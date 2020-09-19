https://ria.ru/20200919/ptitsy-1577277847.html

Орнитологи и энергетики Хакасии объединились ради спасения хищных птиц

Экологи Хакасии выяснили, что массовая гибель краснокнижных видов птиц в регионе происходит из-за опасностей, которые несут незащищенные линии электропередачи... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T08:00

2020-09-19T08:00

2020-09-19T08:00

хорошие новости

хорошие новости

республика хакасия

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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>Экологи Хакасии выяснили, что массовая гибель краснокнижных видов птиц в регионе происходит из-за опасностей, которые несут незащищенные линии электропередачи. Представители общественной организации "Сибирский экологический центр", минприроды Хакасии и энергетики решили, что спасение пернатых – это их общая задача. Два-три месяца в году балобаны, степные орлы, беркуты, кречеты, могильники и сапсаны проводят, например, в Минусинской котловине, которая расположена в Хакасии, где и обзаводятся потомством. Она привлекательна с точки зрения разнообразия кормовых условий – сюда прилетают птицы из Монголии, южной части Красноярского края, с Алтая.По словам эксперта Сибирского экологического центра, бетонные заземленные опоры с металлическими траверсами, штыревыми изоляторами и голыми проводами являются наиболее опасными для пернатых. Каждый год именно на подобных энергообъектах регистрируются случаи травмирования хищных птиц.Решением проблемы начали заниматься в Хакасии в 2010 году. Для спасения птиц энергетики устанавливают птицезащитные устройства (ПЗУ) на линиях, пользуясь актуализированным экологами перечнем территорий, где они необходимы в первую очередь. Это Ширинский, Аскизский районы. За девять лет монтажники соорудили более 3600 устройств. В 2020 году было установлено 800 защитных датчиков, кроме того, в ближайшее время планируется установка еще 200 единиц ПЗУ.

https://ria.ru/20200913/zhuravli-1577125196.html

республика хакасия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, республика хакасия