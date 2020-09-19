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Анастасия Волочкова снялась обнаженной в бане
Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instаgram пикантное видео из банного комплекса. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T13:10
2020-09-19T16:07
анастасия волочкова
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Балерина <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Volochkova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Волочкова</a> выложила в <a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/?hl=ru" target="_blank">Instаgram </a>пикантное видео из банного комплекса.На кадрах звезда социальной сети стоит в купели, прикрыв свои обнаженные формы только дубовым веником.Также Анастасия Волочкова отметила, что русская баня и ледяная купель эффективнее салонов красоты.
А в балете бывают несчастные случаи типа уронили балерину головой об сцену?
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Жуткое зрелище.
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РИА Новости
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анастасия волочкова, общество

Анастасия Волочкова снялась обнаженной в бане

13:10 19.09.2020 (обновлено: 16:07 19.09.2020)
80606
© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Анастасия Волочкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instаgram пикантное видео из банного комплекса.
На кадрах звезда социальной сети стоит в купели, прикрыв свои обнаженные формы только дубовым веником.

"Это счастье, когда любой день, считающийся рабочим, можно объявить для себя выходным и провести его с любимым", — написала балерина под постом с "горячим" роликом.

Также Анастасия Волочкова отметила, что русская баня и ледяная купель эффективнее салонов красоты.
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Анастасия ВолочковаОбщество
Популярные комментарии
А в балете бывают несчастные случаи типа уронили балерину головой об сцену?
19 сентября, 15:56
Вениамин ШабалинВениамин Шабалин
31730302
Жуткое зрелище.
19 сентября, 15:33
Андрей МартыновАндрей Мартынов
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