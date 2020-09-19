https://ria.ru/20200919/zaveschanie-1577470309.html

Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание

По закону завещание не может ограничивать правоспособность и дееспособность граждан, а также ставить какие-либо условия для получения наследства. Кроме того,... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T02:01

2020-09-19T02:01

2020-09-19T09:30

bgp litigation

виктория дергунова

наследство

жилье

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> По закону завещание не может ограничивать правоспособность и дееспособность граждан, а также ставить какие-либо условия для получения наследства. Кроме того, нельзя распределить <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Nasledstvo" target="_blank">наследство</a> таким образом, чтобы один наследник получил все имущество завещателя, а другой — все долги, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/state_regulation/20200919/832044868.html" target="_blank">Прайм</a>" адвокат, партнер BGP Litigation Виктория Дергунова.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bgp litigation, виктория дергунова, наследство, жилье, общество