https://ria.ru/20200920/alpinizm-1577516180.html

В Приэльбрусье альпинист сорвался со скалы

Альпинист из Удмуртии сорвался со скалы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, на его поиски выдвинулись спасатели, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T17:48

2020-09-20T17:48

2020-09-20T17:48

кабардино-балкарская республика (кбр)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эльбрусский район

удмуртская республика (удмуртия)

происшествия

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<strong>НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Альпинист из Удмуртии сорвался со скалы в горах в <a href="http://ria.ru/location_EHlbrusskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Эльбрусском районе</a> Кабардино-Балкарии, на его поиски выдвинулись спасатели, сообщает пресс-служба регионального ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Отмечается, что на поисково-спасательные работы выдвинулись шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

https://ria.ru/20190812/1557363116.html

эльбрусский район

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрусский район, удмуртская республика (удмуртия), происшествия