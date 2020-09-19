https://ria.ru/20200919/palmira-1577471891.html

Жители Пальмиры рассказали о восстановлении разрушенного города

Жители Пальмиры, которую неоднократно захватывали боевики, рассказали журналистам, как налаживают послевоенную жизнь. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T03:32

2020-09-19T03:32

2020-09-19T07:50

война в сирии

война в сирии

пальмира

юнеско

хомс (город)

сирия

в мире

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<strong>ПАЛЬМИРА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Palmira/" target="_blank" data-auto="true">Пальмиры</a>, которую неоднократно захватывали боевики, рассказали журналистам, как налаживают послевоенную жизнь."Когда прогнали боевиков и мы вернулись, то увидели, что наш дом сильно поврежден. Стены уцелели, но бандиты растащили все: мебель, вещи, вырвали даже электропроводку. Это было очень печально", — рассказал вернувшийся домой после вынужденного бегства в <a href="http://ria.ru/location_Hums/" target="_blank" data-auto="true">Хомс</a> житель Пальмиры Джемаль Махмуд Шхеди.По словам мужчины, до войны он работал в банке, его семья из 10 человек относилась к зажиточному классу, но с приходом террористов пришлось бросить все и бежать в другую провинцию. Он отметил, что будет восстанавливать разоренное жилище.Для восстановления жилищного фонда местные власти привлекли подрядчиков."По просьбе губернатора Пальмиры мы приступили к ремонту 150 домов, чтобы люди могли вернуться... Закончить восстановление планируем за два месяца", — сказал журналистам директор одной из таких строительных компаний Зивар Руслан.Восстанавливается и социальная инфраструктура, в том числе школы и больницы. Учебный год в Пальмире начался одновременно с другими регионами Сирии."В школе первой ступени — до шестого класса — сейчас 250 детей. А во второй — до девятого класса — всего 50. Но по мере того, как жители будут возвращаться в Пальмиру, увеличится и число учащихся", — отметил завуч одной из местных школ Сатар аль-Кайен.Как сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, с июля 2018 года в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> восстановили свыше 970 образовательных и более 240 медицинских учреждений, отремонтировали около 1,5 тысяч километров автодорог. Также, по информации российских военных, в эксплуатацию ввели 199 объектов водоснабжения, 320 хлебопекарен, 790 электроподстанций, более 14 тысяч промышленных предприятий.В мае 2015 года террористическая группировка "Исламское государство"* захватила Пальмиру – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаском</a> и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре того же года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. В марте 2017 года город снова освободили от боевиков, которые заминировали его историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города.Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и Колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, частично разрушили позднесредневековую крепость Фахр ад-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры разрушению подверглись Тетрапилон и Театр.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20200916/tramp-1577326442.html

https://ria.ru/20200918/siriya-1577462032.html

https://ria.ru/20200915/siriya-1577274215.html

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хомс (город)

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, пальмира, юнеско, хомс (город), сирия, в мире