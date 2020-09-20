https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577507359.html

В центре Минска приостановили работу метрополитена

Семь станций метро в центре Минска, где оппозиция планирует провести акции протеста, приостановили работу, сообщил в воскресенье Минский метрополитен. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T13:16

2020-09-20T13:16

2020-09-20T14:51

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Семь станций метро в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, где оппозиция планирует провести акции протеста, приостановили работу, сообщил в воскресенье Минский метрополитен.Позже метрополитен также проинформировал, что в 14.20 закрыта станция "Фрунзенская".В этой связи Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577506425.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире