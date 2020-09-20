https://ria.ru/20200920/donbass-1577502113.html

В ДНР заявили, что силовики один раз за сутки нарушили перемирие

Украинские силовики после десяти дней соблюдения режима тишины один раз нарушили перемирие в Донбассе, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T10:03

2020-09-20T10:03

2020-09-20T11:39

ситуация в днр и лнр

сцкк

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

в мире

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<strong>ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости.</strong> Украинские силовики после десяти дней соблюдения режима тишины один раз нарушили перемирие в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР сообщали, что с 10 сентября не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> составило один раз", — сказал представитель ДНР в <a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире