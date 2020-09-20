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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200920/aeroporty-1577516354.html
В московских аэропортах отмечен рост пассажиров на международных рейсах
Пассажиропоток в аэропортах Москвы на международных рейсах стал на 10% больше, чем неделю назад, сообщает столичный департамент транспорта в своем... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T17:57
2020-09-20T17:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Пассажиропоток в аэропортах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на международных рейсах стал на 10% больше, чем неделю назад, сообщает столичный департамент транспорта в своем <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале.</a>При этом, отмечается, что внутри страны летают всего лишь на 10% меньше людей, чем в прошлом году.
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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60
москва, общество

В московских аэропортах отмечен рост пассажиров на международных рейсах

17:57 20.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в аэропорту Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пассажиропоток в аэропортах Москвы на международных рейсах стал на 10% больше, чем неделю назад, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
"Открыли границы уже с несколькими странами, москвичи улетают отдыхать на море. Об этом говорит и статистика пассажиропотока в аэропортах. Пассажиропоток на международных рейсах вырос на 10% по сравнению с прошлой неделей. Но если сравнивать с прошлым годом, то он стал меньше на 76%", - говорится в сообщении.
При этом, отмечается, что внутри страны летают всего лишь на 10% меньше людей, чем в прошлом году.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбщество
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