https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577508491.html

Песков рассказал о взаимном доверии и уважении между Москвой и Минском

Уровень взаимного доверия и уважения РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства гарантирует полное невмешательство во внутренние дела друг друга, при этом... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T14:02

2020-09-20T14:02

2020-09-20T14:21

союзное государство

протесты в белоруссии

россия

дмитрий песков

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Уровень взаимного доверия и уважения РФ и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в рамках Союзного государства гарантирует полное невмешательство во внутренние дела друг друга, при этом даёт возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он также остановился на некоторых темах, которые затрагивались в ходе переговоров президентов РФ и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в Сочи."Конечно же, события последних недель в Белоруссии не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, запуске соответствующего процесса, эта тематика также затрагивалась. И эта инициатива была поддержана президентом Путиным", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союзное государство, россия, дмитрий песков, белоруссия, политика