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Орнитологи и энергетики Хакасии объединились ради спасения хищных птиц
Экологи Хакасии выяснили, что массовая гибель краснокнижных видов птиц в регионе происходит из-за опасностей, которые несут незащищенные линии электропередачи... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T08:00
2020-09-19T08:00
хорошие новости
хорошие новости
республика хакасия
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>Экологи Хакасии выяснили, что массовая гибель краснокнижных видов птиц в регионе происходит из-за опасностей, которые несут незащищенные линии электропередачи. Представители общественной организации "Сибирский экологический центр", минприроды Хакасии и энергетики решили, что спасение пернатых – это их общая задача. Два-три месяца в году балобаны, степные орлы, беркуты, кречеты, могильники и сапсаны проводят, например, в Минусинской котловине, которая расположена в Хакасии, где и обзаводятся потомством. Она привлекательна с точки зрения разнообразия кормовых условий – сюда прилетают птицы из Монголии, южной части Красноярского края, с Алтая.По словам эксперта Сибирского экологического центра, бетонные заземленные опоры с металлическими траверсами, штыревыми изоляторами и голыми проводами являются наиболее опасными для пернатых. Каждый год именно на подобных энергообъектах регистрируются случаи травмирования хищных птиц.Решением проблемы начали заниматься в Хакасии в 2010 году. Для спасения птиц энергетики устанавливают птицезащитные устройства (ПЗУ) на линиях, пользуясь актуализированным экологами перечнем территорий, где они необходимы в первую очередь. Это Ширинский, Аскизский районы. За девять лет монтажники соорудили более 3600 устройств. В 2020 году было установлено 800 защитных датчиков, кроме того, в ближайшее время планируется установка еще 200 единиц ПЗУ.
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РИА Новости
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Новости
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хорошие новости, республика хакасия

Орнитологи и энергетики Хакасии объединились ради спасения хищных птиц

08:00 19.09.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивЛетящий сокол Сапсан
Летящий сокол Сапсан - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Экологи Хакасии выяснили, что массовая гибель краснокнижных видов птиц в регионе происходит из-за опасностей, которые несут незащищенные линии электропередачи. Представители общественной организации "Сибирский экологический центр", минприроды Хакасии и энергетики решили, что спасение пернатых – это их общая задача.
Два-три месяца в году балобаны, степные орлы, беркуты, кречеты, могильники и сапсаны проводят, например, в Минусинской котловине, которая расположена в Хакасии, где и обзаводятся потомством. Она привлекательна с точки зрения разнообразия кормовых условий – сюда прилетают птицы из Монголии, южной части Красноярского края, с Алтая.
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По словам эксперта Сибирского экологического центра, бетонные заземленные опоры с металлическими траверсами, штыревыми изоляторами и голыми проводами являются наиболее опасными для пернатых. Каждый год именно на подобных энергообъектах регистрируются случаи травмирования хищных птиц.

На этих опорах происходит массовая гибель птиц, что выкашивает до 30–40% популяции редких видов. Это одна из основных причин, почему такие виды, как степной орел, балобан, погибают. Мы пытаемся сделать мир для птиц безопасным", – приводит слова ученого-орнитолога Игоря Карякина официальный портал исполнительных органов Республики Хакасия.

Решением проблемы начали заниматься в Хакасии в 2010 году. Для спасения птиц энергетики устанавливают птицезащитные устройства (ПЗУ) на линиях, пользуясь актуализированным экологами перечнем территорий, где они необходимы в первую очередь. Это Ширинский, Аскизский районы. За девять лет монтажники соорудили более 3600 устройств. В 2020 году было установлено 800 защитных датчиков, кроме того, в ближайшее время планируется установка еще 200 единиц ПЗУ.
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Хорошие новостиХорошие новостиРеспублика Хакасия
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