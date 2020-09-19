https://ria.ru/20200919/zaderzhanie-1577488009.html

В Минске задержали журналиста

Бойцы внутренних войск и ОМОН Белоруссии задержали еще несколько человек на проспекте Сурганова в центре Минска, где ранее массово задерживали участниц... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T18:09

2020-09-19T18:09

2020-09-19T18:09

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Бойцы внутренних войск и ОМОН <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> задержали еще несколько человек на проспекте Сурганова в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, где ранее массово задерживали участниц несанкционированного "женского марша", среди них оказался журналист, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Задержания прошли около бизнес-центра "Европа" спустя чуть менее получаса после окончания предыдущих задержаний. Рядом со зданием бизнес-центра остановились два микроавтобуса, из которых вышли силовики и без объяснения причин принялись задерживать некоторых из остававшихся здесь людей. Двое из них - мужчины, один из которых был в жилете "Пресса" и держал в руках штатив. Предположительно, он является журналистом одного из местных телеканалов.Несколько силовиков в балаклавах также зашли в одну из пиццерий, где попытались укрыться остатки протестующих. Девушек они выводили оттуда под руки.После того, как в микроавтобусы посадили всех задержанных, они уехали в неизвестном направлении.Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали о не менее 20 задержанных участниках несанкционированной акции оппозиции. Минская милиция подтвердила агентству факт задержаний, но не сообщила число.Сегодняшняя акция стартовала у Комаровского рынка, который стал традиционной точкой сбора оппозиции. Многие из женщин-протестующих одеты в яркое или имеют блестящий макияж. Блестки - один из лейтмотивов этой акции протеста. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире