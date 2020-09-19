Беременная Подольская ответила хейтерам на критику фото голого живота
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПевец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Певица Наталья Подольская опубликовала новый пост в Instagram, в котором жестко отреагировала на критику ее фотографии с "беременной" фотосессии. Исполнительница не одобрила поведение фанатов.
- Я редко возмущаюсь, но что ж за менталитет у нас? Я надеюсь, на море беременным в купальнике можно находиться? Или вообще все нельзя? Люди! Я не верю в сглаз! Я верю совсем в другие вещи! – написала знаменитость в социальной сети.
Напомним, ранее многие поклонники певицы посчитали ее снимок с голым округлившимся животом слишком откровенным и высказали свое мнение в комментариях. В итоге Наталья закрыла возможность комментирования и удалила все комментарии под фотографией.