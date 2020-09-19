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Беременная Подольская ответила хейтерам на критику фото голого живота
Певица Наталья Подольская опубликовала новый пост в Instagram, в котором жестко отреагировала на критику ее фотографии с "беременной" фотосессии... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T16:04
2020-09-19T16:04
наталья подольская
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Podolskaja_Natalja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Подольская</a> опубликовала новый пост в Instagram, в котором жестко отреагировала на критику ее фотографии с "беременной" фотосессии. Исполнительница не одобрила поведение фанатов.Напомним, ранее многие поклонники певицы посчитали ее снимок с голым округлившимся животом слишком откровенным и высказали свое мнение в комментариях. В итоге Наталья закрыла возможность комментирования и удалила все комментарии под фотографией.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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наталья подольская, общество

Беременная Подольская ответила хейтерам на критику фото голого живота

16:04 19.09.2020
5653
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПевец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Певица Наталья Подольская опубликовала новый пост в Instagram, в котором жестко отреагировала на критику ее фотографии с "беременной" фотосессии. Исполнительница не одобрила поведение фанатов.

- Я редко возмущаюсь, но что ж за менталитет у нас? Я надеюсь, на море беременным в купальнике можно находиться? Или вообще все нельзя? Люди! Я не верю в сглаз! Я верю совсем в другие вещи! – написала знаменитость в социальной сети.
Напомним, ранее многие поклонники певицы посчитали ее снимок с голым округлившимся животом слишком откровенным и высказали свое мнение в комментариях. В итоге Наталья закрыла возможность комментирования и удалила все комментарии под фотографией.
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Наталья ПодольскаяОбщество
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