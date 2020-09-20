Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577508138.html
Латушко заявил о предстоящей "чистке" дипкорпуса Белоруссии
Член координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что 30 белорусских дипломатов будут уволены из системы МИД республики "в ближайшие дни"... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T13:54
2020-09-20T13:55
протесты в белоруссии
павел латушко
мид белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576558064_0:151:3072:1879_1400x0_80_0_0_f6cf619340d88e13eca817a5760060c8.jpg
<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Член координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил, что 30 белорусских дипломатов будут уволены из системы МИД республики "в ближайшие дни" по политическим мотивам.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> своими указами лишил дипломатического ранга Павла Латушко, занимавшего пост посла во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>, и <a href="http://ria.ru/person_igor-leschenya/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Лещеню</a>, работавшего послом в <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакии</a>, в связи с совершением поступков, порочащих дипслужбу. Латушко и Лещеня поддержали участников протестных акций в стране и осудили их подавление силовиками. Латушко открыто перешел в оппозицию и примкнул к координационному совету. Посол Белоруссии в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> Павел Пустовой, который заявлял, что для мирного разрешения ситуации в стране нужно пересчитать голоса на прошедших выборах президента, был освобождён от должности и лишен дипломатического ранга. Кроме того, Лукашенко освободил от должности посла в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей"."Тридцать белорусских дипломатов будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь. Это дополнительные увольнения к освобождению от должностей послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии", - написал Латушко в воскресенье в Telegram-канале.Как утверждает политик, белорусские власти увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Белоруссии при <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a>, Латвии, Польше, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и других странах. По данным Латушко, увольняют "даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата, молодых белорусских дипломатов, выпускников МГИМО"."Причины увольнения: размещение сотрудниками в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОН, а также из-за отказа фальсифицировать выборы", - заявил Латушко. Он считает, что это фактически "чистки" дипкорпуса страны.РИА Новости не располагает оперативным комментарием <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> по этому вопросу.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали КС по транзиту власти. Они считают избранным лидером <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, требуют назначения в стране новых выборов. Оппозиция заявляет, что 5 ноября текущего года полномочия Лукашенко истекают по предыдущему мандату 2015 года. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Латушко выехал в Польшу.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200915/oppozitsiya-1577277501.html
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
Давно надо было почистить всё от предателей, может и небыло бы того. что сегодня. Дозаигрывались с США и Западом. Это России серьёзный урок, чтобы почистить свою элиту как следует.
248
Если да же дипломаты против луки, и за новые выборы\пересчет. Значит накрутили. ВСЕ понимают что 80% это накрутка, кроме части россиян. Искренне верующих, что 80% лукашенко смог набрать.
227
19
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576558064_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_dca4a60554dfcf368e5f3485481b0651.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел латушко, мид белоруссии, белоруссия, в мире

Латушко заявил о предстоящей "чистке" дипкорпуса Белоруссии

13:54 20.09.2020 (обновлено: 13:55 20.09.2020)
117063
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Член координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что 30 белорусских дипломатов будут уволены из системы МИД республики "в ближайшие дни" по политическим мотивам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своими указами лишил дипломатического ранга Павла Латушко, занимавшего пост посла во Франции и Польше, и Игоря Лещеню, работавшего послом в Словакии, в связи с совершением поступков, порочащих дипслужбу. Латушко и Лещеня поддержали участников протестных акций в стране и осудили их подавление силовиками. Латушко открыто перешел в оппозицию и примкнул к координационному совету. Посол Белоруссии в Испании Павел Пустовой, который заявлял, что для мирного разрешения ситуации в стране нужно пересчитать голоса на прошедших выборах президента, был освобождён от должности и лишен дипломатического ранга. Кроме того, Лукашенко освободил от должности посла в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 16:58Протесты в Белоруссии
Латушко рассказал, в чем уникальность протестов в Белоруссии
"Тридцать белорусских дипломатов будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь. Это дополнительные увольнения к освобождению от должностей послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии", - написал Латушко в воскресенье в Telegram-канале.
Как утверждает политик, белорусские власти увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Белоруссии при Евросоюзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах. По данным Латушко, увольняют "даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата, молодых белорусских дипломатов, выпускников МГИМО".
"Причины увольнения: размещение сотрудниками в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОН, а также из-за отказа фальсифицировать выборы", - заявил Латушко. Он считает, что это фактически "чистки" дипкорпуса страны.
РИА Новости не располагает оперативным комментарием МИД Белоруссии по этому вопросу.
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко на форуме Союза женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
Отгородиться от соседей. Зачем Лукашенко закрывает Белоруссию
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали КС по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Оппозиция заявляет, что 5 ноября текущего года полномочия Лукашенко истекают по предыдущему мандату 2015 года. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Латушко выехал в Польшу.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участницы несанкционированного женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 08:00
Поляки готовят "план Маршалла" для Белоруссии. Украина подтвердит
23517381772
Обсудить19
Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Давно надо было почистить всё от предателей, может и небыло бы того. что сегодня. Дозаигрывались с США и Западом. Это России серьёзный урок, чтобы почистить свою элиту как следует.
20 сентября, 13:59
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
202202141
Если да же дипломаты против луки, и за новые выборы\пересчет. Значит накрутили. ВСЕ понимают что 80% это накрутка, кроме части россиян. Искренне верующих, что 80% лукашенко смог набрать.
20 сентября, 13:59
Deyn DonovanDeyn Donovan
774143130
Рекомендуем
Предупредительный выстрел в воздух во время акции оппозиции в Бресте
В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух на митинге
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Пашаев обратился к Ефремову
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил извинения Мирзаянова перед Навальным
Актриса Кристина Асмус
Асмус пошутила про раздел имущества с Харламовым
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии
Перевалка грузов в порту Риги, Латвия
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Певица Рита Дакота
Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков
Названы сроки первых серьезных похолоданий в Москве
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова снялась обнаженной в бане
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер на презентации своей книги Прощание с иллюзиями в магазине Библио-Глобус в Москве
Познер назвал санкции против России "наказанием" за речь Путина
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
В "Столото" раскрыли обстоятельства смерти ведущего Борисова
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская
Солистка Little Big ответила критикам ее внешности
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Сестра назвала возможную причину смерти ведущего "Русского лото" Борисова
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Вирусолог рассказал о необычности распространения коронавируса в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21СМИ сообщило о задержании подозреваемого в попытке отравления Трампа
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
21:20Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния