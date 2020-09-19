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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20200919/stroitelstvo-1577486712.html
Калужские власти рассказали о ходе строительства кампуса "Бауманки"
Значительная часть работ по технологическому присоединению строящегося образовательного кампуса калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана завершится до конца... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T17:22
2020-09-19T17:22
калужская область
владислав шапша
калуга
калужская область
общество
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<strong>КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Значительная часть работ по технологическому присоединению строящегося образовательного кампуса калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана завершится до конца 2020 года, сообщило правительство <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>.Губернатор области <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> провел рабочее совещание в штабе строительства кампуса в <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a>. На совещании отмечалось, что работы идут на всех объектах будущего студенческого городка. Задействовано 511 рабочих.По словам представителей подрядной организации, параллельно со строительством ведется благоустройство территории перед будущими учебными корпусами: укладывается брусчатка, посеян газон, асфальтируются велосипедные дорожки. В этой части кампуса проложены все сети, установлено освещение, проложена ливневая канализация. Завершено проектирование дороги-дублера, строительство которой начнется весной 2021 года. Началось строительство подстанции.Торжественная церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса калужского филиала Московского государственного техуниверситета имени Н. Э. Баумана состоялась в конце октября прошлого года. По данным правительства региона, новый кампус будет представлять собой студенческий городок, который будет включать комплекс общежитий почти на 3 тысячи мест, досуговый центр, спорткомплекс с открытым стадионом и спортплощадками, учебные и лабораторные корпуса, автостоянки. Проект включен в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019-2020 годы. Сметная стоимость строительства составляет около 7 миллиардов рублей. Завершить стройку планируется в 2021 году.
https://ria.ru/20200917/osvobozhdenie-1577400882.html
https://ria.ru/20200916/gubernator-1577307707.html
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владислав шапша, калуга, калужская область, общество

Калужские власти рассказали о ходе строительства кампуса "Бауманки"

17:22 19.09.2020
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© Фото : Правительство Калужской областиНа месте строительства образовательного кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана
На месте строительства образовательного кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото : Правительство Калужской области
На месте строительства образовательного кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана . Архивное фото
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КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости. Значительная часть работ по технологическому присоединению строящегося образовательного кампуса калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана завершится до конца 2020 года, сообщило правительство Калужской области.
Губернатор области Владислав Шапша провел рабочее совещание в штабе строительства кампуса в Калуге. На совещании отмечалось, что работы идут на всех объектах будущего студенческого городка. Задействовано 511 рабочих.
"Завершено проектирование котельной, строительство которой будет вестись в рамках концессионного соглашения. Проведены переговоры с инвестором. Получено техническое задание на подключение котельной к сетям кампуса. Кроме этого, идет проектирование газопровода. Его протяженность составит более 350 метров", - говорится в сообщении.
"Калугаоблводоканал" приступил к строительно-монтажным работам сетей водоснабжения и водоотведения. Завершение работ запланировано на 2020 год, отмечают власти. "В декабре филиал "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" должен завершить строительно-монтажные работы по технологическому присоединению кампуса. До конца года должны завершиться работы по строительству ливневой канализации", - говорится в сообщении.
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По словам представителей подрядной организации, параллельно со строительством ведется благоустройство территории перед будущими учебными корпусами: укладывается брусчатка, посеян газон, асфальтируются велосипедные дорожки. В этой части кампуса проложены все сети, установлено освещение, проложена ливневая канализация. Завершено проектирование дороги-дублера, строительство которой начнется весной 2021 года. Началось строительство подстанции.
"Глава региона поручил уже сегодня проработать вопрос закупки оборудования, которое необходимо приобретать за три месяца до окончания строительства", - информирует правительство региона.
Торжественная церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса калужского филиала Московского государственного техуниверситета имени Н. Э. Баумана состоялась в конце октября прошлого года. По данным правительства региона, новый кампус будет представлять собой студенческий городок, который будет включать комплекс общежитий почти на 3 тысячи мест, досуговый центр, спорткомплекс с открытым стадионом и спортплощадками, учебные и лабораторные корпуса, автостоянки. Проект включен в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019-2020 годы. Сметная стоимость строительства составляет около 7 миллиардов рублей. Завершить стройку планируется в 2021 году.
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