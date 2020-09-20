https://ria.ru/20200920/kashevarova-1577505056.html

Анастасия Кашеварова ушла с должности советника Володина

Анастасия Кашеварова сообщила о своем уходе с должности советника председателя Госдумы Вячеслава Володина по взаимодействию со СМИ. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T11:50

2020-09-20T11:50

2020-09-20T14:04

анастасия кашеварова

россия

госдума рф

вячеслав володин

политика

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_-anastasiya-kashevarova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Кашеварова</a> сообщила о своем уходе с должности советника председателя <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Володина</a> по взаимодействию со СМИ.Основательница сетевого издания Daily Storm Кашеварова была назначена на должность советника Володина на общественных началах в январе 2019 года."Со следующей недели я не пресс-секретарь председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Какой-то конкретной причины моего ухода нет — есть совокупность, которая меня поставила перед выбором. Я поняла, что не смогу исключить в себе журналиста, а тем более жену и маму. Я хочу, очень хочу вернуться в журналистику, да и побольше уделять времени семье", — написала она у себя в <a href="https://t.me/akashevarova/3666" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Она отметила, что было очень здорово поработать почти два года в самой открытой госструктуре, и поблагодарила Володина.

Роман Пнр Госдума самая открытая госструктура?? Ну пусть ОТКРЫТО раскажут откуда деньги на дворцы, самолеты и т.д. :) 49

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия кашеварова, россия, госдума рф, вячеслав володин, политика