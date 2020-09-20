https://ria.ru/20200920/chuprikov-1577514934.html

Умер актер Владимир Чуприков, сыгравший в фильме "Возвращение Мухтара"

Актер театра и кино Владимир Чуприков, сыгравший в таких фильмах, как "Гагарин. Первый в космосе", "Любовь-морквь 2" и "Возвращение Мухтара", скончался на 57-м... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T17:12

2020-09-20T17:12

2020-09-20T20:12

культура

российский академический молодежный театр

общество

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Актер театра и кино Владимир Чуприков, сыгравший в таких фильмах, как "Гагарин. Первый в космосе", "Любовь-морквь 2" и "Возвращение Мухтара", скончался на 57-м году жизни, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_akademicheskijj_molodezhnyjj_teatr_RAMT/" target="_blank" data-auto="true">Российского академического молодежного театра</a> (РАМТ).Чуприков окончил студию при Центральном детском театре в 1988 году и сразу был принят в труппу РАМТа. Сыграл в "Бане", "Димке-невидимке", "Сне с продолжением", легендарной "Ловушке № 46...". Также известен по ролям в кино и сериалах "Возвращение Мухтара", "Кулагин и партнеры", "Сталин. Live", "Папины дочки", "Любовь-морковь 2", "Гагарин. Первый в космосе".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский академический молодежный театр , общество