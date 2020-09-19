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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/tikhanovskaya-1577486190.html
МИД обвинил Евросоюз в нарушении Устава ООН
Приглашение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза — нарушение Устава ООН. Кроме того,... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T17:00
2020-09-19T19:32
александр лукашенко
евросоюз
оон
протесты в белоруссии
светлана тихановская
брюссель
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Приглашение экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза — нарушение Устава ООН. Кроме того, это свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела страны, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.Ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила РИА Новости, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе."Рассматриваем такой контакт, если он состоится, как еще одно свидетельство отхода Евросоюза от ранее сделанных заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Белоруссией и каких-либо параллелей со сценарием февраля 2014 года на Украине, когда ряд стран ЕС выступили так называемыми гарантами соглашения властей с оппозицией, которое на следующий день было растоптано", — говорится в комментарии на <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank">сайте</a> МИД.Захарова добавила, что заигрывание министров иностранных дел стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель — "составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> — преимущественно в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200919/belorussiya-1577483516.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/lavrov-tikhanovskaya-1577410031.html
Кто такая Тихановская и кого она представляет? Домохозяек.
188
Как кто? Савченко-2. Поматросят и эту бросят.
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брюссель
белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, евросоюз, оон, светлана тихановская, брюссель, белоруссия, в мире

МИД обвинил Евросоюз в нарушении Устава ООН

17:00 19.09.2020 (обновлено: 19:32 19.09.2020)
27137
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Приглашение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза — нарушение Устава ООН. Кроме того, это свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела страны, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила РИА Новости, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
Вчера, 15:48
В Белоруссии осудили участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС
"Рассматриваем такой контакт, если он состоится, как еще одно свидетельство отхода Евросоюза от ранее сделанных заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Белоруссией и каких-либо параллелей со сценарием февраля 2014 года на Украине, когда ряд стран ЕС выступили так называемыми гарантами соглашения властей с оппозицией, которое на следующий день было растоптано", — говорится в комментарии на сайте МИД.
Захарова добавила, что заигрывание министров иностранных дел стран Евросоюза с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель — "составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии".

"Это прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, юбилеи которых международное сообщество отмечает в этом году", — подчеркнула Захарова.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — преимущественно в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 19:40
"Мы не против". Лавров дал советы Тихановской и оппозиции в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзООНСветлана ТихановскаяБрюссельБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Кто такая Тихановская и кого она представляет? Домохозяек.
19 сентября, 17:08
NNikki_5519
162802115
Как кто? Савченко-2. Поматросят и эту бросят.
19 сентября, 17:25
FFARONIKA
115172118
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