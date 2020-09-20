https://ria.ru/20200920/festival-ledokolov-1577508674.html

Покорение стихии: фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге

Фестиваль ледоколов проходит в акватории Невы. Среди участников-экспонатов ледоколы "Капитан Зарубин", "Санкт-Петербург" и "Капитан Сорокин", судно ледокольного типа "Невская застава" и ледокол-музей "Красин".

2020-09-20T14:12

2020-09-20T14:12

2020-09-20T14:12

видео

общество

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Посетители могут осмотреть корабли с набережной или подняться на палубу и узнать об истории ледокольного флота. Темой фестиваля выбрано "покорение стихии", а главным событием первого дня стал вальс буксиров.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Покорение стихии: фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге Фестиваль ледоколов проходит в акватории Невы. Среди участников-экспонатов ледоколы "Капитан Зарубин", "Санкт-Петербург" и "Капитан Сорокин", судно ледокольного типа "Невская застава" и ледокол-музей "Красин". Посетители могут осмотреть корабли с набережной или подняться на палубу и узнать об истории ледокольного флота. Темой фестиваля выбрано «покорение стихии», а главным событием первого дня стал вальс буксиров. 2020-09-20T14:12 true PT0M57S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, видео, общество