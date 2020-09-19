https://ria.ru/20200919/zemletryasenie-1577475088.html
Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу в американском штате Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:19
2020-09-19T10:19
2020-09-19T10:19
лос-анджелес
калифорния
сша
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу в американском штате Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 06:38 по времени UTC (09:38 мск). Эпицентр располагался в 15,4 километра к востоку от города Лос-Анджелес. Очаг залегал на глубине 17,6 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20200125/1563854955.html
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калифорния
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, калифорния, сша, в мире