https://ria.ru/20200919/stroitelstvo-1577486712.html

Калужские власти рассказали о ходе строительства кампуса "Бауманки"

Значительная часть работ по технологическому присоединению строящегося образовательного кампуса калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана завершится до конца... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T17:22

2020-09-19T17:22

2020-09-19T17:22

калужская область

владислав шапша

калуга

калужская область

общество

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<strong>КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Значительная часть работ по технологическому присоединению строящегося образовательного кампуса калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана завершится до конца 2020 года, сообщило правительство <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>.Губернатор области <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> провел рабочее совещание в штабе строительства кампуса в <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a>. На совещании отмечалось, что работы идут на всех объектах будущего студенческого городка. Задействовано 511 рабочих.По словам представителей подрядной организации, параллельно со строительством ведется благоустройство территории перед будущими учебными корпусами: укладывается брусчатка, посеян газон, асфальтируются велосипедные дорожки. В этой части кампуса проложены все сети, установлено освещение, проложена ливневая канализация. Завершено проектирование дороги-дублера, строительство которой начнется весной 2021 года. Началось строительство подстанции.Торжественная церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса калужского филиала Московского государственного техуниверситета имени Н. Э. Баумана состоялась в конце октября прошлого года. По данным правительства региона, новый кампус будет представлять собой студенческий городок, который будет включать комплекс общежитий почти на 3 тысячи мест, досуговый центр, спорткомплекс с открытым стадионом и спортплощадками, учебные и лабораторные корпуса, автостоянки. Проект включен в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019-2020 годы. Сметная стоимость строительства составляет около 7 миллиардов рублей. Завершить стройку планируется в 2021 году.

https://ria.ru/20200917/osvobozhdenie-1577400882.html

https://ria.ru/20200916/gubernator-1577307707.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, калуга, калужская область, общество