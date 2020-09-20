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Британия усилила патрулирование у границ России
Истребители ВВС Великобритании и корабли британских ВМС значительно усилили патрулирование у границ России в целях выявления "уязвимых сторон" российской... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T14:47
2020-09-20T18:25
сергей рудской
sunday times
черное море
вооруженные силы рф
кольский полуостров
мурманск
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Истребители ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и корабли британских ВМС значительно усилили патрулирование у границ России в целях выявления "уязвимых сторон" российской обороны, пишет газета<a href="https://www.thetimes.co.uk/" target="_blank"> Sunday Times</a>.По ее данным, в период с последней недели августа к границам России в районе Черного моря, а также к берегам <a href="http://ria.ru/location_Kolskijj_poluostrov/" target="_blank" data-auto="true">Кольского полуострова</a> были направлены по меньшей мере 28 самолетов королевских ВВС, причем в полетах одновременно участвовало до пяти самолетов.Издание отмечает, что в дальних полетах участвовали истребители Typhoon и заправщики Voyager, а также разведывательные самолеты Sentinel, RC-135 и Sentry E-3 AWACS. Две недели назад издание сообщало о первых полетах истребителей Typhoon над <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>, и, как подчеркивает газета, "военные источники и данные с сайтов слежения за самолетами подтвердили, что с тех пор патрулирование над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a> усилилось".Отмечается, кроме того, что истребители Typhoon впервые были направлены за Северный полярный круг для патрулирования вблизи <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманска</a>, где расположены главные базы российских подводных лодок.Высокопоставленный источник в британской разведке заявил газете, что собранная в результате подобных миссий информация поможет экспертам британского Минобороны "выявить уязвимые стороны противников и попытаться использовать их".Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России — первый заместитель начальника Генштаба <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rudskojj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рудской</a> сообщил в пятницу, что иностранные самолеты-разведчики стали на 40 процентов чаще, чем в прошлом году, появляться в Черноморском регионе. По его словам, еще больше возросла интенсивность ведения воздушной разведки вблизи Крымского полуострова.
https://ria.ru/20200918/globalstrayk-1577376245.html
Именно завалить, какими нибудь РЭБ системами... А то разлетались, искатели.
402
А что мешает десятку российских самолетов облететь границы Британских островов , ну исключительно, с целью обеспечения безопасности имущества лучших и демократичненьких представителей российского народа???
385
44
черное море
кольский полуостров
мурманск
РИА Новости
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сергей рудской, sunday times, черное море, вооруженные силы рф, кольский полуостров, мурманск, в мире

Британия усилила патрулирование у границ России

14:47 20.09.2020 (обновлено: 18:25 20.09.2020)
88038
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРоссийские пограничники у заграждения
Российские пограничники у заграждения - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Российские пограничники у заграждения. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Истребители ВВС Великобритании и корабли британских ВМС значительно усилили патрулирование у границ России в целях выявления "уязвимых сторон" российской обороны, пишет газета Sunday Times.
По ее данным, в период с последней недели августа к границам России в районе Черного моря, а также к берегам Кольского полуострова были направлены по меньшей мере 28 самолетов королевских ВВС, причем в полетах одновременно участвовало до пяти самолетов.
Издание отмечает, что в дальних полетах участвовали истребители Typhoon и заправщики Voyager, а также разведывательные самолеты Sentinel, RC-135 и Sentry E-3 AWACS. Две недели назад издание сообщало о первых полетах истребителей Typhoon над Украиной, и, как подчеркивает газета, "военные источники и данные с сайтов слежения за самолетами подтвердили, что с тех пор патрулирование над Черным морем усилилось".
Отмечается, кроме того, что истребители Typhoon впервые были направлены за Северный полярный круг для патрулирования вблизи Мурманска, где расположены главные базы российских подводных лодок.
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Высокопоставленный источник в британской разведке заявил газете, что собранная в результате подобных миссий информация поможет экспертам британского Минобороны "выявить уязвимые стороны противников и попытаться использовать их".
Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России — первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской сообщил в пятницу, что иностранные самолеты-разведчики стали на 40 процентов чаще, чем в прошлом году, появляться в Черноморском регионе. По его словам, еще больше возросла интенсивность ведения воздушной разведки вблизи Крымского полуострова.
447085331134
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Сергей РудскойSunday TimesЧерное мореВооруженные силы РФКольский полуостровМурманскВ мире
Популярные комментарии
Именно завалить, какими нибудь РЭБ системами... А то разлетались, искатели.
20 сентября, 15:10
Евгений АгафоновЕвгений Агафонов
1342-1107
А что мешает десятку российских самолетов облететь границы Британских островов , ну исключительно, с целью обеспечения безопасности имущества лучших и демократичненьких представителей российского народа???
20 сентября, 15:14
Юрий БЮрий Б
104181007
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