https://ria.ru/20200920/gaga-1577467218.html

Леди Гага выложила клип на песню "911" из нового альбома

Леди Гага опубликовала клип на сингл "911" из ее шестого альбома “Chromatica”. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T00:39

2020-09-20T00:39

2020-09-20T00:39

музыка

культура

новости культуры

ариана гранде

lady gaga (стефани джерманотта)

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<strong>МОСКВА, 20 сен – РИА Новости</strong>. Леди Гага опубликовала клип на сингл "911" из ее шестого альбома “Chromatica”.В видео она сначала изображает королеву загадочной страны в пустыне, где участвует в разных ритуалах, постоянно меняя наряды, а затем жертву дорожно-транспортного происшествия, которую спасают врачи.Режиссер ролика Тарсем Сингх ("Клетка", "Запределье").Ранее, еще до выхода самого альбома в мае текущего года, Леди Гага выкладывала клипы на песни "Stupid love" и "Rain on me" (с Арианой Гранде) . Предыдущая пластинка певицы “Joanne” вышла в 2016 году.

https://ria.ru/20200529/1572162698.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, ариана гранде, lady gaga (стефани джерманотта)