https://ria.ru/20200919/tikhanovskaya-1577482406.html

В Белоруссии прокомментировали участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС

Участие экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T15:03

2020-09-19T15:03

2020-09-19T15:03

протесты в белоруссии

светлана тихановская

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Участие экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны, позиция Минска доведена до европейских дипломатов, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.Ранее пресс-секретарь Тихановской <a href="http://ria.ru/person_Anna_Krasulina/" target="_blank" data-auto="true">Анна Красулина</a> сообщила РИА Новости, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>."Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам", - сказал Глаз, комментируя планируемое участие Тихановской в мероприятии в Брюсселе."Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения?" - задался он вопросом.Пол его словам, после таких шагов уже "никому не нужно будет доказывать, что реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси". "Конечно, наша принципиальная и понятная позиция по данной теме уже доведена до представителя ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, а также до соответствующих лиц в Брюсселе", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах побелила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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Vasya Ivanov Тихановская: "Мне не нужна власть. Мне нужны дети, муж и я хочу жарить котлеты". 53

Чай Хана Ух заживет Беларусь с Тихановской, каждый день по котлете раздавать будет. 46

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, евросоюз, белоруссия, в мире