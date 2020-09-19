Беременная Подольская ответила хейтерам на критику фото голого живота



- Я редко возмущаюсь, но что ж за менталитет у нас? Я надеюсь, на море беременным в купальнике можно находиться? Или вообще все нельзя? Люди! Я не верю в сглаз! Я верю совсем в другие вещи! – написала знаменитость в социальной сети.