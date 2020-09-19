https://ria.ru/20200919/zaderzhaniya-1577485620.html

В Минске на женской акции протеста прошли задержания

В Минске ОМОН задерживает участниц несанкционированного "женского марша", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T16:45

2020-09-19T16:45

2020-09-19T17:26

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

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<strong>МИНСК, 19 сен — РИА Новости.</strong> В Минске ОМОН задерживает участниц несанкционированного "женского марша", передает корреспондент РИА Новости.Традиционной точкой сбора стал Комаровский рынок. Первой участницей сегодняшней акции оказалась известная активистка Нина Багинская. Она пришла с бело-красно-белым флагом.Постепенно вокруг Багинской стали собираться люди, и к 15:20 их число, по оценкам корреспондента, достигло нескольких сотен. Многие одеты в яркую одежду или имеют блестящий макияж. Блестки — один из лейтмотивов этой акции протеста. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам.До начала задержаний единственным эксцессом стала попытка участниц марша отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала. Ее оператору, записывавшему стендап, участницы подставили подножку.Задержания начались, когда колонна протестующих по улице Сурганова подошла к улице Якуба Коласа.Так, один инцидент был связан с попыткой силовиков задержать одного из мотоциклистов, проезжавших мимо и сигналивших участницам акции. Это произошло на стоянке рядом с бизнес-центром "Европа". Завязалась небольшая потасовка, после чего к мотоциклисту и силовикам подошла основная масса протестующих. Им удалось отбить байкера. В момент, когда участницы акции пытались вытащить мотоциклиста из рук силовиков, к ним вышли бойцы внутренних войск. Задержаний они не производили, только оттеснили протестующих от места потасовки.В милиции РИА Новости подтвердили факт задержаний. Как сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, правоохранители предупредили участников акции, что она незаконная, но те не разошлись. Задержанных доставили в территориальные отделения милиции для разбирательства, добавила собеседница агентства.Массовые акции протеста начались в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, сразу после выборов президента. По данным ЦИК, на выборах победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший 80,1 процента голосов, его соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сначала акции протеста подавляли, против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Кроме того, в Белоруссии проходят мероприятия сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200919/sanktsii-1577486108.html

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

Арсений Новиков Всех пинком в Литву и Польшу. 223

На жердочке Белорусы, все запомнили их лица?! Не берите ни-ко-го из этих на работу. Пусть чувствуют себя свободными. Это им ответка за предательство большинства общества Беларусь! 131

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире