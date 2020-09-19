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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200919/vaktsina-1577477591.html
В Башкирию поступили первые 40 доз вакцины от коронавируса
Первые 40 доз вакцины от коронавирусной инфекции поступили в Башкирию, в первую очередь будут вакцинированы врачи, работающие в красной зоне инфекционных... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T11:47
2020-09-19T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
минздрав башкирии
общество
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<strong>УФА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Первые 40 доз вакцины от коронавирусной инфекции поступили в Башкирию, в первую очередь будут вакцинированы врачи, работающие в красной зоне инфекционных больниц, сообщили в пресс-службе главы региона.По данным властей, вакцину отгрузили на склад ГУП "Башфармация", где есть специальные холодильные установки, поддерживающие необходимую температуру не выше –18°С, для хранения и перевозки препарата. Оттуда вакцина поступит в ряд медицинских организаций республики.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Minzdrav_Bashkirii/" target="_blank" data-auto="true">минздрава Башкирии</a>, на 19 сентября в регионе зафиксировано 8384 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 7871 человек выздоровели, 34 летальных случая.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577477097.html
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коронавирус в россии, минздрав башкирии, общество

В Башкирию поступили первые 40 доз вакцины от коронавируса

11:47 19.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве
Медицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Медицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 19 сен – РИА Новости. Первые 40 доз вакцины от коронавирусной инфекции поступили в Башкирию, в первую очередь будут вакцинированы врачи, работающие в красной зоне инфекционных больниц, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Два дня назад в республику поступила первая партия из 40 вакцин от коронавируса. В первую очередь мы будем вакцинировать врачей, которые работают в красной зоне COVID-госпиталей. В дальнейшем объём вакцин, которые получит Башкортостан, будет постепенно увеличиваться. Уверен, что это будет способствовать тому, что эпидемия коронавируса, в том числе в нашей республике, пойдёт на спад", - цитирует пресс-служба Хабирова.
По данным властей, вакцину отгрузили на склад ГУП "Башфармация", где есть специальные холодильные установки, поддерживающие необходимую температуру не выше –18°С, для хранения и перевозки препарата. Оттуда вакцина поступит в ряд медицинских организаций республики.
"Широкую вакцинацию от COVID-19 начнут по мере увеличения производства и анализа информации от пострегистрационных исследований",- говорится в сообщении.
Врачи в коридоре - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
Вчера, 11:37Распространение нового коронавируса
Минздрав не прогнозирует новой волны коронавируса в России
По данным минздрава Башкирии, на 19 сентября в регионе зафиксировано 8384 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 7871 человек выздоровели, 34 летальных случая.
"За последние сутки скончались две пациентки с коронавирусом. Это женщина 1971 года рождения из Уфы, с основным диагнозом ретенционные кисты обеих почек, хронический индуративный панкреатит. И жительница города Стерлитамак, 1954 года рождения. Она была инсулинозависимая, имела диагнозы – сахарный диабет, ожирение и гипертоническая болезнь сердца", - сообщает республиканский минздрав.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМинздрав БашкирииОбщество
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