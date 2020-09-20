https://ria.ru/20200920/bogatstvo-1577507196.html

Стало известно имя самого богатого жителя Германии

Основатель сетей супермаркетов Lidl и Kaufland Дитер Шварц возглавил рейтинг богатейших людей Германии по версии издания Welt am Sonntag. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T13:11

2020-09-20T13:11

2020-09-20T18:37

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Основатель сетей супермаркетов Lidl и Kaufland Дитер Шварц возглавил рейтинг богатейших людей Германии по версии издания <a href="https://www.welt.de/weltamsonntag/" target="_blank">Welt am Sonntag.</a>Состояние Шварца, основавшего успешную торговую сеть Kaufland и сеть дискаунтеров Lidl, оценивается в 41,8 миллиарда евро. Группе Schwarz Group с оборотом в 113,3 миллиарда евро также принадлежит звание самой крупной семейной компании Германии.Вторую строчку рейтинга занимает семья Райман, которой принадлежат доли в компаниях Jacobs Douwe Egberts и Coty и чье состояние достигает 21,45 миллиарда евро.Замыкает тройку лидеров семья Вольфганга Порше с состоянием в 20 миллиардов евро.Издание отмечает, что состояние 1000 богатейших семей Германии суммарно достигает 1,1 триллиона евро. Кризис коронавируса несильно помешал их успехам, по сравнению с прошлым годом состояние стало больше на 0,76 процента.

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/skott-1576673637.html

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, в мире