https://ria.ru/20200920/aeroporty-1577516354.html
В московских аэропортах отмечен рост пассажиров на международных рейсах
Пассажиропоток в аэропортах Москвы на международных рейсах стал на 10% больше, чем неделю назад, сообщает столичный департамент транспорта в своем... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T17:57
2020-09-20T17:57
2020-09-20T17:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Пассажиропоток в аэропортах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на международных рейсах стал на 10% больше, чем неделю назад, сообщает столичный департамент транспорта в своем <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале.</a>При этом, отмечается, что внутри страны летают всего лишь на 10% меньше людей, чем в прошлом году.
1
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество