Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200919/zemletryasenie-1577475088.html
Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу в американском штате Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:19
2020-09-19T10:19
лос-анджелес
калифорния
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148000/86/1480008640_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_654cc70b4feb4d6ce76134298c4defc6.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу в американском штате Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 06:38 по времени UTC (09:38 мск). Эпицентр располагался в 15,4 километра к востоку от города Лос-Анджелес. Очаг залегал на глубине 17,6 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20200125/1563854955.html
2
лос-анджелес
калифорния
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148000/86/1480008640_88:0:1908:1365_1400x0_80_0_0_1f120af4787e2a0c1e87c6e22ea1ab64.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лос-анджелес, калифорния, сша, в мире

Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение

10:19 19.09.2020
576
© Flickr / Stig NygaardЛос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Flickr / Stig Nygaard
Лос-Анджелес, США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу в американском штате Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 06:38 по времени UTC (09:38 мск). Эпицентр располагался в 15,4 километра к востоку от города Лос-Анджелес. Очаг залегал на глубине 17,6 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Последствия землетрясения в Албании - РИА Новости, 1920, 25.01.2020
25 января, 03:38
Крупные землетрясения в мире в 2019-2020 годах
1632500
Обсудить2
Лос-АнджелесКалифорнияСШАВ мире
Рекомендуем
Запуск ракет КНДР
Россия не имеет данных о подготовке КНДР ракетных пусков с подлодки
Звезда канала TLC Mandy Gardner
Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки 5255 человек вылечились от коронавируса
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Москве выявили 825 новых случаев коронавируса
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Здание МИД России
В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными
Протесты в США
Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере
Эльман Пашаев
Адвокаты рассказали, что ждет Пашаева после лишения статуса
Актер Юрий Назаров
Актера Юрия Назарова выписали из больницы после лечения от COVID-19
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки 144 человек умерли от коронавируса
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России впервые с июля выявили более 6 тысяч заразившихся коронавирусом
Сергей Гаврилов
Парламентарии надеются, что православные скоро смогут посетить Айя-Софию
Здание МИД России
В МИД считают прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН преждевременными
Телефон с приложением Tik Tok
ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США
Телеведущий Дмитрий Шепелев
"Ты любовник Галкина": Шепелев рассказал о разговоре с Пугачевой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В Ассамблее православия выступают против церковного раскола на Украине
10:54В МИД надеются, что на сессии ГА ООН не будет проблем с визами дипломатам
10:51В Иране рассказали, кому будут мстить за генерала Сулеймани
10:48В России провели более 42,4 миллиона тестов на коронавирус
10:45ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США
10:41Актера Юрия Назарова выписали из больницы после лечения от COVID-19
10:40В МИД считают прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН преждевременными
10:36В России за сутки 144 человек умерли от коронавируса
10:35Адвокаты рассказали, что ждет Пашаева после лишения статуса
10:34Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:34В России за сутки 5255 человек вылечились от коронавируса
10:34В Москве выявили 825 новых случаев коронавируса
10:32В России впервые с июля выявили более 6 тысяч заразившихся коронавирусом
10:23Россия не имеет данных о подготовке КНДР ракетных пусков с подлодки
10:19Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение
10:05В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными
10:02Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере
10:00Парламентарии надеются, что православные скоро смогут посетить Айя-Софию
09:45Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой
09:39Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год
Лента новостейМолния