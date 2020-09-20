https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577502884.html

Названы регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Смоленской области и Чеченской Республике - 0,2%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T10:34

2020-09-20T10:34

2020-09-20T10:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотский автономный округ

чеченская республика (чечня)

смоленская область

общество

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> и Чеченской Республике - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В Москве, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>, Ненецком автономном округе и в Республике Татарстан темп прироста составил 0,3%, уточнили в штабе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

чукотский автономный округ

смоленская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, чеченская республика (чечня), смоленская область, общество