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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577508491.html
Песков рассказал о взаимном доверии и уважении между Москвой и Минском
Уровень взаимного доверия и уважения РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства гарантирует полное невмешательство во внутренние дела друг друга, при этом... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T14:02
2020-09-20T14:21
союзное государство
протесты в белоруссии
россия
дмитрий песков
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Уровень взаимного доверия и уважения РФ и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в рамках Союзного государства гарантирует полное невмешательство во внутренние дела друг друга, при этом даёт возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он также остановился на некоторых темах, которые затрагивались в ходе переговоров президентов РФ и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в Сочи."Конечно же, события последних недель в Белоруссии не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, запуске соответствующего процесса, эта тематика также затрагивалась. И эта инициатива была поддержана президентом Путиным", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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союзное государство, россия, дмитрий песков, белоруссия, политика

Песков рассказал о взаимном доверии и уважении между Москвой и Минском

14:02 20.09.2020 (обновлено: 14:21 20.09.2020)
775
© РИА Новости / Валерий МельниковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уровень взаимного доверия и уважения РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства гарантирует полное невмешательство во внутренние дела друг друга, при этом даёт возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники. И уровень взаимного доверия и взаимного уважения, с одной стороны, гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга, что неоднократно демонстрировалось президентом Путиным, но с другой стороны дает возможность президентам откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам", - заявил Песков в интервью на телеканале "Россия 1".
Он также остановился на некоторых темах, которые затрагивались в ходе переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
"Конечно же, события последних недель в Белоруссии не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, запуске соответствующего процесса, эта тематика также затрагивалась. И эта инициатива была поддержана президентом Путиным", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
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1 сентября, 08:00
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3751108
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Протесты в БелоруссииСоюзное государствоРоссияДмитрий ПесковБелоруссияПолитика
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