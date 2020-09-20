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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20200920/gayday-1577505025.html
Кто работает в ФГБУ ВСЕГЕИ? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть II
Шкраб, МАССОЛИТ, Дотнара. Какими аббревиатурами обогатил наш язык советский союз, как их высмеивали Ильф и Петров, Булгаков, Гайдай, Рязанов и другие известные писатели и режиссеры? Какие советские имена-аббревиатуры реально существуют, а какие выдуманы? Аббревиатуры - нарост на языке, который убивает речь или необходимость, которая язык развивает?
2020-09-20T12:01
2020-09-20T12:01
как это по-русски
советский союз
подкаст
леонид гайдай
эльдар рязанов
михаил булгаков
ссср
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Кто работает в ФГБУ ВСЕГЕИ? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть II
Шкраб, МАССОЛИТ, Дотнара. Какими аббревиатурами обогатил наш язык советский союз, как их высмеивали Ильф и Петров, Булгаков, Гайдай, Рязанов и другие известные писатели и режиссеры? Какие советские имена-аббревиатуры реально существуют, а какие выдуманы? Аббревиатуры - нарост на языке, который убивает речь или необходимость, которая язык развивает?
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аудио, советский союз, подкаст, леонид гайдай, эльдар рязанов, михаил булгаков, ссср, общество

Кто работает в ФГБУ ВСЕГЕИ? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть II

12:01 20.09.2020
282
Как это по-русски
Кто работает в ФГБУ ВСЕГЕИ? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть II
Вчера, 12:01
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Шкраб, МАССОЛИТ, Дотнара. Какими аббревиатурами обогатил наш язык советский союз, как их высмеивали Ильф и Петров, Булгаков, Гайдай, Рязанов и другие известные писатели и режиссеры? Какие советские имена-аббревиатуры реально существуют, а какие выдуманы? Аббревиатуры - нарост на языке, который убивает речь или необходимость, которая язык развивает?
Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пожалуйста, пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.
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________
Эпизод подготовил Артём Буфтяк
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиСоветский СоюзПодкастЛеонид ГайдайЭльдар РязановМихаил БулгаковСССРОбщество
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