https://ria.ru/20200919/vooruzheniya-1577480792.html

Путин рассказал о роли США в создании российского гиперзвукового оружия

России раньше приходилось быть в роли догоняющей в сфере разработки новых образцов вооружения, но сейчас впервые страна обладает самыми современными видами... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T13:58

2020-09-19T13:58

2020-09-19T16:07

новое оружие россии

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

безопасность

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> России раньше приходилось быть в роли догоняющей в сфере разработки новых образцов вооружения, но сейчас впервые страна обладает самыми современными видами оружия, кратно превосходящими разработки других стран, заявил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Не раз говорил о том, что на протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих, вы это очень хорошо знаете. Это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники, то есть того, что специалисты называют средствами доставки", — заявил Путин в субботу в ходе онлайн-встречи с ракетостроителем Гербертом Ефремовым.Президент отметил, что это всегда ставило страну в очень сложное и даже опасное положение. "По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем", — отметил президент. Это, по его словам, было явным и опасным нарушением стратегического баланса."И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет", — подчеркнул Путин.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Россия обладает самыми современными видами оружия" Путин: "Россия обладает самыми современными видами оружия" 2020-09-19T13:58 true PT1M06S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность