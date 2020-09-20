https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577498388.html

Эксперт сообщил об опасной тенденции с COVID-19 в регионах России

Количество регионов, где распространение COVID-19 имеет опасную тенденцию, увеличилось с середины августа с 12 до 20, между тем, ряд "красных" регионов перешли... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T04:42

2020-09-20T04:42

2020-09-20T04:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Количество регионов, где распространение COVID-19 имеет опасную тенденцию, увеличилось с середины августа с 12 до 20, между тем, ряд "красных" регионов перешли в "зеленые" категории, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.Аналитик сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R.R - это индекс репродукции инфекции, который рассчитан по методике <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше - имеет тенденцию к росту."Число "красных" регионов с середины августа (за месяц) выросло с 12 до 20. Из "зеленых" стали "красными": Тверская область, Брянская область, Тыва, Забайкальский край; из "светло-зеленых" стали "красными": Челябинская область, Северная Осетия, Алтайский край, Чукотский автономный округ, Камчатский край", - сказал Тавадян.По словам ученого, изменение произошли примерно за неделю и пока недостаточно информации чтобы строить прогнозы."Следует отметить, что с учетом увеличения тестирования прирост заражаемости составляет 4-5 процентов. Причины роста: выявление большего числа бессимптомных случаев из-за роста тестирования в основном в школах и университетах; начало учебного года - выросло количество контактов между людьми; во время летних каникул произошло распространение вируса в регионы, в которых были низкие показатели", - пояснил Тавадян.Эксперт подчеркнул, что вероятность второй волны, то есть резкого всплеска заболеваемости, в России невелика. В основном по той причине, что искусственно не прерывалось распространение инфекции. В данном случае, наблюдается распространение вируса, связанное с многими факторами, которые действуют одновременно и ни один из них не имеет сильной корреляции с имеющейся статистикой. По его словам один из проявляемых факторов это распространение вируса в те регионы, где не был сформирован удовлетворительный уровень коллективного иммунитета."Разнонаправленную динамику подтверждает и то, что в части регионов ситуация улучшилась. Из "красных" стали "зелеными": Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Орловская область; из "красных" стали "светло-зелеными": Омская, Смоленская, Амурская области, Чувашия", - уточнил Тавадян.Согласно расчетам ученого, "зеленые" регионы: Ненецкий автономный округ, Омская область, Чечня, Смоленская область, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Амурская область, Пензенская область, Карачаево-Черкесская, Калмыкия, Чувашия."Светло-зеленые" - Новосибирская область, Липецкая область, Костромская область, Новгородская область, Адыгея, Хакасия, Ивановская область, Приморский край, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижегородская область, Красноярский край, Санкт-Петербург, Орловская область, Республика Мордовия, Рязанская область, Краснодарский край, Волгоградская область."Желтые": Кировская область, Бурятия, Пермский край, Воронежская область, Самарская область, Саратовская область, Московская область, Татарстан, Тульская область,Свердловская область, Иркутская область, Астраханская область, Алтайский край, Карелия, Владимирская область, Башкортостан, Ростовская область, Якутия, Оренбургская область, Москва, Дагестан, Новгородская область, Ленинградская область, Ингушетия, Курская область, Ставропольский край, Удмуртия, Тамбовская область, Курганская область, Белгородская область, Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ярославская область, Кабардино-Балкарскария, Вологодская область."Красные": Челябинская область, Тверская область, Мурманская область, Северная Осетия, Калининградская область, Архангельская область, Ульяновская область, Республика Марий Эл, Крым, Брянская область, Калужская область, Кемеровская область, Хабаровский край, Алтайская Республика, Забайкальский край, Республика Коми, Алтайская Республика, Чукотский автономный округ, Камчатский край, Севастополь.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200920/covid-1577497780.html

https://ria.ru/20200919/tsena-1577481005.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество