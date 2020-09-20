Латушко заявил о предстоящей "чистке" дипкорпуса Белоруссии
13:54 20.09.2020 (обновлено: 13:55 20.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко. Архивное фото
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Член координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что 30 белорусских дипломатов будут уволены из системы МИД республики "в ближайшие дни" по политическим мотивам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своими указами лишил дипломатического ранга Павла Латушко, занимавшего пост посла во Франции и Польше, и Игоря Лещеню, работавшего послом в Словакии, в связи с совершением поступков, порочащих дипслужбу. Латушко и Лещеня поддержали участников протестных акций в стране и осудили их подавление силовиками. Латушко открыто перешел в оппозицию и примкнул к координационному совету. Посол Белоруссии в Испании Павел Пустовой, который заявлял, что для мирного разрешения ситуации в стране нужно пересчитать голоса на прошедших выборах президента, был освобождён от должности и лишен дипломатического ранга. Кроме того, Лукашенко освободил от должности посла в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".
"Тридцать белорусских дипломатов будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь. Это дополнительные увольнения к освобождению от должностей послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии", - написал Латушко в воскресенье в Telegram-канале.
Как утверждает политик, белорусские власти увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Белоруссии при Евросоюзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах. По данным Латушко, увольняют "даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата, молодых белорусских дипломатов, выпускников МГИМО".
"Причины увольнения: размещение сотрудниками в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОН, а также из-за отказа фальсифицировать выборы", - заявил Латушко. Он считает, что это фактически "чистки" дипкорпуса страны.
РИА Новости не располагает оперативным комментарием МИД Белоруссии по этому вопросу.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали КС по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Оппозиция заявляет, что 5 ноября текущего года полномочия Лукашенко истекают по предыдущему мандату 2015 года. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Латушко выехал в Польшу.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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