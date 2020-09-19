https://ria.ru/20200919/stroitelstvo-1577486712.html
Калужские власти рассказали о ходе строительства кампуса "Бауманки"
Значительная часть работ по технологическому присоединению строящегося образовательного кампуса калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана завершится до конца... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T17:22
2020-09-19T17:22
2020-09-19T17:22
калужская область
владислав шапша
калуга
калужская область
общество
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<strong>КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Значительная часть работ по технологическому присоединению строящегося образовательного кампуса калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана завершится до конца 2020 года, сообщило правительство <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>.Губернатор области <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> провел рабочее совещание в штабе строительства кампуса в <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a>. На совещании отмечалось, что работы идут на всех объектах будущего студенческого городка. Задействовано 511 рабочих.По словам представителей подрядной организации, параллельно со строительством ведется благоустройство территории перед будущими учебными корпусами: укладывается брусчатка, посеян газон, асфальтируются велосипедные дорожки. В этой части кампуса проложены все сети, установлено освещение, проложена ливневая канализация. Завершено проектирование дороги-дублера, строительство которой начнется весной 2021 года. Началось строительство подстанции.Торжественная церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса калужского филиала Московского государственного техуниверситета имени Н. Э. Баумана состоялась в конце октября прошлого года. По данным правительства региона, новый кампус будет представлять собой студенческий городок, который будет включать комплекс общежитий почти на 3 тысячи мест, досуговый центр, спорткомплекс с открытым стадионом и спортплощадками, учебные и лабораторные корпуса, автостоянки. Проект включен в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019-2020 годы. Сметная стоимость строительства составляет около 7 миллиардов рублей. Завершить стройку планируется в 2021 году.
https://ria.ru/20200917/osvobozhdenie-1577400882.html
https://ria.ru/20200916/gubernator-1577307707.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав шапша, калуга, калужская область, общество
КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости.
Значительная часть работ по технологическому присоединению строящегося образовательного кампуса калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана завершится до конца 2020 года, сообщило правительство Калужской области
.
Губернатор области Владислав Шапша
провел рабочее совещание в штабе строительства кампуса в Калуге
. На совещании отмечалось, что работы идут на всех объектах будущего студенческого городка. Задействовано 511 рабочих.
"Завершено проектирование котельной, строительство которой будет вестись в рамках концессионного соглашения. Проведены переговоры с инвестором. Получено техническое задание на подключение котельной к сетям кампуса. Кроме этого, идет проектирование газопровода. Его протяженность составит более 350 метров", - говорится в сообщении.
"Калугаоблводоканал" приступил к строительно-монтажным работам сетей водоснабжения и водоотведения. Завершение работ запланировано на 2020 год, отмечают власти. "В декабре филиал "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" должен завершить строительно-монтажные работы по технологическому присоединению кампуса. До конца года должны завершиться работы по строительству ливневой канализации", - говорится в сообщении.
По словам представителей подрядной организации, параллельно со строительством ведется благоустройство территории перед будущими учебными корпусами: укладывается брусчатка, посеян газон, асфальтируются велосипедные дорожки. В этой части кампуса проложены все сети, установлено освещение, проложена ливневая канализация. Завершено проектирование дороги-дублера, строительство которой начнется весной 2021 года. Началось строительство подстанции.
"Глава региона поручил уже сегодня проработать вопрос закупки оборудования, которое необходимо приобретать за три месяца до окончания строительства", - информирует правительство региона.
Торжественная церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса калужского филиала Московского государственного техуниверситета имени Н. Э. Баумана состоялась в конце октября прошлого года. По данным правительства региона, новый кампус будет представлять собой студенческий городок, который будет включать комплекс общежитий почти на 3 тысячи мест, досуговый центр, спорткомплекс с открытым стадионом и спортплощадками, учебные и лабораторные корпуса, автостоянки. Проект включен в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019-2020 годы. Сметная стоимость строительства составляет около 7 миллиардов рублей. Завершить стройку планируется в 2021 году.