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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/zaderzhanie-1577488009.html
В Минске задержали журналиста
Бойцы внутренних войск и ОМОН Белоруссии задержали еще несколько человек на проспекте Сурганова в центре Минска, где ранее массово задерживали участниц... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T18:09
2020-09-19T18:09
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Бойцы внутренних войск и ОМОН <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> задержали еще несколько человек на проспекте Сурганова в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, где ранее массово задерживали участниц несанкционированного "женского марша", среди них оказался журналист, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Задержания прошли около бизнес-центра "Европа" спустя чуть менее получаса после окончания предыдущих задержаний. Рядом со зданием бизнес-центра остановились два микроавтобуса, из которых вышли силовики и без объяснения причин принялись задерживать некоторых из остававшихся здесь людей. Двое из них - мужчины, один из которых был в жилете "Пресса" и держал в руках штатив. Предположительно, он является журналистом одного из местных телеканалов.Несколько силовиков в балаклавах также зашли в одну из пиццерий, где попытались укрыться остатки протестующих. Девушек они выводили оттуда под руки.После того, как в микроавтобусы посадили всех задержанных, они уехали в неизвестном направлении.Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали о не менее 20 задержанных участниках несанкционированной акции оппозиции. Минская милиция подтвердила агентству факт задержаний, но не сообщила число.Сегодняшняя акция стартовала у Комаровского рынка, который стал традиционной точкой сбора оппозиции. Многие из женщин-протестующих одеты в яркое или имеют блестящий макияж. Блестки - один из лейтмотивов этой акции протеста. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали журналиста

18:09 19.09.2020
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© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники марша оппозиции в Минске
Участники марша оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Бойцы внутренних войск и ОМОН Белоруссии задержали еще несколько человек на проспекте Сурганова в центре Минска, где ранее массово задерживали участниц несанкционированного "женского марша", среди них оказался журналист, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Задержания прошли около бизнес-центра "Европа" спустя чуть менее получаса после окончания предыдущих задержаний. Рядом со зданием бизнес-центра остановились два микроавтобуса, из которых вышли силовики и без объяснения причин принялись задерживать некоторых из остававшихся здесь людей. Двое из них - мужчины, один из которых был в жилете "Пресса" и держал в руках штатив. Предположительно, он является журналистом одного из местных телеканалов.
Несколько силовиков в балаклавах также зашли в одну из пиццерий, где попытались укрыться остатки протестующих. Девушек они выводили оттуда под руки.
После того, как в микроавтобусы посадили всех задержанных, они уехали в неизвестном направлении.
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко на форуме Союза женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
Отгородиться от соседей. Зачем Лукашенко закрывает Белоруссию
Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали о не менее 20 задержанных участниках несанкционированной акции оппозиции. Минская милиция подтвердила агентству факт задержаний, но не сообщила число.
Сегодняшняя акция стартовала у Комаровского рынка, который стал традиционной точкой сбора оппозиции. Многие из женщин-протестующих одеты в яркое или имеют блестящий макияж. Блестки - один из лейтмотивов этой акции протеста. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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