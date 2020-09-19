https://ria.ru/20200919/pensionery-1577483165.html
Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров "первого и второго сорта"
Федерация независимых профсоюзов России продолжит выступать за необходимость индексации пенсии работающим пенсионерам, поскольку "не должно быть пенсионеров... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T15:41
2020-09-19T15:41
2020-09-19T21:31
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Федерация независимых профсоюзов России продолжит выступать за необходимость индексации пенсии работающим пенсионерам, поскольку "не должно быть пенсионеров первого и второго сорта", заявил глава ФНПР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHmakov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шмаков</a>.Он отметил, что ФНПР постоянно высказывает свое мнение относительно необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам, этот вопрос поднимут при обсуждении нового текста Генерального соглашения на 2021-2023 годы.Он также отметил, что несправедливо и начисление всего трех пенсионных баллов работающим пенсионерам.
https://ria.ru/20200914/pensii-1577236692.html
Комарик Кровопийца
Профсоюзов у нас в стране фактически нет, они остались только на бумаге, и сделало это - государство.
56
Егор Панкратов
Молчали годами. Активизировались. Через год выборы в Думу. Почему они допустили повышение пенсионного возраста, вопрос риторический.
55
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, общество