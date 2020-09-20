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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577506425.html
В Минске стартовал автопробег сторонников Лукашенко "За единую Беларусь"
Автопробег сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в воскресенье направился из Минска в направлении мемориального комплекса... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T12:46
2020-09-20T12:46
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен - РИА Новости.</strong> Автопробег сторонников действующего президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в воскресенье направился из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> в направлении мемориального комплекса "Тростенец", передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Автопробег "За единую Беларусь" стартовал от аквапарка "Лебяжий". Колонна в составе нескольких десятков автомобилей, украшенных государственными флагами и воздушными шарами, направилась по Минской кольцевой к мемориалу.Мемориальный комплекс "Тростенец" в Минске построен на месте одноименного концентрационного лагеря, действовавшего во время Второй Мировой войны. Концлагерь "Тростенец" является четвёртым по числу уничтоженных в нём людей после печально известных Освенцима, Треблинка и Майданека. На территории Беларуси и бывшего СССР это самый крупный лагерь смерти.Согласно плану мероприятия, после прибытия к мемориалу участники автопробега планируют совершить возложение цветов. Ставшие уже традиционными автопробеги с национальным флагом являются для белорусов: как сторонников действующей власти, так и ее противников - ещё одним способом высказать свою гражданскую позицию.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
пробег на бтрах и танках?
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9
минск
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РИА Новости
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Автопробег сторонников Лукашенко
Автопробег сторонников Лукашенко в воскресенье направился из Минска в направлении мемориального комплекса "Тростенец"
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске стартовал автопробег сторонников Лукашенко "За единую Беларусь"

12:46 20.09.2020
6927
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен - РИА Новости. Автопробег сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в воскресенье направился из Минска в направлении мемориального комплекса "Тростенец", передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Автопробег "За единую Беларусь" стартовал от аквапарка "Лебяжий". Колонна в составе нескольких десятков автомобилей, украшенных государственными флагами и воздушными шарами, направилась по Минской кольцевой к мемориалу.
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Мемориальный комплекс "Тростенец" в Минске построен на месте одноименного концентрационного лагеря, действовавшего во время Второй Мировой войны. Концлагерь "Тростенец" является четвёртым по числу уничтоженных в нём людей после печально известных Освенцима, Треблинка и Майданека. На территории Беларуси и бывшего СССР это самый крупный лагерь смерти.
Согласно плану мероприятия, после прибытия к мемориалу участники автопробега планируют совершить возложение цветов. Ставшие уже традиционными автопробеги с национальным флагом являются для белорусов: как сторонников действующей власти, так и ее противников - ещё одним способом высказать свою гражданскую позицию.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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пробег на бтрах и танках?
20 сентября, 13:17
Deyn DonovanDeyn Donovan
4000014
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