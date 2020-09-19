https://ria.ru/20200919/udalenka-1577481970.html

В ЕР заявили о необходимости поправок в сфере трудовых отношений

Работа над поправками в Трудовой кодекс РФ об удаленной работе показала, что еще ряд вопросов в сфере трудовых отношений требует доработки, среди них – давление РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T14:44

2020-09-19T14:44

2020-09-19T14:44

андрей исаев

госдума рф

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Работа над поправками в Трудовой кодекс РФ об удаленной работе показала, что еще ряд вопросов в сфере трудовых отношений требует доработки, среди них – давление на работников через срочные договоры и опасность ненормированного рабочего дня, заявил первый замруководителя фракции <a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">ЕР</a> в Госдуме <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Исаев</a>.Кроме этого, по словам Исаева, необходимо разобраться с ненормированным рабочим днем, который вводился как исключение, а сейчас превращается во всеобщее правило.Исаев также считает, что необходимо возвращение к управляемому на трехсторонней основе полноценному страхованию занятости. Это нужно для выплат достойных пособий, возможности выплаты зарплаты работникам обанкротившихся предприятий, а также для создания эффективных общенациональных программ занятости, которые бы обеспечили мобильность рабочей силы."Почему, когда у нас в некоторых регионах безработица достигает 30%, в городах работают мигранты из других стран? Разве не задача государства обеспечить внутреннюю трудовую миграцию, создать для нее условия и создать условия в первую очередь для получения заработка своим гражданам?" - добавил он.

https://ria.ru/20200820/1576015435.html

https://ria.ru/20200811/1575616909.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество