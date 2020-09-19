https://ria.ru/20200919/ubiystvo-1577482626.html

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство рязанской семьи

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство рязанской семьи из трех человек, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T15:06

2020-09-19T15:06

2020-09-19T15:06

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

рязань

мытищи

происшествия

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<strong>БРЯНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство рязанской семьи из трех человек, сообщает УМВД по региону.Мужчину задержали в одном из хостелов, расположенных на территории города <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищи</a>. Его доставили в <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязань</a> и передали в СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> для проведения следственных действий, отмечается в сообщении полиции.Сообщение о причинении колото-резаных ран 27-летней женщине, ее 69-летнему деду и пятилетнему ребенку поступило в полицию 16 сентября. Преступление было совершено в арендуемой квартире в <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj_rajjon_9/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьском районе</a> города Рязани. Как выяснили сотрудники полиции, потерпевшая женщина познакомилась в интернете с 24-летним ранее судимым за кражу жителем города Мытищи <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>. В начале сентября он приехал к ней в Рязань. С места преступления мужчина скрылся.Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство двух или более лиц, включая малолетнего".

https://ria.ru/20200919/molchanov-1577481556.html

московская область (подмосковье)

рязань

мытищи

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), рязань, мытищи, происшествия