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Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство рязанской семьи
Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство рязанской семьи из трех человек, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T15:06
2020-09-19T15:06
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
рязань
мытищи
происшествия
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<strong>БРЯНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство рязанской семьи из трех человек, сообщает УМВД по региону.Мужчину задержали в одном из хостелов, расположенных на территории города <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищи</a>. Его доставили в <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязань</a> и передали в СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> для проведения следственных действий, отмечается в сообщении полиции.Сообщение о причинении колото-резаных ран 27-летней женщине, ее 69-летнему деду и пятилетнему ребенку поступило в полицию 16 сентября. Преступление было совершено в арендуемой квартире в <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj_rajjon_9/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьском районе</a> города Рязани. Как выяснили сотрудники полиции, потерпевшая женщина познакомилась в интернете с 24-летним ранее судимым за кражу жителем города Мытищи <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>. В начале сентября он приехал к ней в Рязань. С места преступления мужчина скрылся.Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство двух или более лиц, включая малолетнего".
https://ria.ru/20200919/molchanov-1577481556.html
московская область (подмосковье)
рязань
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), рязань, мытищи, происшествия

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство рязанской семьи

15:06 19.09.2020
2229
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа УМВД России. Архивное фото
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БРЯНСК, 19 сен - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство рязанской семьи из трех человек, сообщает УМВД по региону.
"Ночью 19 сентября сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, уголовного розыска отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии по региону задержан 24-летний житель Московской области, подозреваемый в покушении на убийство семьи из трех человек", - говорится в релизе.
Мужчину задержали в одном из хостелов, расположенных на территории города Мытищи. Его доставили в Рязань и передали в СУ СК России по Рязанской области для проведения следственных действий, отмечается в сообщении полиции.
Сообщение о причинении колото-резаных ран 27-летней женщине, ее 69-летнему деду и пятилетнему ребенку поступило в полицию 16 сентября. Преступление было совершено в арендуемой квартире в Октябрьском районе города Рязани. Как выяснили сотрудники полиции, потерпевшая женщина познакомилась в интернете с 24-летним ранее судимым за кражу жителем города Мытищи Московской области. В начале сентября он приехал к ней в Рязань. С места преступления мужчина скрылся.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство двух или более лиц, включая малолетнего".
Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
Вчера, 14:24
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2622162
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)РязаньМытищиПроисшествия
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