https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577506697.html

В центр Минска стягивают автобусы с силовиками и спецтехнику

МВД и внутренние войска стянули технику и живую силу в район Верховного суда и дворца Независимости в Минске, куда планируют прийти участники митинга оппозиции, РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T12:57

2020-09-20T12:57

2020-09-20T12:57

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> МВД и внутренние войска стянули технику и живую силу в район Верховного суда и дворца Независимости в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>, куда планируют прийти участники митинга оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.В частности, колонна военной техники, в том числе БТРы и водометы, стоят около здания "Минск-ЭКСПО". Ещё одна колонна грузовиков внутренних войск стоит около забора дворца Независимости, где также находится одна из резиденций президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.Наконец, большая колонна милицейской спецтехники, в том числе автобусы и автозаки, стоит на улице Сапёров недалеко от дворца.Движение автотранспорта в этом районе продолжается.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577506425.html

Козьма ПРУТКОВ. Сегодня надо "додавить" этих протестунов и опползунов. Скольно можно с ними миндальничать? Всё равно их хозяева совести не понимают, а они зависят полностью от США и их холопов. 56

Деда Паша Всех задержанных в отдел милиции. А затем выдворить в Литву или Украину. Пускай там поживут. 49

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире