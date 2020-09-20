https://ria.ru/20200920/izbienie-1577504135.html

СК проверит данные об избиении человека полицией в Новосибирской области

Следователи СК в Новосибирской области проверяют данные о том, что полицейские в селе Венгерово якобы избили 27-летнего местного жителя и еще нескольких... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T11:16

2020-09-20T11:16

2020-09-20T11:16

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Следователи СК в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> проверяют данные о том, что полицейские в селе Венгерово якобы избили 27-летнего местного жителя и еще нескольких человек, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.Ранее в одном из пабликов соцсети <a href="https://vk.com/" target="_blank">"ВКонтакте" </a>было опубликовано сообщение от имени жителя села Венгерово, который заявил, что сотрудники полиции вывезли его и еще нескольких человек из села в лес, где жестоко избили.В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области журналистам сообщили о проведении служебной проверки по обстоятельствам, описанным жителем Венгеровского района."Двадцатого сентября из медицинского учреждения Венгеровского района в МО МВД России "Венгеровский" поступило сообщение об обратившемся гражданине - ранее неоднократно судимом местном жителе в возрасте 27 лет с диагнозом: ушибленная рана плеча и левой боковой области. По данному факту врио начальника ГУМВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки по факту обстоятельств получения травм, указанным гражданином", - говорится в сообщении.В главке МВД уточнили, что при подтверждении информации полицейские будет уволены из органов внутренних дел и понесут наказание по закону РФ, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20200917/koloniya-1577399475.html

https://ria.ru/20200903/izbienie-1576709187.html

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новосибирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия