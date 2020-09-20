Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577503275.html
Азаров предостерег белорусов от повторения украинского Майдана
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал газете "Комсомольская правда", что ждет Белоруссию в случае революции по украинскому сценарию. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:42
2020-09-20T10:42
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
николай азаров (политик)
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150933/34/1509333445_0:154:3072:1882_1400x0_80_0_0_bc545cbf7d0748c62e975c87cc8082d0.jpg
<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал газете <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольская правда"</a>, что ждет Белоруссию в случае революции по украинскому сценарию.Украинский государственный деятель отметил, что Белоруссия в точности повторит судьбу его страны, если перейдет на "европейскую модель". В частности, это приведет к росту цен на все: коммунальные услуги, цену на газ, электричество и продовольствие. Хотя Украина плодородная страна, сейчас она превратилась в импортера продуктов. Крупные жизненно важные заводы в Белоруссии также погибнут, как это случилось, среди прочих, с Харьковским тракторным заводом, выпускавшим сто тысяч машин в год. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> же навяжет поставки своей сельхозтехники и обанкротит белорусских гигантов.При этом белорусской молодежи западная пропаганда будет внушать мысль, что если бы не Россия, то "жили бы как в Швейцарии". На деле же народ Белоруссии они будут стремиться превратить в стадо, озлобленное против России, в бедную страну, которой гораздо проще управлять, отметил он.После выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, в стране начались акции протеста. ЦИК объявил победителем действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a>. Его кандидатуру, по официальным данным, поддержали более 80 процентов избирателей. Оппозиция не признала итоги выборов и считает победителем кандидата <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.
https://ria.ru/20200920/azarov-1577502358.html
Лучший премьер-министр за всю историю "незалежной". Аналитика этого человека стоит того, чтобы к ней прислушались те, кого хотят облапошить и в конечном итоге оставить без истории, языка, традиций, ментальности, а в целом - без страны.
43
Думаю, что внутренние протесты граждан РБ нужно четко отделять от тех сил, кто хочет этими протестными настроениями манипулировать в своих целях.
10
5
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150933/34/1509333445_148:0:2879:2048_1400x0_80_0_0_03fd159d5e4218685ab01ff511d86c9e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, николай азаров (политик), белоруссия, украина, в мире

Азаров предостерег белорусов от повторения украинского Майдана

10:42 20.09.2020
3781
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал газете "Комсомольская правда", что ждет Белоруссию в случае революции по украинскому сценарию.
Украинский государственный деятель отметил, что Белоруссия в точности повторит судьбу его страны, если перейдет на "европейскую модель". В частности, это приведет к росту цен на все: коммунальные услуги, цену на газ, электричество и продовольствие. Хотя Украина плодородная страна, сейчас она превратилась в импортера продуктов.
Крупные жизненно важные заводы в Белоруссии также погибнут, как это случилось, среди прочих, с Харьковским тракторным заводом, выпускавшим сто тысяч машин в год. Евросоюз же навяжет поставки своей сельхозтехники и обанкротит белорусских гигантов.
"Будущее белорусских заводов - незавидно. Просто потому, что конкурент Евросоюзу не нужен. Как и американцам", - рассказывает Азаров.
При этом белорусской молодежи западная пропаганда будет внушать мысль, что если бы не Россия, то "жили бы как в Швейцарии". На деле же народ Белоруссии они будут стремиться превратить в стадо, озлобленное против России, в бедную страну, которой гораздо проще управлять, отметил он.
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 10:14
"Каждый год теряем по Полтаве!" Азаров рассказал о вымирании Украины
После выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, в стране начались акции протеста. ЦИК объявил победителем действующего президента Александра Лукашенко. Его кандидатуру, по официальным данным, поддержали более 80 процентов избирателей. Оппозиция не признала итоги выборов и считает победителем кандидата Светлану Тихановскую.
15270115
Обсудить5
Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвросоюзНиколай Азаров (политик)БелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Лучший премьер-министр за всю историю "незалежной". Аналитика этого человека стоит того, чтобы к ней прислушались те, кого хотят облапошить и в конечном итоге оставить без истории, языка, традиций, ментальности, а в целом - без страны.
20 сентября, 10:56
Oleg Remov KerchOleg Remov Kerch
3930001
Думаю, что внутренние протесты граждан РБ нужно четко отделять от тех сил, кто хочет этими протестными настроениями манипулировать в своих целях.
20 сентября, 11:51
llevksm
1000000
Рекомендуем
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017
"Каждый год теряем по Полтаве!" Азаров рассказал о вымирании Украины
Жозеп Боррель
В ЕС оценили заявление США о восстановлении санкций против Ирана
Светлана Тихановская
Тихановская призвала не рассматривать ее как будущего президента
В центр Минска выдвигаются военные машины
Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил извинения Мирзаянова перед Навальным
Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция
ВОЗ объяснила, почему в Европе ухудшается эпидобстановка
Участники марша оппозиции в Минске
В Белоруссии в субботу задержали 430 участников акций протеста
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
СМИ: ведущий "Русского лото" Борисов отказывался от госпитализации
Военнослужащие иракской армии
Иракские силовики задержали главаря ИГ*
Актер Александр Олешко
Актер Олешко назвал Михаила Борисова уникальным педагогом и товарищем
Перевалка грузов в порту Риги, Латвия
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Основатель и главный редактор DailyStorm Анастасия Кашеварова
Анастасия Кашеварова ушла с должности советника Володина
Иран
"Прекратите бунт". Иран ответил на заявление США о восстановлении санкций
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская прокомментировала отсутствие диалога с Россией
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
ФБР выяснило, откуда пришла посылка с ядом для Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21СМИ сообщило о задержании подозреваемого в попытке отравления Трампа
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
21:20Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния