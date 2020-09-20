https://ria.ru/20200920/festival-ledokolov-1577508674.html
Покорение стихии: фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге
Фестиваль ледоколов проходит в акватории Невы.
Среди участников-экспонатов ледоколы "Капитан Зарубин", "Санкт-Петербург" и "Капитан Сорокин", судно ледокольного типа "Невская застава" и ледокол-музей "Красин".
2020-09-20T14:12
2020-09-20T14:12
2020-09-20T14:12
видео
общество
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Посетители могут осмотреть корабли с набережной или подняться на палубу и узнать об истории ледокольного флота. Темой фестиваля выбрано "покорение стихии", а главным событием первого дня стал вальс буксиров.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Покорение стихии: фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге
Фестиваль ледоколов проходит в акватории Невы.
Среди участников-экспонатов ледоколы "Капитан Зарубин", "Санкт-Петербург" и "Капитан Сорокин", судно ледокольного типа "Невская застава" и ледокол-музей "Красин".
Посетители могут осмотреть корабли с набережной или подняться на палубу и узнать об истории ледокольного флота. Темой фестиваля выбрано «покорение стихии», а главным событием первого дня стал вальс буксиров.
2020-09-20T14:12
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PT0M57S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео, общество
Покорение стихии: фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге
Фестиваль ледоколов проходит в акватории Невы.
Среди участников-экспонатов ледоколы "Капитан Зарубин", "Санкт-Петербург" и "Капитан Сорокин", судно ледокольного типа "Невская застава" и ледокол-музей "Красин".
2020-09-20T14:12
true
PT0M57S
Покорение стихии: фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге
Фестиваль ледоколов проходит в акватории Невы.
Среди участников-экспонатов ледоколы "Капитан Зарубин", "Санкт-Петербург" и "Капитан Сорокин", судно ледокольного типа "Невская застава" и ледокол-музей "Красин".