Самара-городок — это космос! Где гулять и что смотреть в запасной столице

"Набережная — филиал Самарского ботанического сада, поэтому очень похожа на многоуровневый парк, обрамляющий город со стороны Волги, — уточняют в Туристском информационном центре Самарской области. — Ажурные решетки на первом ярусе — своеобразный символ города. Они даже изображены на знаменитых куйбышевских конфетах".

Местные жители делят прибрежную территорию на три части, по времени реконструкции. На Старой, которая ведет от Речного вокзала по улице Горького до Вилоновской, множество интересных памятников, в том числе знаменитые "Бурлаки на Волге", а также красивый фонтан "Самара".

Рядом — Струковский сад, основанный в 1851 году. "Особо хорош Струковский сад, обширный и довольно старый, приспособлен к общественным гуляниям", — писали в путеводителе XIX века "Живописная Россия". Сад по-прежнему "особо хорош".