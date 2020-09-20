https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577508138.html

Латушко заявил о предстоящей "чистке" дипкорпуса Белоруссии

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что 30 белорусских дипломатов будут уволены из системы МИД республики "в ближайшие дни"... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T13:54

2020-09-20T13:54

2020-09-20T13:55

протесты в белоруссии

павел латушко

мид белоруссии

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576558064_0:151:3072:1879_1400x0_80_0_0_f6cf619340d88e13eca817a5760060c8.jpg

<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Член координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил, что 30 белорусских дипломатов будут уволены из системы МИД республики "в ближайшие дни" по политическим мотивам.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> своими указами лишил дипломатического ранга Павла Латушко, занимавшего пост посла во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>, и <a href="http://ria.ru/person_igor-leschenya/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Лещеню</a>, работавшего послом в <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакии</a>, в связи с совершением поступков, порочащих дипслужбу. Латушко и Лещеня поддержали участников протестных акций в стране и осудили их подавление силовиками. Латушко открыто перешел в оппозицию и примкнул к координационному совету. Посол Белоруссии в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> Павел Пустовой, который заявлял, что для мирного разрешения ситуации в стране нужно пересчитать голоса на прошедших выборах президента, был освобождён от должности и лишен дипломатического ранга. Кроме того, Лукашенко освободил от должности посла в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей"."Тридцать белорусских дипломатов будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь. Это дополнительные увольнения к освобождению от должностей послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии", - написал Латушко в воскресенье в Telegram-канале.Как утверждает политик, белорусские власти увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Белоруссии при <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a>, Латвии, Польше, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и других странах. По данным Латушко, увольняют "даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата, молодых белорусских дипломатов, выпускников МГИМО"."Причины увольнения: размещение сотрудниками в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОН, а также из-за отказа фальсифицировать выборы", - заявил Латушко. Он считает, что это фактически "чистки" дипкорпуса страны.РИА Новости не располагает оперативным комментарием <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> по этому вопросу.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали КС по транзиту власти. Они считают избранным лидером <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, требуют назначения в стране новых выборов. Оппозиция заявляет, что 5 ноября текущего года полномочия Лукашенко истекают по предыдущему мандату 2015 года. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Латушко выехал в Польшу.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200915/oppozitsiya-1577277501.html

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

Козьма ПРУТКОВ. Давно надо было почистить всё от предателей, может и небыло бы того. что сегодня. Дозаигрывались с США и Западом. Это России серьёзный урок, чтобы почистить свою элиту как следует. 248

Deyn Donovan Если да же дипломаты против луки, и за новые выборы\пересчет. Значит накрутили. ВСЕ понимают что 80% это накрутка, кроме части россиян. Искренне верующих, что 80% лукашенко смог набрать. 227

19

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, мид белоруссии, белоруссия, в мире