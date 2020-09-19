https://ria.ru/20200919/pensionery-1577483165.html

Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров "первого и второго сорта"

Федерация независимых профсоюзов России продолжит выступать за необходимость индексации пенсии работающим пенсионерам, поскольку "не должно быть пенсионеров... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T15:41

2020-09-19T15:41

2020-09-19T21:31

михаил шмаков

федерация независимых профсоюзов россии

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Федерация независимых профсоюзов России продолжит выступать за необходимость индексации пенсии работающим пенсионерам, поскольку "не должно быть пенсионеров первого и второго сорта", заявил глава ФНПР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHmakov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шмаков</a>.Он отметил, что ФНПР постоянно высказывает свое мнение относительно необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам, этот вопрос поднимут при обсуждении нового текста Генерального соглашения на 2021-2023 годы.Он также отметил, что несправедливо и начисление всего трех пенсионных баллов работающим пенсионерам.

https://ria.ru/20200914/pensii-1577236692.html

Комарик Кровопийца Профсоюзов у нас в стране фактически нет, они остались только на бумаге, и сделало это - государство. 56

Егор Панкратов Молчали годами. Активизировались. Через год выборы в Думу. Почему они допустили повышение пенсионного возраста, вопрос риторический. 55

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, общество