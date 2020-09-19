https://ria.ru/20200919/pogoda-1577473991.html

Москвичам пообещали "чисто символический" дождь в субботу

Облачная погода, местами с небольшими дождями ожидается в Москве в субботу, воздух в столице прогреется лишь до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T09:21

2020-09-19T09:21

2020-09-19T09:21

погода

евгений тишковец

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Облачная погода, местами с небольшими дождями ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в субботу, воздух в столице прогреется лишь до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды<a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank"> "Фобос"</a> Евгений Тишковец.Синоптик сообщил, что ожидается северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет повышаться и составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.

https://ria.ru/20200918/pogoda-1577417562.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество