https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577506425.html

В Минске стартовал автопробег сторонников Лукашенко "За единую Беларусь"

Автопробег сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в воскресенье направился из Минска в направлении мемориального комплекса... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T12:46

2020-09-20T12:46

2020-09-20T12:46

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен - РИА Новости.</strong> Автопробег сторонников действующего президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в воскресенье направился из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> в направлении мемориального комплекса "Тростенец", передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Автопробег "За единую Беларусь" стартовал от аквапарка "Лебяжий". Колонна в составе нескольких десятков автомобилей, украшенных государственными флагами и воздушными шарами, направилась по Минской кольцевой к мемориалу.Мемориальный комплекс "Тростенец" в Минске построен на месте одноименного концентрационного лагеря, действовавшего во время Второй Мировой войны. Концлагерь "Тростенец" является четвёртым по числу уничтоженных в нём людей после печально известных Освенцима, Треблинка и Майданека. На территории Беларуси и бывшего СССР это самый крупный лагерь смерти.Согласно плану мероприятия, после прибытия к мемориалу участники автопробега планируют совершить возложение цветов. Ставшие уже традиционными автопробеги с национальным флагом являются для белорусов: как сторонников действующей власти, так и ее противников - ещё одним способом высказать свою гражданскую позицию.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

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Deyn Donovan пробег на бтрах и танках? 18

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минск

белоруссия

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Автопробег сторонников Лукашенко Автопробег сторонников Лукашенко в воскресенье направился из Минска в направлении мемориального комплекса "Тростенец" 2020-09-20T12:46 true PT0M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире