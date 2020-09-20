https://ria.ru/20200920/dogovor-1577520449.html

Спецпосланник Трампа рассказал о претензиях США к СНВ-3

России и США перед заключением нового договора по вооружениям нужно ликвидировать "дыру" по вопросам проверок и обмена данными, заявил спецпосланник президента... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T19:45

2020-09-20T19:45

2020-09-20T20:19

россия

маршалл биллингсли

договор снв-3

китай

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> России и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> перед заключением нового договора по вооружениям нужно ликвидировать "дыру" по вопросам проверок и обмена данными, заявил спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> в интервью газете "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>".По его словам, "в ДСНВ есть существенные недостатки, в частности в сфере режима проверок". "И, садясь за стол переговоров для обсуждения будущего договора, нам надо их ликвидировать. Для работы с такой страной, как <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, нынешний режим верификации был бы недостаточно эффективным. В процессе выработки будущего договора нам надо исправить и скорректировать эти недостатки прямо сейчас, сегодня, вместе с Россией", - сказал Биллингсли."Например, мы считаем, что положения, регулирующие обмен телеметрическими данными, являются абсолютно неудовлетворительными. Мы должны обмениваться данными об испытаниях ракет не менее пяти раз в год, как и допускает ДСНВ. Сейчас наши страны обмениваются телеметрическими данными о запусках ракет один раз в год, кроме того, <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российская Федерация</a> предоставляет данные о старых системах – абсолютно законно, но эти данные она нам раньше уже предоставляла. И это просто не приносит никакой пользы. Это не способствует ни прозрачности, ни доверию. А в данный момент, в данный период времени укрепление доверия и прозрачности нам нужно больше всего", - отметил он.В том, что касается проверок объектов, Биллингсли отметил, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> готов обсуждать "различные виды инспекций". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> же, по словам спецпосланника, "нужно принять во внимание" трудности, с которыми сталкиваются США."По разным причинам так сложилось, что в Российской Федерации ядерные боезаряды устанавливали на гораздо большее число различных видов вооружений, чем в США. Поэтому инспекции крылатых ракет, а также торпед, мин и артиллерийских снарядов могут стать исключительно сложными, особенно в России. У нас безусловно есть для этого и ресурсы, и специалисты. Но мы считаем, что лучшим подходом было бы установление инспекционного режима, в целом аналогичному тому, который у нас был в Магне (штат <a href="http://ria.ru/location_StateofUtah/" target="_blank" data-auto="true">Юта</a>) и <a href="http://ria.ru/location_Votkinsk/" target="_blank" data-auto="true">Воткинске</a> и который предполагает автоматический учет всех боеголовок, покидающих предприятие и поступающих на него", - сказал Биллингсли.Он добавил, что "следовать такому принципу гораздо эффективнее, чем пытаться попасть на каждый склад оружия в Российской Федерации, на каждый объект военно-морских сил". По словам Биллингсли, у США подобных объектов "не так много", поэтому американской стороне организовать проверки будет несложно, "а вот в России это может быть весьма и весьма непросто".Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.

https://ria.ru/20200920/spetsposlannik-1577519282.html

https://ria.ru/20200920/memorandum-1577519791.html

https://ria.ru/20200714/1574282355.html

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россия

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, китай, сша, в мире