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Туризм
https://ria.ru/20200919/samara-1577278008.html
Самара-городок — это космос! Где гулять и что смотреть в запасной столице
2020-09-19T08:00
2020-09-19T08:04
гид
туризм
куда поехать
куда поехать в выходные
что посмотреть
туризм
музеи
туристы
самара
волга
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Светлана Баева. </strong>В конце XIX и начале XX века этот город называли русским Чикаго и Новым Орлеаном — так быстро он развивался. Тут одна из крупнейших площадей в Европе и самая длинная набережная на Волге. Космос, пиво, бункер Сталина, лягушки и песчаные пляжи — это тоже в Самаре. Об интересных и странных музеях, прогулках вдоль реки и пенном хмельном напитке — в материале РИА Новости.
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гид, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть , туризм, музеи, туристы, самара, волга, фото

Самара-городок — это космос! Где гулять и что смотреть в запасной столице

08:00 19.09.2020 (обновлено: 08:04 19.09.2020)
2958
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Светлана Баева. В конце XIX и начале XX века этот город называли русским Чикаго и Новым Орлеаном — так быстро он развивался. Тут одна из крупнейших площадей в Европе и самая длинная набережная на Волге. Космос, пиво, бункер Сталина, лягушки и песчаные пляжи — это тоже в Самаре. Об интересных и странных музеях, прогулках вдоль реки и пенном хмельном напитке — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Самарская набережная — это более четырех километров вдоль Волги. Причем тут не только променад, но и отличный пляж. "Это что, море?" — удивилась моя коллега, увидев фотографии пляжа в центре Самары, — говорит туристка Инга Янышева. — Нет, на море из-за наплыва туристов этим летом я решила не ехать. Купаться в Самаре оказалось не хуже. Проблем с соблюдением социальной дистанции не было, песок чистый, вода тоже. Тут довольно глубоко, можно с комфортном поплавать, а, например, в Азовском море это сложновато".

Вид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией
1 из 12

Самарская набережная — это более четырех километров вдоль Волги. Причем тут не только променад, но и отличный пляж. "Это что, море?" — удивилась моя коллега, увидев фотографии пляжа в центре Самары, — говорит туристка Инга Янышева. — Нет, на море из-за наплыва туристов этим летом я решила не ехать. Купаться в Самаре оказалось не хуже. Проблем с соблюдением социальной дистанции не было, песок чистый, вода тоже. Тут довольно глубоко, можно с комфортном поплавать, а, например, в Азовском море это сложновато".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

"Набережная — филиал Самарского ботанического сада, поэтому очень похожа на многоуровневый парк, обрамляющий город со стороны Волги, — уточняют в Туристском информационном центре Самарской области. — Ажурные решетки на первом ярусе — своеобразный символ города. Они даже изображены на знаменитых куйбышевских конфетах".

Местные жители делят прибрежную территорию на три части, по времени реконструкции. На Старой, которая ведет от Речного вокзала по улице Горького до Вилоновской, множество интересных памятников, в том числе знаменитые "Бурлаки на Волге", а также красивый фонтан "Самара".

Рядом — Струковский сад, основанный в 1851 году. "Особо хорош Струковский сад, обширный и довольно старый, приспособлен к общественным гуляниям", — писали в путеводителе XIX века "Живописная Россия". Сад по-прежнему "особо хорош".

Отдыхающие гуляют по набережной в Самаре
2 из 12

"Набережная — филиал Самарского ботанического сада, поэтому очень похожа на многоуровневый парк, обрамляющий город со стороны Волги, — уточняют в Туристском информационном центре Самарской области. — Ажурные решетки на первом ярусе — своеобразный символ города. Они даже изображены на знаменитых куйбышевских конфетах".

Местные жители делят прибрежную территорию на три части, по времени реконструкции. На Старой, которая ведет от Речного вокзала по улице Горького до Вилоновской, множество интересных памятников, в том числе знаменитые "Бурлаки на Волге", а также красивый фонтан "Самара".

