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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/tikhanovskaya-1577482406.html
В Белоруссии прокомментировали участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС
Участие экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T15:03
2020-09-19T15:03
протесты в белоруссии
светлана тихановская
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Участие экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны, позиция Минска доведена до европейских дипломатов, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.Ранее пресс-секретарь Тихановской <a href="http://ria.ru/person_Anna_Krasulina/" target="_blank" data-auto="true">Анна Красулина</a> сообщила РИА Новости, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>."Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам", - сказал Глаз, комментируя планируемое участие Тихановской в мероприятии в Брюсселе."Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения?" - задался он вопросом.Пол его словам, после таких шагов уже "никому не нужно будет доказывать, что реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси". "Конечно, наша принципиальная и понятная позиция по данной теме уже доведена до представителя ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, а также до соответствующих лиц в Брюсселе", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах побелила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200915/makey-1577287160.html
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577255229.html
Тихановская: "Мне не нужна власть. Мне нужны дети, муж и я хочу жарить котлеты".
53
Ух заживет Беларусь с Тихановской, каждый день по котлете раздавать будет.
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, евросоюз, белоруссия, в мире

В Белоруссии прокомментировали участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС

15:03 19.09.2020
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Участие экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны, позиция Минска доведена до европейских дипломатов, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила РИА Новости, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.
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МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
"Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам", - сказал Глаз, комментируя планируемое участие Тихановской в мероприятии в Брюсселе.
"Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения?" - задался он вопросом.
Пол его словам, после таких шагов уже "никому не нужно будет доказывать, что реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси". "Конечно, наша принципиальная и понятная позиция по данной теме уже доведена до представителя ЕС в Минске, а также до соответствующих лиц в Брюсселе", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах побелила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Тихановская: "Мне не нужна власть. Мне нужны дети, муж и я хочу жарить котлеты".
19 сентября, 15:08
Vasya IvanovVasya Ivanov
20330000
Ух заживет Беларусь с Тихановской, каждый день по котлете раздавать будет.
19 сентября, 15:29
Чай ХанаЧай Хана
18262000
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