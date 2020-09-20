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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577506697.html
В центр Минска стягивают автобусы с силовиками и спецтехнику
МВД и внутренние войска стянули технику и живую силу в район Верховного суда и дворца Независимости в Минске, куда планируют прийти участники митинга оппозиции, РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T12:57
2020-09-20T12:57
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> МВД и внутренние войска стянули технику и живую силу в район Верховного суда и дворца Независимости в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>, куда планируют прийти участники митинга оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.В частности, колонна военной техники, в том числе БТРы и водометы, стоят около здания "Минск-ЭКСПО". Ещё одна колонна грузовиков внутренних войск стоит около забора дворца Независимости, где также находится одна из резиденций президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.Наконец, большая колонна милицейской спецтехники, в том числе автобусы и автозаки, стоит на улице Сапёров недалеко от дворца.Движение автотранспорта в этом районе продолжается.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577506425.html
Сегодня надо "додавить" этих протестунов и опползунов. Скольно можно с ними миндальничать? Всё равно их хозяева совести не понимают, а они зависят полностью от США и их холопов.
56
Всех задержанных в отдел милиции. А затем выдворить в Литву или Украину. Пускай там поживут.
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

В центр Минска стягивают автобусы с силовиками и спецтехнику

12:57 20.09.2020
7057
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник милиции на площади Независимости в Минске
Сотрудник милиции на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудник милиции на площади Независимости в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. МВД и внутренние войска стянули технику и живую силу в район Верховного суда и дворца Независимости в Минске, куда планируют прийти участники митинга оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
В частности, колонна военной техники, в том числе БТРы и водометы, стоят около здания "Минск-ЭКСПО". Ещё одна колонна грузовиков внутренних войск стоит около забора дворца Независимости, где также находится одна из резиденций президента Александра Лукашенко.
Наконец, большая колонна милицейской спецтехники, в том числе автобусы и автозаки, стоит на улице Сапёров недалеко от дворца.
Движение автотранспорта в этом районе продолжается.
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Автопробег сторонников Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 12:46Протесты в Белоруссии
В Минске стартовал автопробег сторонников Лукашенко "За единую Беларусь"
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Сегодня надо "додавить" этих протестунов и опползунов. Скольно можно с ними миндальничать? Всё равно их хозяева совести не понимают, а они зависят полностью от США и их холопов.
20 сентября, 13:07
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
41000114
Всех задержанных в отдел милиции. А затем выдворить в Литву или Украину. Пускай там поживут.
20 сентября, 13:10
Деда ПашаДеда Паша
36100111
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