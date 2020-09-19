Самара-городок — это космос! Где гулять и что смотреть в запасной столице
Самарская набережная — это более четырех километров вдоль Волги. Причем тут не только променад, но и отличный пляж. "Это что, море?" — удивилась моя коллега, увидев фотографии пляжа в центре Самары, — говорит туристка Инга Янышева. — Нет, на море из-за наплыва туристов этим летом я решила не ехать. Купаться в Самаре оказалось не хуже. Проблем с соблюдением социальной дистанции не было, песок чистый, вода тоже. Тут довольно глубоко, можно с комфортном поплавать, а, например, в Азовском море это сложновато".
Самарская набережная — это более четырех километров вдоль Волги. Причем тут не только променад, но и отличный пляж. "Это что, море?" — удивилась моя коллега, увидев фотографии пляжа в центре Самары, — говорит туристка Инга Янышева. — Нет, на море из-за наплыва туристов этим летом я решила не ехать. Купаться в Самаре оказалось не хуже. Проблем с соблюдением социальной дистанции не было, песок чистый, вода тоже. Тут довольно глубоко, можно с комфортном поплавать, а, например, в Азовском море это сложновато".
"Набережная — филиал Самарского ботанического сада, поэтому очень похожа на многоуровневый парк, обрамляющий город со стороны Волги, — уточняют в Туристском информационном центре Самарской области. — Ажурные решетки на первом ярусе — своеобразный символ города. Они даже изображены на знаменитых куйбышевских конфетах".
Местные жители делят прибрежную территорию на три части, по времени реконструкции. На Старой, которая ведет от Речного вокзала по улице Горького до Вилоновской, множество интересных памятников, в том числе знаменитые "Бурлаки на Волге", а также красивый фонтан "Самара".
Рядом — Струковский сад, основанный в 1851 году. "Особо хорош Струковский сад, обширный и довольно старый, приспособлен к общественным гуляниям", — писали в путеводителе XIX века "Живописная Россия". Сад по-прежнему "особо хорош".
"Набережная — филиал Самарского ботанического сада, поэтому очень похожа на многоуровневый парк, обрамляющий город со стороны Волги, — уточняют в Туристском информационном центре Самарской области. — Ажурные решетки на первом ярусе — своеобразный символ города. Они даже изображены на знаменитых куйбышевских конфетах".
Местные жители делят прибрежную территорию на три части, по времени реконструкции. На Старой, которая ведет от Речного вокзала по улице Горького до Вилоновской, множество интересных памятников, в том числе знаменитые "Бурлаки на Волге", а также красивый фонтан "Самара".
Рядом — Струковский сад, основанный в 1851 году. "Особо хорош Струковский сад, обширный и довольно старый, приспособлен к общественным гуляниям", — писали в путеводителе XIX века "Живописная Россия". Сад по-прежнему "особо хорош".
Старую и Новую набережные разделяет Самарская ГРЭС. У ее проходной можно сделать селфи возле скульптуры отопительной батареи с котом. Установлена она в 2005 году в честь 150-летия этого обогревательного прибора.
Кота нужно погладить: говорят, исполняет желания.
Сама Новая набережная, начинающаяся от бассейна ЦСК ВВС, известна не только волжскими пляжами, зелеными аллеями, кафе, но и поющими фонтанами.
Старую и Новую набережные разделяет Самарская ГРЭС. У ее проходной можно сделать селфи возле скульптуры отопительной батареи с котом. Установлена она в 2005 году в честь 150-летия этого обогревательного прибора.
Кота нужно погладить: говорят, исполняет желания.
Сама Новая набережная, начинающаяся от бассейна ЦСК ВВС, известна не только волжскими пляжами, зелеными аллеями, кафе, но и поющими фонтанами.
Здесь же — монумент Славы, возведенный в 1971 году в честь авиапромышленников, которые внесли важный вклад в победу в Великой Отечественной войне. На 40-метровом постаменте стоит 13-метровый рабочий с поднятыми над головой крыльями. Это один из символов города. Правда, местные в шутку прозвали монумент "Паниковский с гусем" — дескать, похож на героя романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Зимой тут заливают каток и ставят елку, в теплое время года на нижней террасе работает фонтан.
Здесь же — монумент Славы, возведенный в 1971 году в честь авиапромышленников, которые внесли важный вклад в победу в Великой Отечественной войне. На 40-метровом постаменте стоит 13-метровый рабочий с поднятыми над головой крыльями. Это один из символов города. Правда, местные в шутку прозвали монумент "Паниковский с гусем" — дескать, похож на героя романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Зимой тут заливают каток и ставят елку, в теплое время года на нижней террасе работает фонтан.