Рядом — Струковский сад, основанный в 1851 году. "Особо хорош Струковский сад, обширный и довольно старый, приспособлен к общественным гуляниям", — писали в путеводителе XIX века "Живописная Россия". Сад по-прежнему "особо хорош".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© Depositphotos / GlazkovVladimir77

Старую и Новую набережные разделяет Самарская ГРЭС. У ее проходной можно сделать селфи возле скульптуры отопительной батареи с котом. Установлена она в 2005 году в честь 150-летия этого обогревательного прибора.

Кота нужно погладить: говорят, исполняет желания.

Сама Новая набережная, начинающаяся от бассейна ЦСК ВВС, известна не только волжскими пляжами, зелеными аллеями, кафе, но и поющими фонтанами.

Памятник отопительной батарее на стене проходной Самарской ГРЭС
3 из 12

Старую и Новую набережные разделяет Самарская ГРЭС. У ее проходной можно сделать селфи возле скульптуры отопительной батареи с котом. Установлена она в 2005 году в честь 150-летия этого обогревательного прибора.

Кота нужно погладить: говорят, исполняет желания.

Сама Новая набережная, начинающаяся от бассейна ЦСК ВВС, известна не только волжскими пляжами, зелеными аллеями, кафе, но и поющими фонтанами.

© Depositphotos / GlazkovVladimir77
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанк

Здесь же — монумент Славы, возведенный в 1971 году в честь авиапромышленников, которые внесли важный вклад в победу в Великой Отечественной войне. На 40-метровом постаменте стоит 13-метровый рабочий с поднятыми над головой крыльями. Это один из символов города. Правда, местные в шутку прозвали монумент "Паниковский с гусем" — дескать, похож на героя романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Зимой тут заливают каток и ставят елку, в теплое время года на нижней террасе работает фонтан.

Монумент Славы и здание правительства Самарской области в Самаре
4 из 12

Здесь же — монумент Славы, возведенный в 1971 году в честь авиапромышленников, которые внесли важный вклад в победу в Великой Отечественной войне. На 40-метровом постаменте стоит 13-метровый рабочий с поднятыми над головой крыльями. Это один из символов города. Правда, местные в шутку прозвали монумент "Паниковский с гусем" — дескать, похож на героя романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Зимой тут заливают каток и ставят елку, в теплое время года на нижней террасе работает фонтан.

© РИА Новости / Игорь Агеенко
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© РИА Новости / Николай Хижняк

Достопримечательность третьей части набережной — Октябрьской — стела "Ладья". Высота бетонного судна — 20 метров. Его нос устремлен к Волге и Жигулевским горам. Построили корабль к 400-летию Самары, в 1986-м, а два года назад завершилась его реконструкция.

Стела Ладья на набережной в Самаре
5 из 12

Достопримечательность третьей части набережной — Октябрьской — стела "Ладья". Высота бетонного судна — 20 метров. Его нос устремлен к Волге и Жигулевским горам. Построили корабль к 400-летию Самары, в 1986-м, а два года назад завершилась его реконструкция.

© РИА Новости / Николай Хижняк
CC BY-SA 3.0 / ShinePhantom / Вид за зал заседаний. Бункер Сталина. Самара

В Самаре можно спуститься на 37 метров под землю и оказаться в “Бомбоубежище ставки верховного главнокомандующего” — в бункере Сталина.

"Для сравнения: глубина гитлеровского бункера в Берлине — 16 метров, у Черчилля в Лондоне убежище было всего на два этажа ниже уровня земли, как и у Рузвельта", — говорят в самарском инфоцентре.

Бункер строили с февраля по октябрь 1942 года, а рассекретили лишь 30 лет назад. За основу взяли станцию московского метро "Аэропорт". Попасть сюда не так просто.

"Проводятся только групповые экскурсии (длительность — 45-50 минут). Туристов-одиночек объединяют друг с другом, — поясняет дежурный убежища. — Обычно желающие звонят в 09:30 и уточняют, когда записаться. Взрослый билет — 100 рублей, детский — 40". Гостям показывают комнату отдыха, зал заседаний и документальный фильм "Куйбышев как запасная столица".

Музей Бункер Сталина в Самаре
6 из 12

В Самаре можно спуститься на 37 метров под землю и оказаться в “Бомбоубежище ставки верховного главнокомандующего” — в бункере Сталина.

"Для сравнения: глубина гитлеровского бункера в Берлине — 16 метров, у Черчилля в Лондоне убежище было всего на два этажа ниже уровня земли, как и у Рузвельта", — говорят в самарском инфоцентре.

Бункер строили с февраля по октябрь 1942 года, а рассекретили лишь 30 лет назад. За основу взяли станцию московского метро "Аэропорт". Попасть сюда не так просто.

"Проводятся только групповые экскурсии (длительность — 45-50 минут). Туристов-одиночек объединяют друг с другом, — поясняет дежурный убежища. — Обычно желающие звонят в 09:30 и уточняют, когда записаться. Взрослый билет — 100 рублей, детский — 40". Гостям показывают комнату отдыха, зал заседаний и документальный фильм "Куйбышев как запасная столица".

CC BY-SA 3.0 / ShinePhantom / Вид за зал заседаний. Бункер Сталина. Самара
© РИА Новости / Максим Богодвид

Из подземелья — к звездам. Музейно-выставочный комплекс "Самара космическая" нужно посетить обязательно. Снаружи — настоящая ракета "Р-7". Внутри — космические аппараты, двигатели и прочая любопытная техника.

Музейно-выставочный комплекс Самара Космическая
7 из 12

Из подземелья — к звездам. Музейно-выставочный комплекс "Самара космическая" нужно посетить обязательно. Снаружи — настоящая ракета "Р-7". Внутри — космические аппараты, двигатели и прочая любопытная техника.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Константин Чалабов

Среди экспонатов — скафандр "Сокол-КВ-2", принадлежавший космонавту Юрию Лончакову. На сайте музея поясняют, что этим спецкостюмом пользовались "на наиболее опасных участках полета: при выведении, стыковке, спуске с орбиты на Землю".

Также в музее вы узнаете, как астронавты работают и отдыхают, моются и тренируются, что едят, какие проводят эксперименты и что из этого получается. Стоимость билетов — 200-250 рублей, детям до 16 лет — 50 рублей. Кроме основной экспозиции, есть еще одна — "Космос — не игрушки". Туда приглашают группы из шести человек за три тысячи рублей. Рассказ об истории освоения космоса, как сообщают в музее, "происходит неожиданно, через атрибут фольклора — русскую матрешку".

Скафандр модели Сокол-КВ-2 в музее Самара Космическая
8 из 12

Среди экспонатов — скафандр "Сокол-КВ-2", принадлежавший космонавту Юрию Лончакову. На сайте музея поясняют, что этим спецкостюмом пользовались "на наиболее опасных участках полета: при выведении, стыковке, спуске с орбиты на Землю".

Также в музее вы узнаете, как астронавты работают и отдыхают, моются и тренируются, что едят, какие проводят эксперименты и что из этого получается. Стоимость билетов — 200-250 рублей, детям до 16 лет — 50 рублей. Кроме основной экспозиции, есть еще одна — "Космос — не игрушки". Туда приглашают группы из шести человек за три тысячи рублей. Рассказ об истории освоения космоса, как сообщают в музее, "происходит неожиданно, через атрибут фольклора — русскую матрешку".

© РИА Новости / Константин Чалабов
© Depositphotos / pro2audio.gmail.com

Стоит заглянуть и в единственный в России Музей модерна. Купеческая усадьба, в которой он располагается, считается одним из самых красивых особняков в Самаре. А внутри — интерьеры, выполненные в этом стиле, и уникальные подлинные изделия мастеров Школы Нанси (L’Ecole de Nancy) — французского художественного объединения конца XIX века.

Музей регулярно проводит городские экскурсии. Например, 19 сентября — "Кинотеатры Самары конца XIX – начала XX века.", 26-го — "Модерн на самарских улицах". На них можно попасть, заплатив 150 рублей, а на основную экспозицию — 160 (льготный) и 200 (обычный).

Музей модерна в Самаре
9 из 12

Стоит заглянуть и в единственный в России Музей модерна. Купеческая усадьба, в которой он располагается, считается одним из самых красивых особняков в Самаре. А внутри — интерьеры, выполненные в этом стиле, и уникальные подлинные изделия мастеров Школы Нанси (L’Ecole de Nancy) — французского художественного объединения конца XIX века.

Музей регулярно проводит городские экскурсии. Например, 19 сентября — "Кинотеатры Самары конца XIX – начала XX века.", 26-го — "Модерн на самарских улицах". На них можно попасть, заплатив 150 рублей, а на основную экспозицию — 160 (льготный) и 200 (обычный).

© Depositphotos / pro2audio.gmail.com
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Раньше можно было пойти на экскурсию на Жигулевский пивоваренный завод, построенный в 1881 году австрийским подданным Альфредом Филипповичем фон Вакано. С марта этого года из-за пандемии коронавируса ее отменили, и пока не известно, когда возобновят. Но красивые кирпичные здания предприятия смотрятся внушительно и снаружи. Да и пиво, в том числе и легендарное "Жигулевское", никто не отменял. Пенный напиток продается в магазинах, кафе и ресторанах города, можно купить и прямо на заводе. Но стоит быть готовым к очередям, запастись наличными. В ожидании не скучно. Перед "пивным" окошком — рыбные, там можно выбрать закуску: разнообразные дары Волги и не только.

Здание Жигулёвского пивоваренного завода в Самаре
10 из 12

Раньше можно было пойти на экскурсию на Жигулевский пивоваренный завод, построенный в 1881 году австрийским подданным Альфредом Филипповичем фон Вакано. С марта этого года из-за пандемии коронавируса ее отменили, и пока не известно, когда возобновят. Но красивые кирпичные здания предприятия смотрятся внушительно и снаружи. Да и пиво, в том числе и легендарное "Жигулевское", никто не отменял. Пенный напиток продается в магазинах, кафе и ресторанах города, можно купить и прямо на заводе. Но стоит быть готовым к очередям, запастись наличными. В ожидании не скучно. Перед "пивным" окошком — рыбные, там можно выбрать закуску: разнообразные дары Волги и не только.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанк

Самостоятельно прогуляйтесь не только по набережной, но и, например, по Ленинградской улице. Она пешеходная, многие интересные здания построены во второй половине XIX — начале XX века. Еще тут интересные памятники, например, милиционеру дяде Степе. На протяжении всего променада — цветники и скамейки. Кофе на вынос, палатки с сувенирами, магазины — все очень удобно.

Ленинградская улица в Самаре
11 из 12

Самостоятельно прогуляйтесь не только по набережной, но и, например, по Ленинградской улице. Она пешеходная, многие интересные здания построены во второй половине XIX — начале XX века. Еще тут интересные памятники, например, милиционеру дяде Степе. На протяжении всего променада — цветники и скамейки. Кофе на вынос, палатки с сувенирами, магазины — все очень удобно.

© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Площадь Куйбышева — одна из крупнейших в Европе. В планах она появилась еще в 1853 году — огромная и с храмом. Его построили в 1894-м, а в 1930-м взорвали. Теперь там монументальный представитель советского ампира — Самарский академический театр оперы и балета, а также памятник Валериану Куйбышеву. Под Новый год тут традиционно размещают резиденцию Деда Мороза и ставят главную городскую елку.

Молодой человек катается на роликах на площади Куйбышева у театра оперы и балета в Самаре
12 из 12

Площадь Куйбышева — одна из крупнейших в Европе. В планах она появилась еще в 1853 году — огромная и с храмом. Его построили в 1894-м, а в 1930-м взорвали. Теперь там монументальный представитель советского ампира — Самарский академический театр оперы и балета, а также памятник Валериану Куйбышеву. Под Новый год тут традиционно размещают резиденцию Деда Мороза и ставят главную городскую елку.

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
5931013
ТуризмГидкуда поехатькуда поехать в выходныечто посмотретьТуризмМузеитуристыСамараВолга
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