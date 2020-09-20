https://ria.ru/20200920/gaga-1577467218.html
Леди Гага выложила клип на песню "911" из нового альбома
Леди Гага опубликовала клип на сингл "911" из ее шестого альбома “Chromatica”. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T00:39
2020-09-20T00:39
2020-09-20T00:39
музыка
культура
новости культуры
ариана гранде
lady gaga (стефани джерманотта)
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<strong>МОСКВА, 20 сен – РИА Новости</strong>. Леди Гага опубликовала клип на сингл "911" из ее шестого альбома “Chromatica”.В видео она сначала изображает королеву загадочной страны в пустыне, где участвует в разных ритуалах, постоянно меняя наряды, а затем жертву дорожно-транспортного происшествия, которую спасают врачи.Режиссер ролика Тарсем Сингх ("Клетка", "Запределье").Ранее, еще до выхода самого альбома в мае текущего года, Леди Гага выкладывала клипы на песни "Stupid love" и "Rain on me" (с Арианой Гранде) . Предыдущая пластинка певицы “Joanne” вышла в 2016 году.
https://ria.ru/20200529/1572162698.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, ариана гранде, lady gaga (стефани джерманотта)
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Леди Гага опубликовала клип на сингл "911" из ее шестого альбома “Chromatica”.
В видео она сначала изображает королеву загадочной страны в пустыне, где участвует в разных ритуалах, постоянно меняя наряды, а затем жертву дорожно-транспортного происшествия, которую спасают врачи.
Режиссер ролика Тарсем Сингх ("Клетка", "Запределье").
Ранее, еще до выхода самого альбома в мае текущего года, Леди Гага выкладывала клипы на песни "Stupid love" и "Rain on me" (с Арианой Гранде) .
Предыдущая пластинка певицы “Joanne” вышла в 2016 году.