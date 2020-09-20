Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577503588.html
Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске
В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли колонна милицейской спецтехники и... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:55
2020-09-20T17:25
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577503917_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_5e5a0cae1f32ddc9672b53679a2ec328.jpg
<strong>МИНСК, 20 сен — РИА Новости.</strong> В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск, передает корреспондент РИА Новости. Первым приехал грузовик с солдатами внутренних войск, которые, возможно, возьмут под охрану стелу "Минск — город-герой" и площадь Государственного флага. Сейчас у стелы уже приготовлены милицейские заграждения.Затем прибыла колонна спецтехники — четыре автомобиля "Заслон" для строительства укреплений, автомобили с колючей проволокой и водомет. Колонну сопровождала машина ГАИ.Еще через некоторое время по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости проследовала колонна из десяти БТР.Сегодня белорусская оппозиция планирует провести несанкционированную акцию протеста в центре Минска и в других городах. В предыдущие воскресенья митингующие пытались прорваться к Дворцу независимости. МВД предупредило, что примет меры для пресечения незаконных акций, и призвало граждан не участвовать в них.Накануне в Минске прошел протестный "Женский марш". Он сопровождался многочисленными задержаниями — всего, как сообщает МВД, были задержаны 415 человек. Массовые акции протеста начались в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший 80,1 процента голосов. Его соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сначала акции протеста жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Кроме того, в стране проходят и массовые акции сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200919/zaderzhaniya-1577485620.html
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
не, рано или поздно он уйдёт и все преступления луки и его приспешников станут достоянием общественности. вот они на перегонки начнут сливать друг друга, да бы избежать ответственности.
454
Надо спрашивать у каждого митингующего, какая страна им близка по всем параметрам и билет туда в один конец. Пусть их мечты сбудутся
441
399
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В центр Минска выдвигаются военные машины
Первые машины внутренних войск потянулись в район дворца Независимости в Минске перед новой несанкционированной акцией оппозиции
2020-09-20T10:55
true
PT0M14S
Колонна БТР движется к резиденции Лукашенко в Минске
Колонна из 10 БТР движется со стороны области к резиденции Лукашенко. В Минск стягивают военные силы перед несанкционированным митингом против Лукашенко
2020-09-20T10:55
true
PT0M27S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577503917_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_158087bc15cb42b13faa4281f58619ca.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске

10:55 20.09.2020 (обновлено: 17:25 20.09.2020)
51143
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен — РИА Новости. В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск, передает корреспондент РИА Новости.
Первым приехал грузовик с солдатами внутренних войск, которые, возможно, возьмут под охрану стелу "Минск — город-герой" и площадь Государственного флага. Сейчас у стелы уже приготовлены милицейские заграждения.
Затем прибыла колонна спецтехники — четыре автомобиля "Заслон" для строительства укреплений, автомобили с колючей проволокой и водомет. Колонну сопровождала машина ГАИ.
Еще через некоторое время по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости проследовала колонна из десяти БТР.
Сегодня белорусская оппозиция планирует провести несанкционированную акцию протеста в центре Минска и в других городах. В предыдущие воскресенья митингующие пытались прорваться к Дворцу независимости. МВД предупредило, что примет меры для пресечения незаконных акций, и призвало граждан не участвовать в них.
Накануне в Минске прошел протестный "Женский марш". Он сопровождался многочисленными задержаниями — всего, как сообщает МВД, были задержаны 415 человек.
Женский марш в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 16:45Протесты в Белоруссии
В Минске на женской акции протеста прошли задержания
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сначала акции протеста жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Кроме того, в стране проходят и массовые акции сторонников Лукашенко.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участницы несанкционированного женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 08:00
Поляки готовят "план Маршалла" для Белоруссии. Украина подтвердит
66020121822112
Обсудить399
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
не, рано или поздно он уйдёт и все преступления луки и его приспешников станут достоянием общественности. вот они на перегонки начнут сливать друг друга, да бы избежать ответственности.
20 сентября, 11:28
женя поповженя попов
1336037290
Надо спрашивать у каждого митингующего, какая страна им близка по всем параметрам и билет туда в один конец. Пусть их мечты сбудутся
20 сентября, 11:23
Сергей ПахомовСергей Пахомов
3181020590
Рекомендуем
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил извинения Мирзаянова перед Навальным
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Перевалка грузов в порту Риги, Латвия
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Добыча урановой руды
Украину избавили от необходимости производить ядерное топливо
Молодая пара на кухне
Озабоченные нейроны. Ученые обнаружили неожиданный эффект секса
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017
"Каждый год теряем по Полтаве!" Азаров рассказал о вымирании Украины
Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко
В Сети заметили необычную реакцию Петросяна на оскорбления Степаненко
Предупредительный выстрел в воздух во время акции оппозиции в Бресте
В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух на митинге
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
Медицинские работники
В ВОЗ оценили вероятность повторных ограничений из-за COVID-19 в России
Военнослужащие иракской армии
Иракские силовики задержали главаря ИГ*
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Миллиард за поток. На что готова Германия ради российского газа
Испытания ракетного комплекса Авангард
Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард"
Президент России Владимир Путин
Путин записал видеообращение для Генассамблеи ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21СМИ сообщило о задержании подозреваемого в попытке отравления Трампа
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
21:20Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния