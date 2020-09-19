https://ria.ru/20200919/tikhanovskaya-1577496214.html

Тихановская пригрозила работающим на протестах силовикам деанонимизацией

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала освободить задержанных участниц акции протеста в Минске, пригрозив сотрудникам милиции раскрытием их... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T23:33

2020-09-19T23:33

2020-09-19T23:34

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен РИА Новости</strong>. Лидер белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> призвала освободить задержанных участниц акции протеста в Минске, пригрозив сотрудникам милиции раскрытием их имен и персональных данных.Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале пресс-службы бывшего кандидата в президента.В субботу в столице Белоруссии прошел несанкционированный "женский марш". По словам официального представителя ГУВД Натальи Ганусевич, сотрудники правоохранительных органов предупредили митинговавших о том, что их акция незаконна, однако они отказались расходиться. После этого их доставили в отделения милиции для разбирательства."Привлечь к ответственности"В субботу один из оппозиционных Telegram-каналов, администрация которого находится за пределами Белоруссии, обнародовал личные данные сотрудников правоохранительных органов республики. Ссылка в одном из сообщений канала ведет к списку с якобы данными более тысячи правоохранителей Белоруссии с датами рождения, должностями, местами работы. Второе сообщение канала содержит подробные сведения личного характера семи офицеров спецподразделения МВД "Алмаз" с указанием их мест прописки, мобильных телефонов, дат рождения. Как отмечает Telegram-канал, сведения получены якобы благодаря "киберпартизанам".В МВД республики сообщили РИА Новости, что органы внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> располагают технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке в интернет личных данных правоохранителей.Список силовиковРанее Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готовит список, в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, страны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и на Украину.Экс-кандидат в президенты обвинила сотрудников правоохранительных органов в насилии в отношении митингующих."Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками", отметила она. Также Тихановская неоднократно предлагала перейти силовикам на сторону оппозиции.Протесты в БелоруссииПосле выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, страну захлестнули акции протеста. ЦИК объявил победителем действующего главу государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, кандидатуру которого, по официальным данным, поддержали более 80 процентов проголосовавших. Оппозиция не признала эти результаты и считает победителем Тихановскую.В первые дни силовики подавляли протесты, применяя в отношении митингующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, сотрудники правоохранительных органов задержали около семи тысяч человек. В МВД сообщили, что за время беспорядков пострадали несколько сотен человек, среди которых 130 милиционеров. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь>></a></strong>

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https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Антон Р Господи, кто ее заставляет такую чушь нести??? Или это ее собственные мысли? Насколько тупым нужно быть что бы угрожать силовикам той страны в которой ты претендуешь на президентство?... 34

Валерий Носуля а чего так заволновались силовики? во-первых, зачем прятаться от народа, истинно защищая закон? во-вторых, если поступал законно - никакой суд не страшен... обычно только преступники боятся гласности. 31

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире