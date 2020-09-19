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https://ria.ru/20200919/zaveschanie-1577470309.html
Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
По закону завещание не может ограничивать правоспособность и дееспособность граждан, а также ставить какие-либо условия для получения наследства. Кроме того,... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T02:01
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bgp litigation
виктория дергунова
наследство
жилье
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> По закону завещание не может ограничивать правоспособность и дееспособность граждан, а также ставить какие-либо условия для получения наследства. Кроме того, нельзя распределить <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Nasledstvo" target="_blank">наследство</a> таким образом, чтобы один наследник получил все имущество завещателя, а другой — все долги, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/state_regulation/20200919/832044868.html" target="_blank">Прайм</a>" адвокат, партнер BGP Litigation Виктория Дергунова.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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bgp litigation, виктория дергунова, наследство, жилье, общество

Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание

02:01 19.09.2020 (обновлено: 09:30 19.09.2020)
11371
© Depositphotos / photographee.euЖенщины на кладбище
Женщины на кладбище - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Depositphotos / photographee.eu
Женщины на кладбище. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. По закону завещание не может ограничивать правоспособность и дееспособность граждан, а также ставить какие-либо условия для получения наследства. Кроме того, нельзя распределить наследство таким образом, чтобы один наследник получил все имущество завещателя, а другой — все долги, рассказал агентству "Прайм" адвокат, партнер BGP Litigation Виктория Дергунова.

"Нельзя ограничить свободу выбора места жительства, к примеру, лишить наследства в случае переезда в другой город, рода деятельности — оставить все свое имущество только в случае, если ребенок выберет конкретную профессию", — объясняет эксперт.

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BGP LitigationВиктория ДергуноваНаследствоЖильеОбщество
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