Достопримечательность третьей части набережной — Октябрьской — стела "Ладья". Высота бетонного судна — 20 метров. Его нос устремлен к Волге и Жигулевским горам. Построили корабль к 400-летию Самары, в 1986-м, а два года назад завершилась его реконструкция.
Достопримечательность третьей части набережной — Октябрьской — стела "Ладья". Высота бетонного судна — 20 метров. Его нос устремлен к Волге и Жигулевским горам. Построили корабль к 400-летию Самары, в 1986-м, а два года назад завершилась его реконструкция.
В Самаре можно спуститься на 37 метров под землю и оказаться в “Бомбоубежище ставки верховного главнокомандующего” — в бункере Сталина.
"Для сравнения: глубина гитлеровского бункера в Берлине — 16 метров, у Черчилля в Лондоне убежище было всего на два этажа ниже уровня земли, как и у Рузвельта", — говорят в самарском инфоцентре.
Бункер строили с февраля по октябрь 1942 года, а рассекретили лишь 30 лет назад. За основу взяли станцию московского метро "Аэропорт". Попасть сюда не так просто.
"Проводятся только групповые экскурсии (длительность — 45-50 минут). Туристов-одиночек объединяют друг с другом, — поясняет дежурный убежища. — Обычно желающие звонят в 09:30 и уточняют, когда записаться. Взрослый билет — 100 рублей, детский — 40". Гостям показывают комнату отдыха, зал заседаний и документальный фильм "Куйбышев как запасная столица".
В Самаре можно спуститься на 37 метров под землю и оказаться в “Бомбоубежище ставки верховного главнокомандующего” — в бункере Сталина.
"Для сравнения: глубина гитлеровского бункера в Берлине — 16 метров, у Черчилля в Лондоне убежище было всего на два этажа ниже уровня земли, как и у Рузвельта", — говорят в самарском инфоцентре.
Бункер строили с февраля по октябрь 1942 года, а рассекретили лишь 30 лет назад. За основу взяли станцию московского метро "Аэропорт". Попасть сюда не так просто.
"Проводятся только групповые экскурсии (длительность — 45-50 минут). Туристов-одиночек объединяют друг с другом, — поясняет дежурный убежища. — Обычно желающие звонят в 09:30 и уточняют, когда записаться. Взрослый билет — 100 рублей, детский — 40". Гостям показывают комнату отдыха, зал заседаний и документальный фильм "Куйбышев как запасная столица".
Из подземелья — к звездам. Музейно-выставочный комплекс "Самара космическая" нужно посетить обязательно. Снаружи — настоящая ракета "Р-7". Внутри — космические аппараты, двигатели и прочая любопытная техника.
Из подземелья — к звездам. Музейно-выставочный комплекс "Самара космическая" нужно посетить обязательно. Снаружи — настоящая ракета "Р-7". Внутри — космические аппараты, двигатели и прочая любопытная техника.
Среди экспонатов — скафандр "Сокол-КВ-2", принадлежавший космонавту Юрию Лончакову. На сайте музея поясняют, что этим спецкостюмом пользовались "на наиболее опасных участках полета: при выведении, стыковке, спуске с орбиты на Землю".
Также в музее вы узнаете, как астронавты работают и отдыхают, моются и тренируются, что едят, какие проводят эксперименты и что из этого получается. Стоимость билетов — 200-250 рублей, детям до 16 лет — 50 рублей. Кроме основной экспозиции, есть еще одна — "Космос — не игрушки". Туда приглашают группы из шести человек за три тысячи рублей. Рассказ об истории освоения космоса, как сообщают в музее, "происходит неожиданно, через атрибут фольклора — русскую матрешку".
Среди экспонатов — скафандр "Сокол-КВ-2", принадлежавший космонавту Юрию Лончакову. На сайте музея поясняют, что этим спецкостюмом пользовались "на наиболее опасных участках полета: при выведении, стыковке, спуске с орбиты на Землю".
Также в музее вы узнаете, как астронавты работают и отдыхают, моются и тренируются, что едят, какие проводят эксперименты и что из этого получается. Стоимость билетов — 200-250 рублей, детям до 16 лет — 50 рублей. Кроме основной экспозиции, есть еще одна — "Космос — не игрушки". Туда приглашают группы из шести человек за три тысячи рублей. Рассказ об истории освоения космоса, как сообщают в музее, "происходит неожиданно, через атрибут фольклора — русскую матрешку".
