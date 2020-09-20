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В ДНР заявили, что силовики один раз за сутки нарушили перемирие
Украинские силовики после десяти дней соблюдения режима тишины один раз нарушили перемирие в Донбассе, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:03
2020-09-20T11:39
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости.</strong> Украинские силовики после десяти дней соблюдения режима тишины один раз нарушили перемирие в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР сообщали, что с 10 сентября не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> составило один раз", — сказал представитель ДНР в <a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

В ДНР заявили, что силовики один раз за сутки нарушили перемирие

10:03 20.09.2020 (обновлено: 11:39 20.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения жилого дома в ДНР от обстрела
Повреждения жилого дома в ДНР от обстрела - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Повреждения жилого дома в ДНР от обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Украинские силовики после десяти дней соблюдения режима тишины один раз нарушили перемирие в Донбассе, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР сообщали, что с 10 сентября не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков.
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1 сентября, 08:00
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
3220138
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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