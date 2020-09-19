В Башкирию поступили первые 40 доз вакцины от коронавируса
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве
Медицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве. Архивное фото
УФА, 19 сен – РИА Новости. Первые 40 доз вакцины от коронавирусной инфекции поступили в Башкирию, в первую очередь будут вакцинированы врачи, работающие в красной зоне инфекционных больниц, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Два дня назад в республику поступила первая партия из 40 вакцин от коронавируса. В первую очередь мы будем вакцинировать врачей, которые работают в красной зоне COVID-госпиталей. В дальнейшем объём вакцин, которые получит Башкортостан, будет постепенно увеличиваться. Уверен, что это будет способствовать тому, что эпидемия коронавируса, в том числе в нашей республике, пойдёт на спад", - цитирует пресс-служба Хабирова.
По данным властей, вакцину отгрузили на склад ГУП "Башфармация", где есть специальные холодильные установки, поддерживающие необходимую температуру не выше –18°С, для хранения и перевозки препарата. Оттуда вакцина поступит в ряд медицинских организаций республики.
"Широкую вакцинацию от COVID-19 начнут по мере увеличения производства и анализа информации от пострегистрационных исследований",- говорится в сообщении.
По данным минздрава Башкирии, на 19 сентября в регионе зафиксировано 8384 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 7871 человек выздоровели, 34 летальных случая.
"За последние сутки скончались две пациентки с коронавирусом. Это женщина 1971 года рождения из Уфы, с основным диагнозом ретенционные кисты обеих почек, хронический индуративный панкреатит. И жительница города Стерлитамак, 1954 года рождения. Она была инсулинозависимая, имела диагнозы – сахарный диабет, ожирение и гипертоническая болезнь сердца", - сообщает республиканский минздрав.
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