Стоит заглянуть и в единственный в России Музей модерна. Купеческая усадьба, в которой он располагается, считается одним из самых красивых особняков в Самаре. А внутри — интерьеры, выполненные в этом стиле, и уникальные подлинные изделия мастеров Школы Нанси (L’Ecole de Nancy) — французского художественного объединения конца XIX века.
Музей регулярно проводит городские экскурсии. Например, 19 сентября — "Кинотеатры Самары конца XIX – начала XX века.", 26-го — "Модерн на самарских улицах". На них можно попасть, заплатив 150 рублей, а на основную экспозицию — 160 (льготный) и 200 (обычный).
Стоит заглянуть и в единственный в России Музей модерна. Купеческая усадьба, в которой он располагается, считается одним из самых красивых особняков в Самаре. А внутри — интерьеры, выполненные в этом стиле, и уникальные подлинные изделия мастеров Школы Нанси (L’Ecole de Nancy) — французского художественного объединения конца XIX века.
Музей регулярно проводит городские экскурсии. Например, 19 сентября — "Кинотеатры Самары конца XIX – начала XX века.", 26-го — "Модерн на самарских улицах". На них можно попасть, заплатив 150 рублей, а на основную экспозицию — 160 (льготный) и 200 (обычный).
Раньше можно было пойти на экскурсию на Жигулевский пивоваренный завод, построенный в 1881 году австрийским подданным Альфредом Филипповичем фон Вакано. С марта этого года из-за пандемии коронавируса ее отменили, и пока не известно, когда возобновят. Но красивые кирпичные здания предприятия смотрятся внушительно и снаружи. Да и пиво, в том числе и легендарное "Жигулевское", никто не отменял. Пенный напиток продается в магазинах, кафе и ресторанах города, можно купить и прямо на заводе. Но стоит быть готовым к очередям, запастись наличными. В ожидании не скучно. Перед "пивным" окошком — рыбные, там можно выбрать закуску: разнообразные дары Волги и не только.
Раньше можно было пойти на экскурсию на Жигулевский пивоваренный завод, построенный в 1881 году австрийским подданным Альфредом Филипповичем фон Вакано. С марта этого года из-за пандемии коронавируса ее отменили, и пока не известно, когда возобновят. Но красивые кирпичные здания предприятия смотрятся внушительно и снаружи. Да и пиво, в том числе и легендарное "Жигулевское", никто не отменял. Пенный напиток продается в магазинах, кафе и ресторанах города, можно купить и прямо на заводе. Но стоит быть готовым к очередям, запастись наличными. В ожидании не скучно. Перед "пивным" окошком — рыбные, там можно выбрать закуску: разнообразные дары Волги и не только.
Самостоятельно прогуляйтесь не только по набережной, но и, например, по Ленинградской улице. Она пешеходная, многие интересные здания построены во второй половине XIX — начале XX века. Еще тут интересные памятники, например, милиционеру дяде Степе. На протяжении всего променада — цветники и скамейки. Кофе на вынос, палатки с сувенирами, магазины — все очень удобно.
Самостоятельно прогуляйтесь не только по набережной, но и, например, по Ленинградской улице. Она пешеходная, многие интересные здания построены во второй половине XIX — начале XX века. Еще тут интересные памятники, например, милиционеру дяде Степе. На протяжении всего променада — цветники и скамейки. Кофе на вынос, палатки с сувенирами, магазины — все очень удобно.
Площадь Куйбышева — одна из крупнейших в Европе. В планах она появилась еще в 1853 году — огромная и с храмом. Его построили в 1894-м, а в 1930-м взорвали. Теперь там монументальный представитель советского ампира — Самарский академический театр оперы и балета, а также памятник Валериану Куйбышеву. Под Новый год тут традиционно размещают резиденцию Деда Мороза и ставят главную городскую елку.
Площадь Куйбышева — одна из крупнейших в Европе. В планах она появилась еще в 1853 году — огромная и с храмом. Его построили в 1894-м, а в 1930-м взорвали. Теперь там монументальный представитель советского ампира — Самарский академический театр оперы и балета, а также памятник Валериану Куйбышеву. Под Новый год тут традиционно размещают резиденцию Деда Мороза и ставят главную городскую елку.