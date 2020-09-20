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В Приэльбрусье альпинист сорвался со скалы
Альпинист из Удмуртии сорвался со скалы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, на его поиски выдвинулись спасатели, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T17:48
2020-09-20T17:48
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрусский район
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Альпинист из Удмуртии сорвался со скалы в горах в <a href="http://ria.ru/location_EHlbrusskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Эльбрусском районе</a> Кабардино-Балкарии, на его поиски выдвинулись спасатели, сообщает пресс-служба регионального ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Отмечается, что на поисково-спасательные работы выдвинулись шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20190812/1557363116.html
эльбрусский район
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кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрусский район, удмуртская республика (удмуртия), происшествия

В Приэльбрусье альпинист сорвался со скалы

17:48 20.09.2020
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкОкрестности горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Окрестности горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Окрестности горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Альпинист из Удмуртии сорвался со скалы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, на его поиски выдвинулись спасатели, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"В 16.55 мск в воскресенье поступило сообщение, что в ущелье Верхний Баксан в районе озера Сылтранкель, высота 3200 метров, альпинист из Удмуртской Республики сорвался со скалы", - говорится в сообщении.
Группа альпинистов на пути восхождения на Эльбрус - РИА Новости, 1920, 12.08.2019
12 августа 2019, 08:00Туризм
Подняться на гору, спуститься и выжить. Как покорить Эльбрус и Гималаи
Отмечается, что на поисково-спасательные работы выдвинулись шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эльбрусский районУдмуртская Республика (Удмуртия)Происшествия
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