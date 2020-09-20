https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577502884.html
Названы регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Смоленской области и Чеченской Республике - 0,2%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:34
2020-09-20T10:34
2020-09-20T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
чеченская республика (чечня)
смоленская область
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> и Чеченской Республике - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В Москве, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>, Ненецком автономном округе и в Республике Татарстан темп прироста составил 0,3%, уточнили в штабе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
чукотский автономный округ
смоленская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, чеченская республика (чечня), смоленская область, общество