.
Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 30 миллионов случаев заражения и более 957 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 21 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф