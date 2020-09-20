https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577503588.html

Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске

В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли колонна милицейской спецтехники и... РИА Новости, 20.09.2020

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2020-09-20T10:55

2020-09-20T17:25

протесты в белоруссии

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<strong>МИНСК, 20 сен — РИА Новости.</strong> В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск, передает корреспондент РИА Новости. Первым приехал грузовик с солдатами внутренних войск, которые, возможно, возьмут под охрану стелу "Минск — город-герой" и площадь Государственного флага. Сейчас у стелы уже приготовлены милицейские заграждения.Затем прибыла колонна спецтехники — четыре автомобиля "Заслон" для строительства укреплений, автомобили с колючей проволокой и водомет. Колонну сопровождала машина ГАИ.Еще через некоторое время по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости проследовала колонна из десяти БТР.Сегодня белорусская оппозиция планирует провести несанкционированную акцию протеста в центре Минска и в других городах. В предыдущие воскресенья митингующие пытались прорваться к Дворцу независимости. МВД предупредило, что примет меры для пресечения незаконных акций, и призвало граждан не участвовать в них.Накануне в Минске прошел протестный "Женский марш". Он сопровождался многочисленными задержаниями — всего, как сообщает МВД, были задержаны 415 человек. Массовые акции протеста начались в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший 80,1 процента голосов. Его соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сначала акции протеста жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Кроме того, в стране проходят и массовые акции сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200919/zaderzhaniya-1577485620.html

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

женя попов не, рано или поздно он уйдёт и все преступления луки и его приспешников станут достоянием общественности. вот они на перегонки начнут сливать друг друга, да бы избежать ответственности. 454

Сергей Пахомов Надо спрашивать у каждого митингующего, какая страна им близка по всем параметрам и билет туда в один конец. Пусть их мечты сбудутся 441

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В центр Минска выдвигаются военные машины Первые машины внутренних войск потянулись в район дворца Независимости в Минске перед новой несанкционированной акцией оппозиции 2020-09-20T10:55 true PT0M14S

Колонна БТР движется к резиденции Лукашенко в Минске Колонна из 10 БТР движется со стороны области к резиденции Лукашенко. В Минск стягивают военные силы перед несанкционированным митингом против Лукашенко 2020-09-20T10:55 true PT0M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире