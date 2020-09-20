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https://ria.ru/20200920/chuprikov-1577514934.html
Умер актер Владимир Чуприков, сыгравший в фильме "Возвращение Мухтара"
Актер театра и кино Владимир Чуприков, сыгравший в таких фильмах, как "Гагарин. Первый в космосе", "Любовь-морквь 2" и "Возвращение Мухтара", скончался на 57-м... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T17:12
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культура
российский академический молодежный театр
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Актер театра и кино Владимир Чуприков, сыгравший в таких фильмах, как "Гагарин. Первый в космосе", "Любовь-морквь 2" и "Возвращение Мухтара", скончался на 57-м году жизни, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_akademicheskijj_molodezhnyjj_teatr_RAMT/" target="_blank" data-auto="true">Российского академического молодежного театра</a> (РАМТ).Чуприков окончил студию при Центральном детском театре в 1988 году и сразу был принят в труппу РАМТа. Сыграл в "Бане", "Димке-невидимке", "Сне с продолжением", легендарной "Ловушке № 46...". Также известен по ролям в кино и сериалах "Возвращение Мухтара", "Кулагин и партнеры", "Сталин. Live", "Папины дочки", "Любовь-морковь 2", "Гагарин. Первый в космосе".
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российский академический молодежный театр , общество

Умер актер Владимир Чуприков, сыгравший в фильме "Возвращение Мухтара"

17:12 20.09.2020 (обновлено: 20:12 20.09.2020)
56711
© Кинокомпания "Русское" (2016)Кадр из сериала "Черная кошка"
Кадр из сериала Черная кошка - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Кинокомпания "Русское" (2016)
Кадр из сериала "Черная кошка". Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Актер театра и кино Владимир Чуприков, сыгравший в таких фильмах, как "Гагарин. Первый в космосе", "Любовь-морквь 2" и "Возвращение Мухтара", скончался на 57-м году жизни, сообщается на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ).

"Девятнадцатого сентября ушел из жизни Владимир Чуприков, служивший в РАМТе с 1988 по 2000 год. Наши соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Чуприков окончил студию при Центральном детском театре в 1988 году и сразу был принят в труппу РАМТа. Сыграл в "Бане", "Димке-невидимке", "Сне с продолжением", легендарной "Ловушке № 46...". Также известен по ролям в кино и сериалах "Возвращение Мухтара", "Кулагин и партнеры", "Сталин. Live", "Папины дочки", "Любовь-морковь 2", "Гагарин. Первый в космосе".
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КультураРоссийский академический молодежный театрОбщество
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