https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577502824.html

В России выявили 6148 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 6148 новых случаев коронавируса, умерли 79 человек, выписались из больниц — 2895, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T10:32

2020-09-20T10:32

2020-09-20T11:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> За последние сутки в России выявили 6148 новых случаев коронавируса, умерли 79 человек, выписались из больниц — 2895, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.При этом у 1397 инфицированных COVID-19 протекает без симптомов.Число вновь выявленных случаев заражения второй день подряд превышает шесть тысяч — на уровне середины июля. Темпы прироста за сутки несколько возросли и составили 0,6 процента (по сравнению с 0,5 процента накануне).Больше всего новых случаев в Москве — 860. Еще 214 отмечено в Санкт-Петербурге, 188 — в Подмосковье. Минимальные показатели зафиксированы в Ненецком автономном округе, где за сутки заболел один человек, и в Чечне — там выявили четырех инфицированных. Прироста заболеваемости нет только в Чукотском автономном округе.Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 1 103 399 человек. Умерли за все время 19 418 человек, выздоровели — 909 357.В мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/">данным ВОЗ</a>, насчитывается 30,3 миллиона инфицированных, 948 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 6,5 миллиона. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/koronavirus-1577500771.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество