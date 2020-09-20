https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577503275.html

Азаров предостерег белорусов от повторения украинского Майдана

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал газете "Комсомольская правда", что ждет Белоруссию в случае революции по украинскому сценарию. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T10:42

2020-09-20T10:42

2020-09-20T10:42

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

николай азаров (политик)

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал газете <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольская правда"</a>, что ждет Белоруссию в случае революции по украинскому сценарию.Украинский государственный деятель отметил, что Белоруссия в точности повторит судьбу его страны, если перейдет на "европейскую модель". В частности, это приведет к росту цен на все: коммунальные услуги, цену на газ, электричество и продовольствие. Хотя Украина плодородная страна, сейчас она превратилась в импортера продуктов. Крупные жизненно важные заводы в Белоруссии также погибнут, как это случилось, среди прочих, с Харьковским тракторным заводом, выпускавшим сто тысяч машин в год. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> же навяжет поставки своей сельхозтехники и обанкротит белорусских гигантов.При этом белорусской молодежи западная пропаганда будет внушать мысль, что если бы не Россия, то "жили бы как в Швейцарии". На деле же народ Белоруссии они будут стремиться превратить в стадо, озлобленное против России, в бедную страну, которой гораздо проще управлять, отметил он.После выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, в стране начались акции протеста. ЦИК объявил победителем действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a>. Его кандидатуру, по официальным данным, поддержали более 80 процентов избирателей. Оппозиция не признала итоги выборов и считает победителем кандидата <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.

https://ria.ru/20200920/azarov-1577502358.html

Oleg Remov Kerch Лучший премьер-министр за всю историю "незалежной". Аналитика этого человека стоит того, чтобы к ней прислушались те, кого хотят облапошить и в конечном итоге оставить без истории, языка, традиций, ментальности, а в целом - без страны. 43

levksm Думаю, что внутренние протесты граждан РБ нужно четко отделять от тех сил, кто хочет этими протестными настроениями манипулировать в своих целях. 10

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белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, николай азаров (политик), белоруссия, украина, в мире