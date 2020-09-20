https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577503588.html
Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске
В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли колонна милицейской спецтехники и... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:55
2020-09-20T10:55
2020-09-20T17:25
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен — РИА Новости.</strong> В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск, передает корреспондент РИА Новости. Первым приехал грузовик с солдатами внутренних войск, которые, возможно, возьмут под охрану стелу "Минск — город-герой" и площадь Государственного флага. Сейчас у стелы уже приготовлены милицейские заграждения.Затем прибыла колонна спецтехники — четыре автомобиля "Заслон" для строительства укреплений, автомобили с колючей проволокой и водомет. Колонну сопровождала машина ГАИ.Еще через некоторое время по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости проследовала колонна из десяти БТР.Сегодня белорусская оппозиция планирует провести несанкционированную акцию протеста в центре Минска и в других городах. В предыдущие воскресенья митингующие пытались прорваться к Дворцу независимости. МВД предупредило, что примет меры для пресечения незаконных акций, и призвало граждан не участвовать в них.Накануне в Минске прошел протестный "Женский марш". Он сопровождался многочисленными задержаниями — всего, как сообщает МВД, были задержаны 415 человек. Массовые акции протеста начались в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший 80,1 процента голосов. Его соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сначала акции протеста жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Кроме того, в стране проходят и массовые акции сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200919/zaderzhaniya-1577485620.html
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
женя попов
не, рано или поздно он уйдёт и все преступления луки и его приспешников станут достоянием общественности. вот они на перегонки начнут сливать друг друга, да бы избежать ответственности.
454
Сергей Пахомов
Надо спрашивать у каждого митингующего, какая страна им близка по всем параметрам и билет туда в один конец. Пусть их мечты сбудутся
441
399
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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В центр Минска выдвигаются военные машины
Первые машины внутренних войск потянулись в район дворца Независимости в Минске перед новой несанкционированной акцией оппозиции
2020-09-20T10:55
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Колонна БТР движется к резиденции Лукашенко в Минске
Колонна из 10 БТР движется со стороны области к резиденции Лукашенко. В Минск стягивают военные силы перед несанкционированным митингом против Лукашенко
2020-09-20T10:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 20 сен — РИА Новости.
В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске
прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск, передает корреспондент РИА Новости.
Первым приехал грузовик с солдатами внутренних войск, которые, возможно, возьмут под охрану стелу "Минск — город-герой" и площадь Государственного флага. Сейчас у стелы уже приготовлены милицейские заграждения.
Затем прибыла колонна спецтехники — четыре автомобиля "Заслон" для строительства укреплений, автомобили с колючей проволокой и водомет. Колонну сопровождала машина ГАИ.
Еще через некоторое время по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости проследовала колонна из десяти БТР.
Сегодня белорусская оппозиция планирует провести несанкционированную акцию протеста в центре Минска и в других городах. В предыдущие воскресенья митингующие пытались прорваться к Дворцу независимости. МВД предупредило, что примет меры для пресечения незаконных акций, и призвало граждан не участвовать в них.
Накануне в Минске прошел протестный "Женский марш". Он сопровождался многочисленными задержаниями — всего, как сообщает МВД, были задержаны 415 человек.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии
9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко
, набравший 80,1 процента голосов. Его соперница Светлана Тихановская
получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сначала акции протеста жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Кроме того, в стране проходят и массовые акции сторонников Лукашенко.
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