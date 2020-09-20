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Назван способ сэкономить на врачах и таблетках
Следить за здоровьем - вовсе не значит тратить на это кучу денег. Способ экономить на врачах и таблетках раскрыл в интервью радио Sputnik эксперт в сфере... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T02:00
2020-09-20T02:00
петр добров
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Следить за здоровьем - вовсе не значит тратить на это кучу денег. Способ экономить на врачах и таблетках раскрыл в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200920/zozh-1577448682.html" target="_blank">радио Sputnik</a> эксперт в сфере здорового образа жизни, блогер Петр Добров.Правильное питание, нормальное количество часов сна и отказ от алкоголя с табаком могут быть не только полезным, но и выгодным решением. Петр Добров утверждает, что такие простые правила продлевают жизнь и улучшают эффективность на работе."Кто перестает травить себя вредными продуктами, вроде алкоголя и табака, начинает раньше ложиться спать, раньше просыпаться, больше активности привносить в свою жизнь, меньше пассивности оставлять в ней и начинает видеть плюсы всего этого, такой человек становится более здоровым, более бодрым, более продуктивным на работе, соответственно он начинает больше зарабатывать. Это все очень выгодно", – рассказал радио Sputnik блогер.Те, кто готов следовать принципам здорового образа жизни, должен понимать, что нельзя ждать сиюминутного результата, считает Петр Добров. <a href="https://rsport.ria.ru/zozh/" target="_blank">ЗОЖ</a> – это долгосрочное вложение в себя."Если помыслить вперед, если мыслить стратегически, то станет ясно – да, человек тратит больше внимания, больше энергии и, возможно, больше времени на приготовление здоровой домашней пищи, на выполнение физических упражнений. Если мыслить стратегически, то те, кто ведет здоровый образ жизни, живут дольше, гораздо меньше болеют. Кроме этого, спорт и ЗОЖ способствуют психологическому здоровью. Это стоит того", – заключил Петр Добров в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html
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петр добров, здоровье, общество

Назван способ сэкономить на врачах и таблетках

02:00 20.09.2020
359
© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудник аптеки
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудник аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Следить за здоровьем - вовсе не значит тратить на это кучу денег. Способ экономить на врачах и таблетках раскрыл в интервью радио Sputnik эксперт в сфере здорового образа жизни, блогер Петр Добров.
Правильное питание, нормальное количество часов сна и отказ от алкоголя с табаком могут быть не только полезным, но и выгодным решением. Петр Добров утверждает, что такие простые правила продлевают жизнь и улучшают эффективность на работе.
"Кто перестает травить себя вредными продуктами, вроде алкоголя и табака, начинает раньше ложиться спать, раньше просыпаться, больше активности привносить в свою жизнь, меньше пассивности оставлять в ней и начинает видеть плюсы всего этого, такой человек становится более здоровым, более бодрым, более продуктивным на работе, соответственно он начинает больше зарабатывать. Это все очень выгодно", – рассказал радио Sputnik блогер.
Те, кто готов следовать принципам здорового образа жизни, должен понимать, что нельзя ждать сиюминутного результата, считает Петр Добров. ЗОЖ – это долгосрочное вложение в себя.
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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"Если помыслить вперед, если мыслить стратегически, то станет ясно – да, человек тратит больше внимания, больше энергии и, возможно, больше времени на приготовление здоровой домашней пищи, на выполнение физических упражнений. Если мыслить стратегически, то те, кто ведет здоровый образ жизни, живут дольше, гораздо меньше болеют. Кроме этого, спорт и ЗОЖ способствуют психологическому здоровью. Это стоит того", – заключил Петр Добров в интервью радио Sputnik.
710002
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Петр ДобровЗдоровьеОбщество
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