Анастасия Волочкова снялась обнаженной в бане
13:10 19.09.2020 (обновлено: 16:07 19.09.2020)
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Анастасия Волочкова. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instаgram пикантное видео из банного комплекса.
На кадрах звезда социальной сети стоит в купели, прикрыв свои обнаженные формы только дубовым веником.
"Это счастье, когда любой день, считающийся рабочим, можно объявить для себя выходным и провести его с любимым", — написала балерина под постом с "горячим" роликом.
Также Анастасия Волочкова отметила, что русская баня и ледяная купель эффективнее салонов красоты.
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Это счастье, когда любой день, считающийся рабочим, можно объявить для себя выходным, и провести его с любимым.😊 А Русская баня и ледяная Купель даёт эффект лучше, чем Салоны красоты!👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом