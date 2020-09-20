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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577502824.html
В России выявили 6148 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 6148 новых случаев коронавируса, умерли 79 человек, выписались из больниц — 2895, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:32
2020-09-20T11:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> За последние сутки в России выявили 6148 новых случаев коронавируса, умерли 79 человек, выписались из больниц — 2895, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.При этом у 1397 инфицированных COVID-19 протекает без симптомов.Число вновь выявленных случаев заражения второй день подряд превышает шесть тысяч — на уровне середины июля. Темпы прироста за сутки несколько возросли и составили 0,6 процента (по сравнению с 0,5 процента накануне).Больше всего новых случаев в Москве — 860. Еще 214 отмечено в Санкт-Петербурге, 188 — в Подмосковье. Минимальные показатели зафиксированы в Ненецком автономном округе, где за сутки заболел один человек, и в Чечне — там выявили четырех инфицированных. Прироста заболеваемости нет только в Чукотском автономном округе.Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 1 103 399 человек. Умерли за все время 19 418 человек, выздоровели — 909 357.В мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/">данным ВОЗ</a>, насчитывается 30,3 миллиона инфицированных, 948 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 6,5 миллиона. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/koronavirus-1577500771.html
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10
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7
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 6148 новых случаев коронавируса

10:32 20.09.2020 (обновлено: 11:53 20.09.2020)
7068
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. За последние сутки в России выявили 6148 новых случаев коронавируса, умерли 79 человек, выписались из больниц — 2895, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
При этом у 1397 инфицированных COVID-19 протекает без симптомов.
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 09:25
Вирусолог заявил о "своеобразном" распространении коронавируса в России
Число вновь выявленных случаев заражения второй день подряд превышает шесть тысяч — на уровне середины июля. Темпы прироста за сутки несколько возросли и составили 0,6 процента (по сравнению с 0,5 процента накануне).
Больше всего новых случаев в Москве — 860. Еще 214 отмечено в Санкт-Петербурге, 188 — в Подмосковье.
Минимальные показатели зафиксированы в Ненецком автономном округе, где за сутки заболел один человек, и в Чечне — там выявили четырех инфицированных. Прироста заболеваемости нет только в Чукотском автономном округе.
Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 1 103 399 человек. Умерли за все время 19 418 человек, выздоровели — 909 357.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 30,3 миллиона инфицированных, 948 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 6,5 миллиона. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
59338541
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Неверю
20 сентября, 10:36
Андрей БыстровАндрей Быстров
410104
Не верю!
20 сентября, 10:39
Максим БулановМаксим Буланов
410104
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