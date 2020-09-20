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Анастасия Кашеварова ушла с должности советника Володина
Анастасия Кашеварова сообщила о своем уходе с должности советника председателя Госдумы Вячеслава Володина по взаимодействию со СМИ. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T11:50
2020-09-20T14:04
анастасия кашеварова
россия
госдума рф
вячеслав володин
политика
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_-anastasiya-kashevarova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Кашеварова</a> сообщила о своем уходе с должности советника председателя <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Володина</a> по взаимодействию со СМИ.Основательница сетевого издания Daily Storm Кашеварова была назначена на должность советника Володина на общественных началах в январе 2019 года."Со следующей недели я не пресс-секретарь председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Какой-то конкретной причины моего ухода нет — есть совокупность, которая меня поставила перед выбором. Я поняла, что не смогу исключить в себе журналиста, а тем более жену и маму. Я хочу, очень хочу вернуться в журналистику, да и побольше уделять времени семье", — написала она у себя в <a href="https://t.me/akashevarova/3666" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Она отметила, что было очень здорово поработать почти два года в самой открытой госструктуре, и поблагодарила Володина.
Госдума самая открытая госструктура?? Ну пусть ОТКРЫТО раскажут откуда деньги на дворцы, самолеты и т.д. :)
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РИА Новости
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анастасия кашеварова, россия, госдума рф, вячеслав володин, политика

Анастасия Кашеварова ушла с должности советника Володина

11:50 20.09.2020 (обновлено: 14:04 20.09.2020)
13197
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОснователь и главный редактор DailyStorm Анастасия Кашеварова
Основатель и главный редактор DailyStorm Анастасия Кашеварова - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Основатель и главный редактор DailyStorm Анастасия Кашеварова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Анастасия Кашеварова сообщила о своем уходе с должности советника председателя Госдумы Вячеслава Володина по взаимодействию со СМИ.
Основательница сетевого издания Daily Storm Кашеварова была назначена на должность советника Володина на общественных началах в январе 2019 года.
"Со следующей недели я не пресс-секретарь председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Какой-то конкретной причины моего ухода нет — есть совокупность, которая меня поставила перед выбором. Я поняла, что не смогу исключить в себе журналиста, а тем более жену и маму. Я хочу, очень хочу вернуться в журналистику, да и побольше уделять времени семье", — написала она у себя в Telegram-канале.
Она отметила, что было очень здорово поработать почти два года в самой открытой госструктуре, и поблагодарила Володина.

"И не думайте, что я вот так раз — встала и ушла, я не перестаю любить Думу. Со всеми мы остаемся в плотной связи. Ну а Вячеслав Викторович — этот человек для меня ориентир на всю жизнь. Мы спорили, где-то соглашались, где-то нет. Но для меня ценно его доброе отношение. Я благодарна за его понимание меня, таких людей очень мало", — добавила Кашеварова.

573494340
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Анастасия КашевароваРоссияГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
Популярные комментарии
Госдума самая открытая госструктура?? Ну пусть ОТКРЫТО раскажут откуда деньги на дворцы, самолеты и т.д. :)
20 сентября, 11:54
РПРоман Пнр
34400011
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