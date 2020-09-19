https://ria.ru/20200919/vaktsina-1577477591.html

В Башкирию поступили первые 40 доз вакцины от коронавируса

Первые 40 доз вакцины от коронавирусной инфекции поступили в Башкирию, в первую очередь будут вакцинированы врачи, работающие в красной зоне инфекционных... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T11:47

2020-09-19T11:47

2020-09-19T11:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

минздрав башкирии

общество

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<strong>УФА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Первые 40 доз вакцины от коронавирусной инфекции поступили в Башкирию, в первую очередь будут вакцинированы врачи, работающие в красной зоне инфекционных больниц, сообщили в пресс-службе главы региона.По данным властей, вакцину отгрузили на склад ГУП "Башфармация", где есть специальные холодильные установки, поддерживающие необходимую температуру не выше –18°С, для хранения и перевозки препарата. Оттуда вакцина поступит в ряд медицинских организаций республики.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Minzdrav_Bashkirii/" target="_blank" data-auto="true">минздрава Башкирии</a>, на 19 сентября в регионе зафиксировано 8384 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 7871 человек выздоровели, 34 летальных случая.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577477097.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, минздрав башкирии, общество