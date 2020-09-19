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Москвичам пообещали "чисто символический" дождь в субботу
Облачная погода, местами с небольшими дождями ожидается в Москве в субботу, воздух в столице прогреется лишь до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T09:21
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погода
евгений тишковец
москва
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Облачная погода, местами с небольшими дождями ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в субботу, воздух в столице прогреется лишь до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды<a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank"> "Фобос"</a> Евгений Тишковец.Синоптик сообщил, что ожидается северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет повышаться и составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
https://ria.ru/20200918/pogoda-1577417562.html
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погода, евгений тишковец, москва, общество

Москвичам пообещали "чисто символический" дождь в субботу

09:21 19.09.2020
392
© AP Photo / Andy WongЛюди с зонтами
Люди с зонтами - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© AP Photo / Andy Wong
Люди с зонтами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Облачная погода, местами с небольшими дождями ожидается в Москве в субботу, воздух в столице прогреется лишь до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Будет облачно с прояснениями, местами будет небольшой дождь, но многие его даже не заметят, он будет чисто символический. Температура воздуха в плюс 13-15 в Москве, по области - плюс 11-16. В принципе сегодня температура с трудом, но вернётся в климатическое русло для сегодняшнего дня", - сказал Тишковец.
Синоптик сообщил, что ожидается северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление будет повышаться и составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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