https://ria.ru/20200919/tikhanovskaya-1577486190.html

МИД обвинил Евросоюз в нарушении Устава ООН

Приглашение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза — нарушение Устава ООН. Кроме того,... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T17:00

2020-09-19T17:00

2020-09-19T19:32

александр лукашенко

евросоюз

оон

протесты в белоруссии

светлана тихановская

брюссель

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Приглашение экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза — нарушение Устава ООН. Кроме того, это свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела страны, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.Ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила РИА Новости, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе."Рассматриваем такой контакт, если он состоится, как еще одно свидетельство отхода Евросоюза от ранее сделанных заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Белоруссией и каких-либо параллелей со сценарием февраля 2014 года на Украине, когда ряд стран ЕС выступили так называемыми гарантами соглашения властей с оппозицией, которое на следующий день было растоптано", — говорится в комментарии на <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank">сайте</a> МИД.Захарова добавила, что заигрывание министров иностранных дел стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель — "составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> — преимущественно в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200919/belorussiya-1577483516.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/lavrov-tikhanovskaya-1577410031.html

Nikki_5519 Кто такая Тихановская и кого она представляет? Домохозяек. 188

FARONIKA Как кто? Савченко-2. Поматросят и эту бросят. 144

74

брюссель

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, евросоюз, оон, светлана тихановская, брюссель, белоруссия, в мире