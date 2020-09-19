Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200919/pensionery-1577483165.html
Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров "первого и второго сорта"
Федерация независимых профсоюзов России продолжит выступать за необходимость индексации пенсии работающим пенсионерам, поскольку "не должно быть пенсионеров... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T15:41
2020-09-19T21:31
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149050/33/1490503336_0:141:2517:1556_1400x0_80_0_0_49300916f14affdb58f2f1e97929cda0.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Федерация независимых профсоюзов России продолжит выступать за необходимость индексации пенсии работающим пенсионерам, поскольку "не должно быть пенсионеров первого и второго сорта", заявил глава ФНПР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHmakov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шмаков</a>.Он отметил, что ФНПР постоянно высказывает свое мнение относительно необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам, этот вопрос поднимут при обсуждении нового текста Генерального соглашения на 2021-2023 годы.Он также отметил, что несправедливо и начисление всего трех пенсионных баллов работающим пенсионерам.
https://ria.ru/20200914/pensii-1577236692.html
Профсоюзов у нас в стране фактически нет, они остались только на бумаге, и сделало это - государство.
56
Молчали годами. Активизировались. Через год выборы в Думу. Почему они допустили повышение пенсионного возраста, вопрос риторический.
55
16
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149050/33/1490503336_63:0:2350:1715_1400x0_80_0_0_f9c22edfb99099549ace780edf8085c5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, общество

Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров "первого и второго сорта"

15:41 19.09.2020 (обновлено: 21:31 19.09.2020)
70346
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплата пенсии
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Выплата пенсии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России продолжит выступать за необходимость индексации пенсии работающим пенсионерам, поскольку "не должно быть пенсионеров первого и второго сорта", заявил глава ФНПР Михаил Шмаков.
Он отметил, что ФНПР постоянно высказывает свое мнение относительно необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам, этот вопрос поднимут при обсуждении нового текста Генерального соглашения на 2021-2023 годы.

"Твердая позиция наша, профсоюзов, что не должно быть пенсионеров первого и второго сорта. Более того, работающие пенсионеры, они же еще несут значительный вклад и в сам Пенсионный фонд, за них все равно платят в Пенсионный фонд, что увеличивает доход Пенсионного фонда", — сказал Шмаков журналистам.

Он также отметил, что несправедливо и начисление всего трех пенсионных баллов работающим пенсионерам.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 21:07
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей
244191371353
Обсудить16
Михаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииОбщество
Популярные комментарии
Профсоюзов у нас в стране фактически нет, они остались только на бумаге, и сделало это - государство.
19 сентября, 16:00
Комарик КровопийцаКомарик Кровопийца
4911302
Молчали годами. Активизировались. Через год выборы в Думу. Почему они допустили повышение пенсионного возраста, вопрос риторический.
19 сентября, 15:45
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
4530304
Рекомендуем
Путин: Россия обладает самыми современными видами оружия
Путин рассказал о роли США в создании российского гиперзвукового оружия
Девушка измеряет объем талии
Назван простой и быстрый способ похудеть без диет
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова снялась обнаженной в бане
Здание МИД России
МИД обвинил Евросоюз в нарушении Устава ООН
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Тихановская пригрозила работающим на митингах силовикам деанонимизацией
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
В Белоруссии прокомментировали участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС
Лос-Анджелес, США
Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение
Скриншот клипа Любимую не отдают
Анита Цой объяснила участие в клипе с цитатой Лукашенко
Группа аллигаторов
В США в затопленном из-за урагана дворе обнаружили страшную рептилию
Телевизор
В датском шоу взрослые оголились при детях и обсудили с ними гениталии
Телеведущая Виктория Боня
"Его жена скрыла": Виктория Боня узнала о смерти отца спустя полгода
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Силовики минируют леса у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР
Актриса Шэрон Стоун
Снимок 62-летней Шэрон Стоун сравнили с кадром из "Основного инстинкта"
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
Беременная Подольская ответила хейтерам на критику фото голого живота
Спящая девушка
Раскрыта тайна глубокого сна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Пушков рассказал, как победа Байдена на выборах в США отразится на России
02:07Вирусолог рассказал о своеобразности распространения COVID-19 в России
02:02В Совфеде назвали риски для Европы при отказе от "Северного потока — 2"
02:00Назван способ сэкономить на врачах и таблетках
01:32Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
01:21В Нигерии 15 человек погибли при падении автобуса в реку
00:39В Подмосковье состоялся фестиваль фейерверков "Ростех"
23:45Сестра ведущего "Русского лото" опровергла сообщения о его смерти
23:24В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка
23:11Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу
23:03В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:57ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином
22:52На востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи
22:37Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем
22:20Возможный преемник Меркель выступил за заморозку "Северного потока — 2"
22:10Представитель TikTok прокомментировал решение США о запрете приложения
21:57Ливийская NOC возобновила добычу нефти
21:48СМИ узнали о свадьбе Натальи Водяновой и миллиардера Арно
21:42Ефремов заинтересовался книгами о тюремной жизни
21:25В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков
Лента новостейМолния