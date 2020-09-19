https://ria.ru/20200919/vooruzheniya-1577480792.html
Путин рассказал о роли США в создании российского гиперзвукового оружия
России раньше приходилось быть в роли догоняющей в сфере разработки новых образцов вооружения, но сейчас впервые страна обладает самыми современными видами... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T13:58
2020-09-19T13:58
2020-09-19T16:07
новое оружие россии
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
безопасность
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> России раньше приходилось быть в роли догоняющей в сфере разработки новых образцов вооружения, но сейчас впервые страна обладает самыми современными видами оружия, кратно превосходящими разработки других стран, заявил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Не раз говорил о том, что на протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих, вы это очень хорошо знаете. Это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники, то есть того, что специалисты называют средствами доставки", — заявил Путин в субботу в ходе онлайн-встречи с ракетостроителем Гербертом Ефремовым.Президент отметил, что это всегда ставило страну в очень сложное и даже опасное положение. "По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем", — отметил президент. Это, по его словам, было явным и опасным нарушением стратегического баланса."И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет", — подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20200919/avangard-1577480881.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Путин: "Россия обладает самыми современными видами оружия"
Путин: "Россия обладает самыми современными видами оружия"
2020-09-19T13:58
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PT1M06S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
России раньше приходилось быть в роли догоняющей в сфере разработки новых образцов вооружения, но сейчас впервые страна обладает самыми современными видами оружия, кратно превосходящими разработки других стран, заявил президент Владимир Путин
.
"Не раз говорил о том, что на протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих, вы это очень хорошо знаете. Это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники, то есть того, что специалисты называют средствами доставки", — заявил Путин в субботу в ходе онлайн-встречи с ракетостроителем Гербертом Ефремовым.
Президент отметил, что это всегда ставило страну в очень сложное и даже опасное положение. "По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем", — отметил президент. Это, по его словам, было явным и опасным нарушением стратегического баланса.
"И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет", — подчеркнул Путин.