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https://ria.ru/20200920/festival-ledokolov-1577508674.html
Покорение стихии: фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге
Фестиваль ледоколов проходит в акватории Невы. Среди участников-экспонатов ледоколы "Капитан Зарубин", "Санкт-Петербург" и "Капитан Сорокин", судно ледокольного типа "Невская застава" и ледокол-музей "Красин".
2020-09-20T14:12
2020-09-20T14:12
видео
общество
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Посетители могут осмотреть корабли с набережной или подняться на палубу и узнать об истории ледокольного флота. Темой фестиваля выбрано "покорение стихии", а главным событием первого дня стал вальс буксиров.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Покорение стихии: фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге
Фестиваль ледоколов проходит в акватории Невы. Среди участников-экспонатов ледоколы "Капитан Зарубин", "Санкт-Петербург" и "Капитан Сорокин", судно ледокольного типа "Невская застава" и ледокол-музей "Красин". Посетители могут осмотреть корабли с набережной или подняться на палубу и узнать об истории ледокольного флота. Темой фестиваля выбрано «покорение стихии», а главным событием первого дня стал вальс буксиров.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
видео, видео, общество
Покорение стихии: фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге
Фестиваль ледоколов проходит в акватории Невы. Среди участников-экспонатов ледоколы "Капитан Зарубин", "Санкт-Петербург" и "Капитан Сорокин", судно ледокольного типа "Невская застава" и ледокол-музей "Красин".
2020-09-20T14:12
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Покорение стихии: фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге

14:12 20.09.2020
728
Читать ria.ru в
Фестиваль ледоколов проходит в акватории Невы. Среди участников-экспонатов ледоколы "Капитан Зарубин", "Санкт-Петербург" и "Капитан Сорокин", судно ледокольного типа "Невская застава" и ледокол-музей "Красин".
Посетители могут осмотреть корабли с набережной или подняться на палубу и узнать об истории ледокольного флота. Темой фестиваля выбрано "покорение стихии", а главным событием первого дня стал вальс буксиров.
500100
ВидеоОбщество
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