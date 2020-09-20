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https://ria.ru/20200920/izbienie-1577504135.html
СК проверит данные об избиении человека полицией в Новосибирской области
Следователи СК в Новосибирской области проверяют данные о том, что полицейские в селе Венгерово якобы избили 27-летнего местного жителя и еще нескольких... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T11:16
2020-09-20T11:16
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Следователи СК в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> проверяют данные о том, что полицейские в селе Венгерово якобы избили 27-летнего местного жителя и еще нескольких человек, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.Ранее в одном из пабликов соцсети <a href="https://vk.com/" target="_blank">"ВКонтакте" </a>было опубликовано сообщение от имени жителя села Венгерово, который заявил, что сотрудники полиции вывезли его и еще нескольких человек из села в лес, где жестоко избили.В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области журналистам сообщили о проведении служебной проверки по обстоятельствам, описанным жителем Венгеровского района."Двадцатого сентября из медицинского учреждения Венгеровского района в МО МВД России "Венгеровский" поступило сообщение об обратившемся гражданине - ранее неоднократно судимом местном жителе в возрасте 27 лет с диагнозом: ушибленная рана плеча и левой боковой области. По данному факту врио начальника ГУМВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки по факту обстоятельств получения травм, указанным гражданином", - говорится в сообщении.В главке МВД уточнили, что при подтверждении информации полицейские будет уволены из органов внутренних дел и понесут наказание по закону РФ, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20200917/koloniya-1577399475.html
https://ria.ru/20200903/izbienie-1576709187.html
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия

СК проверит данные об избиении человека полицией в Новосибирской области

11:16 20.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области проверяют данные о том, что полицейские в селе Венгерово якобы избили 27-летнего местного жителя и еще нескольких человек, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.
Ранее в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте" было опубликовано сообщение от имени жителя села Венгерово, который заявил, что сотрудники полиции вывезли его и еще нескольких человек из села в лес, где жестоко избили.
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"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о противоправных действиях сотрудников полиции. В ходе доследственной проверки будут устанавливаться и опрашиваться должностные лица и свидетели для установления картины произошедшего", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области журналистам сообщили о проведении служебной проверки по обстоятельствам, описанным жителем Венгеровского района.
"Двадцатого сентября из медицинского учреждения Венгеровского района в МО МВД России "Венгеровский" поступило сообщение об обратившемся гражданине - ранее неоднократно судимом местном жителе в возрасте 27 лет с диагнозом: ушибленная рана плеча и левой боковой области. По данному факту врио начальника ГУМВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки по факту обстоятельств получения травм, указанным гражданином", - говорится в сообщении.
В главке МВД уточнили, что при подтверждении информации полицейские будет уволены из органов внутренних дел и понесут наказание по закону РФ, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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