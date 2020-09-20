Спецпосланник Трампа рассказал о претензиях США к СНВ-3
19:45 20.09.2020 (обновлено: 20:19 20.09.2020)
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© Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
© Пресс-служба МО РФ
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. России и США перед заключением нового договора по вооружениям нужно ликвидировать "дыру" по вопросам проверок и обмена данными, заявил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, "в ДСНВ есть существенные недостатки, в частности в сфере режима проверок". "И, садясь за стол переговоров для обсуждения будущего договора, нам надо их ликвидировать. Для работы с такой страной, как Китай, нынешний режим верификации был бы недостаточно эффективным. В процессе выработки будущего договора нам надо исправить и скорректировать эти недостатки прямо сейчас, сегодня, вместе с Россией", - сказал Биллингсли.
"Например, мы считаем, что положения, регулирующие обмен телеметрическими данными, являются абсолютно неудовлетворительными. Мы должны обмениваться данными об испытаниях ракет не менее пяти раз в год, как и допускает ДСНВ. Сейчас наши страны обмениваются телеметрическими данными о запусках ракет один раз в год, кроме того, Российская Федерация предоставляет данные о старых системах – абсолютно законно, но эти данные она нам раньше уже предоставляла. И это просто не приносит никакой пользы. Это не способствует ни прозрачности, ни доверию. А в данный момент, в данный период времени укрепление доверия и прозрачности нам нужно больше всего", - отметил он.
"По разным причинам так сложилось, что в Российской Федерации ядерные боезаряды устанавливали на гораздо большее число различных видов вооружений, чем в США. Поэтому инспекции крылатых ракет, а также торпед, мин и артиллерийских снарядов могут стать исключительно сложными, особенно в России. У нас безусловно есть для этого и ресурсы, и специалисты. Но мы считаем, что лучшим подходом было бы установление инспекционного режима, в целом аналогичному тому, который у нас был в Магне (штат Юта) и Воткинске и который предполагает автоматический учет всех боеголовок, покидающих предприятие и поступающих на него", - сказал Биллингсли.
Он добавил, что "следовать такому принципу гораздо эффективнее, чем пытаться попасть на каждый склад оружия в Российской Федерации, на каждый объект военно-морских сил". По словам Биллингсли, у США подобных объектов "не так много", поэтому американской стороне организовать проверки будет несложно, "а вот в России это может быть весьма и весьма непросто".
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.