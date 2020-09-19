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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/zaderzhaniya-1577485620.html
В Минске на женской акции протеста прошли задержания
В Минске ОМОН задерживает участниц несанкционированного "женского марша", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T16:45
2020-09-19T17:26
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 сен — РИА Новости.</strong> В Минске ОМОН задерживает участниц несанкционированного "женского марша", передает корреспондент РИА Новости.Традиционной точкой сбора стал Комаровский рынок. Первой участницей сегодняшней акции оказалась известная активистка Нина Багинская. Она пришла с бело-красно-белым флагом.Постепенно вокруг Багинской стали собираться люди, и к 15:20 их число, по оценкам корреспондента, достигло нескольких сотен. Многие одеты в яркую одежду или имеют блестящий макияж. Блестки — один из лейтмотивов этой акции протеста. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам.До начала задержаний единственным эксцессом стала попытка участниц марша отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала. Ее оператору, записывавшему стендап, участницы подставили подножку.Задержания начались, когда колонна протестующих по улице Сурганова подошла к улице Якуба Коласа.Так, один инцидент был связан с попыткой силовиков задержать одного из мотоциклистов, проезжавших мимо и сигналивших участницам акции. Это произошло на стоянке рядом с бизнес-центром "Европа". Завязалась небольшая потасовка, после чего к мотоциклисту и силовикам подошла основная масса протестующих. Им удалось отбить байкера. В момент, когда участницы акции пытались вытащить мотоциклиста из рук силовиков, к ним вышли бойцы внутренних войск. Задержаний они не производили, только оттеснили протестующих от места потасовки.В милиции РИА Новости подтвердили факт задержаний. Как сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, правоохранители предупредили участников акции, что она незаконная, но те не разошлись. Задержанных доставили в территориальные отделения милиции для разбирательства, добавила собеседница агентства.Массовые акции протеста начались в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, сразу после выборов президента. По данным ЦИК, на выборах победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший 80,1 процента голосов, его соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сначала акции протеста подавляли, против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Кроме того, в Белоруссии проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200919/sanktsii-1577486108.html
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
Всех пинком в Литву и Польшу.
223
Белорусы, все запомнили их лица?! Не берите ни-ко-го из этих на работу. Пусть чувствуют себя свободными. Это им ответка за предательство большинства общества Беларусь!
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минск
белоруссия
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60
минск, белоруссия, в мире

В Минске на женской акции протеста прошли задержания

16:45 19.09.2020 (обновлено: 17:26 19.09.2020)
18238
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЖенский марш в Минске
Женский марш в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Женский марш в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 сен — РИА Новости. В Минске ОМОН задерживает участниц несанкционированного "женского марша", передает корреспондент РИА Новости.
Традиционной точкой сбора стал Комаровский рынок. Первой участницей сегодняшней акции оказалась известная активистка Нина Багинская. Она пришла с бело-красно-белым флагом.
Постепенно вокруг Багинской стали собираться люди, и к 15:20 их число, по оценкам корреспондента, достигло нескольких сотен. Многие одеты в яркую одежду или имеют блестящий макияж. Блестки — один из лейтмотивов этой акции протеста. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам.
До начала задержаний единственным эксцессом стала попытка участниц марша отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала. Ее оператору, записывавшему стендап, участницы подставили подножку.
Акция в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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Задержания начались, когда колонна протестующих по улице Сурганова подошла к улице Якуба Коласа.
Так, один инцидент был связан с попыткой силовиков задержать одного из мотоциклистов, проезжавших мимо и сигналивших участницам акции. Это произошло на стоянке рядом с бизнес-центром "Европа". Завязалась небольшая потасовка, после чего к мотоциклисту и силовикам подошла основная масса протестующих. Им удалось отбить байкера. В момент, когда участницы акции пытались вытащить мотоциклиста из рук силовиков, к ним вышли бойцы внутренних войск. Задержаний они не производили, только оттеснили протестующих от места потасовки.
В милиции РИА Новости подтвердили факт задержаний. Как сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, правоохранители предупредили участников акции, что она незаконная, но те не разошлись. Задержанных доставили в территориальные отделения милиции для разбирательства, добавила собеседница агентства.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента. По данным ЦИК, на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов, его соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сначала акции протеста подавляли, против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Кроме того, в Белоруссии проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Всех пинком в Литву и Польшу.
19 сентября, 16:54
Арсений НовиковАрсений Новиков
160210132
Белорусы, все запомнили их лица?! Не берите ни-ко-го из этих на работу. Пусть чувствуют себя свободными. Это им ответка за предательство большинства общества Беларусь!
19 сентября, 17:16
НжНа жердочке
108000122
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