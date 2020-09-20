https://ria.ru/20200920/granitsy-1577509737.html

Британия усилила патрулирование у границ России

Истребители ВВС Великобритании и корабли британских ВМС значительно усилили патрулирование у границ России в целях выявления "уязвимых сторон" российской... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T14:47

2020-09-20T14:47

2020-09-20T18:25

сергей рудской

sunday times

черное море

вооруженные силы рф

кольский полуостров

мурманск

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Истребители ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и корабли британских ВМС значительно усилили патрулирование у границ России в целях выявления "уязвимых сторон" российской обороны, пишет газета<a href="https://www.thetimes.co.uk/" target="_blank"> Sunday Times</a>.По ее данным, в период с последней недели августа к границам России в районе Черного моря, а также к берегам <a href="http://ria.ru/location_Kolskijj_poluostrov/" target="_blank" data-auto="true">Кольского полуострова</a> были направлены по меньшей мере 28 самолетов королевских ВВС, причем в полетах одновременно участвовало до пяти самолетов.Издание отмечает, что в дальних полетах участвовали истребители Typhoon и заправщики Voyager, а также разведывательные самолеты Sentinel, RC-135 и Sentry E-3 AWACS. Две недели назад издание сообщало о первых полетах истребителей Typhoon над <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>, и, как подчеркивает газета, "военные источники и данные с сайтов слежения за самолетами подтвердили, что с тех пор патрулирование над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a> усилилось".Отмечается, кроме того, что истребители Typhoon впервые были направлены за Северный полярный круг для патрулирования вблизи <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманска</a>, где расположены главные базы российских подводных лодок.Высокопоставленный источник в британской разведке заявил газете, что собранная в результате подобных миссий информация поможет экспертам британского Минобороны "выявить уязвимые стороны противников и попытаться использовать их".Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России — первый заместитель начальника Генштаба <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rudskojj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рудской</a> сообщил в пятницу, что иностранные самолеты-разведчики стали на 40 процентов чаще, чем в прошлом году, появляться в Черноморском регионе. По его словам, еще больше возросла интенсивность ведения воздушной разведки вблизи Крымского полуострова.

https://ria.ru/20200918/globalstrayk-1577376245.html

Евгений Агафонов Именно завалить, какими нибудь РЭБ системами... А то разлетались, искатели. 402

Юрий Б А что мешает десятку российских самолетов облететь границы Британских островов , ну исключительно, с целью обеспечения безопасности имущества лучших и демократичненьких представителей российского народа??? 385

44

черное море

кольский полуостров

мурманск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рудской, sunday times, черное море, вооруженные силы рф, кольский полуостров, мурманск, в мире