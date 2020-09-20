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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577502884.html
Названы регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Смоленской области и Чеченской Республике - 0,2%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:34
2020-09-20T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
чеченская республика (чечня)
смоленская область
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> и Чеченской Республике - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В Москве, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>, Ненецком автономном округе и в Республике Татарстан темп прироста составил 0,3%, уточнили в штабе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
чукотский автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, чеченская республика (чечня), смоленская область, общество

Названы регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

10:34 20.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Смоленской области и Чеченской Республике - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%", - говорится в сообщении.
В Москве, Подмосковье, Тульской области, Ненецком автономном округе и в Республике Татарстан темп прироста составил 0,3%, уточнили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чукотский автономный округЧеченская республика (Чечня)Смоленская областьОбщество
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