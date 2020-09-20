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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577508532.html
В США выявили 41 тысячу новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 41 тысячу, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T14:04
2020-09-20T14:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось более чем на 41 тысячу, сообщает <a href="https://www.jhu.edu/" target="_blank">университет Джонса Хопкинса</a>, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 41 037 новых случаев COVID-19 и 689 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.Днем ранее эти показатели составляли 49 522 и 937 соответственно.По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 6,7 миллиона случаев заражения коронавирусом и 199 268 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,5 миллиона человек.Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 30 миллионов случаев заражения и более 957 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 21 миллиона человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США выявили 41 тысячу новых случаев COVID-19

14:04 20.09.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© AP Photo / John Minchillo
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 41 тысячу, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 41 037 новых случаев COVID-19 и 689 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 10:45
Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
Днем ранее эти показатели составляли 49 522 и 937 соответственно.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 6,7 миллиона случаев заражения коронавирусом и 199 268 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,5 миллиона человек.
Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 30 миллионов случаев заражения и более 957 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 21 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
3183702
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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