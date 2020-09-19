https://ria.ru/20200919/udalenka-1577481970.html
В ЕР заявили о необходимости поправок в сфере трудовых отношений
Работа над поправками в Трудовой кодекс РФ об удаленной работе показала, что еще ряд вопросов в сфере трудовых отношений требует доработки, среди них – давление РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T14:44
2020-09-19T14:44
2020-09-19T14:44
андрей исаев
госдума рф
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Работа над поправками в Трудовой кодекс РФ об удаленной работе показала, что еще ряд вопросов в сфере трудовых отношений требует доработки, среди них – давление на работников через срочные договоры и опасность ненормированного рабочего дня, заявил первый замруководителя фракции <a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">ЕР</a> в Госдуме <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Исаев</a>.Кроме этого, по словам Исаева, необходимо разобраться с ненормированным рабочим днем, который вводился как исключение, а сейчас превращается во всеобщее правило.Исаев также считает, что необходимо возвращение к управляемому на трехсторонней основе полноценному страхованию занятости. Это нужно для выплат достойных пособий, возможности выплаты зарплаты работникам обанкротившихся предприятий, а также для создания эффективных общенациональных программ занятости, которые бы обеспечили мобильность рабочей силы."Почему, когда у нас в некоторых регионах безработица достигает 30%, в городах работают мигранты из других стран? Разве не задача государства обеспечить внутреннюю трудовую миграцию, создать для нее условия и создать условия в первую очередь для получения заработка своим гражданам?" - добавил он.
https://ria.ru/20200820/1576015435.html
https://ria.ru/20200811/1575616909.html
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.
Работа над поправками в Трудовой кодекс РФ об удаленной работе показала, что еще ряд вопросов в сфере трудовых отношений требует доработки, среди них – давление на работников через срочные договоры и опасность ненормированного рабочего дня, заявил первый замруководителя фракции ЕР
в Госдуме Андрей Исаев
.
"Мы вносим сегодня поправки в Трудовой кодекс, которые касаются защиты прав работников, работающих дистанционно и удаленно. И эта работа показала, что потребуются новые поправки в Трудовой кодекс. Нам необходимо разобраться со срочными трудовыми договорами, которые сплошь и рядом используются как инструменты прямого давления на работников", - сказал Исаев на торжественном заседании Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), посвященном 30-летию организации.
Кроме этого, по словам Исаева, необходимо разобраться с ненормированным рабочим днем, который вводился как исключение, а сейчас превращается во всеобщее правило.
"Вы понимаете, что записанная сейчас впервые нами норма о неприкосновенности личного времени работника может быть сведена к нулю простой записью – ненормированный рабочий день, значит, нам надо готовить соответствующие поправки в Трудовой кодекс", - отметил парламентарий.
Исаев также считает, что необходимо возвращение к управляемому на трехсторонней основе полноценному страхованию занятости. Это нужно для выплат достойных пособий, возможности выплаты зарплаты работникам обанкротившихся предприятий, а также для создания эффективных общенациональных программ занятости, которые бы обеспечили мобильность рабочей силы.
"Почему, когда у нас в некоторых регионах безработица достигает 30%, в городах работают мигранты из других стран? Разве не задача государства обеспечить внутреннюю трудовую миграцию, создать для нее условия и создать условия в первую очередь для получения заработка своим гражданам?" - добавил он.