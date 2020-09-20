Анастасия Кашеварова ушла с должности советника Володина
11:50 20.09.2020 (обновлено: 14:04 20.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОснователь и главный редактор DailyStorm Анастасия Кашеварова
Основатель и главный редактор DailyStorm Анастасия Кашеварова. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Анастасия Кашеварова сообщила о своем уходе с должности советника председателя Госдумы Вячеслава Володина по взаимодействию со СМИ.
Основательница сетевого издания Daily Storm Кашеварова была назначена на должность советника Володина на общественных началах в январе 2019 года.
"Со следующей недели я не пресс-секретарь председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Какой-то конкретной причины моего ухода нет — есть совокупность, которая меня поставила перед выбором. Я поняла, что не смогу исключить в себе журналиста, а тем более жену и маму. Я хочу, очень хочу вернуться в журналистику, да и побольше уделять времени семье", — написала она у себя в Telegram-канале.
Она отметила, что было очень здорово поработать почти два года в самой открытой госструктуре, и поблагодарила Володина.
"И не думайте, что я вот так раз — встала и ушла, я не перестаю любить Думу. Со всеми мы остаемся в плотной связи. Ну а Вячеслав Викторович — этот человек для меня ориентир на всю жизнь. Мы спорили, где-то соглашались, где-то нет. Но для меня ценно его доброе отношение. Я благодарна за его понимание меня, таких людей очень мало", — добавила Кашеварова.